Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş oldu

Türkiye Kupası'nda normal süresi 2-2 biten ve uzatmalara giden maçta Medipol Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş, finale yükseldi.

İlk yarı Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı, siyah-beyazlıların 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 7. dakikada Ghezzal'ın sağ taraftan kullandığı serbest atışta Welinton, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle hakem, golü geçerli saymadı. 17. dakikada Beşiktaş öne geçti. Orta sahada rakibinin uzaklaştırmak istediği topu kapan Oğuzhan Özyakup'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Aboubakar, Tolga Ciğerci'den sıyrılarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0 22. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sol taraftan kullanılan köşe atışında Oğuzhan Özyakup, topu ceza sahası dışında sol çaprazda bekleyen N'Koudou'ya gönderdi. Bu oyuncunun ceza sahasına ortasında Vida kafayla topu ağlara yolladı: 2-0 35. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 39. dakikada sağ taraftan ceza sahasına gönderilen uzun topu kontrol etmek için kalesini terk eden Utku Yuvakuran, sol tarafta meşin yuvarlakla buluşan Deniz Türüç'ü engelleyemedi. Deniz'in ortasında penaltı noktası üzerinden Visca'nın şutunda, top üstten auta çıktı. 45+2. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, sol taraftan yapılan ortada arka direkte Ndayishimiye topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarı 48. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortaladığı topla ceza sahası girişinde buluşan Demba Ba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. 60. dakikada Visca'nın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert topu kaleci Utku Yuvakuran çeldi. Dönen topa Deniz Türüç bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1 74. dakikada N'Koudou'nun soldan ortasında Larin arka direkte topa kafayı vurdu. Kaleci Mert Günok çizgi üzerinde müdahale ettiği topu kornere gönderdi. 77. dakikada Medipol Başakşehir'in beraberlik golü geldi. Sağ kanattan Ömer Ali Şahiner'in yerden ortasında ön direkte Deniz Türüç, şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlağı Giuliano'nun önüne bıraktı. Giuliano, düzgün bir vuruşla skora dengeyi getiren golü kaydetti: 2-2 Karşılaşmada normal süre 2-2 sona erdi ve uzatmalara gidildi. Uzatmalar 94. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı serbest atışta Aleksic, ceza sahası içinde topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti. 102. dakikada Beşiktaş bir kez daha öne geçti. Ljajic'in soldan ceza yayına yerden gönderdiği topu Larin, düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 3-2 Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrılırken, kupada finale yükselen ilk takım oldu. AA

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