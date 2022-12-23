"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 ARALIK 2022 CUMA - YIL: 53

Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

23 Aralık 2022, Cuma 14:48
​Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekiminde, federasyon yetkilileri ile kulüp temsilcileri hazır bulundu.

Kupada son 16'ya kalan takımların yer aldığı kura çekiminde, eşleşmeler şöyle oldu:

Corendon Alanyaspor-Galatasaray

Gaziantep FK- Arabam.com Konyaspor

Demir Grup Sivasspor- Teco Karacabey Belediyespor

Ümraniyespor-Trabzonspor

VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir

Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor

Fenerbahçe-Çaykur Rizespor

MKE Ankaragücü-Beşiktaş

Tek maç eleme sistemine göre 17, 18 ve 19 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlarda VAR sistemi de devreye girecek. Tur atlayan ekipler adını çeyrek finale yazdıracak.

Büyükekşi: "Futbolumuzun en önemli markalarından biri"

Kura çekiminde bir konuşma yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, ilk 5 tur sonunda rakiplerini eleyerek bir üst tura çıkan tüm takımları tebrik ettiğini ve son 16 eşleşmelerinde tüm takımlara başarılar dilediğini belirtti.

"TFF olarak bizim için en önemli konu insan sağlığı." diyen Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maçları izleyen taraftarlar, oyuncular, hakemler ve teknik ekiplerin sağlığı bizim birinci önceliğimiz. Çarşamba günü yapılan Fatih Karagümrük-Uşakspor maçında rahatsızlık yaşayan 4. hakem Cansu Tiryaki'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Karşılaşmayı durduran hakem Cihan Aydın'ı da ayrıca tebrik ediyorum. Ziraat Türkiye Kupası futbolumuzun en önemli markalarından biri. En alttan en üst lige kadar bütün takımlar mücadele ediyor. Ayrıca alt liglerdeki oyuncular ile teknik ekiplerimiz, üst liglerdekilerle beraber önemli motivasyon sağlamış oluyor. Hedefimiz; kadınların, çocukların, gençlerin maçları beraber seyretmesi ve seyirci sayısının artması. Ziraat Türkiye Kupası bu amaca hizmet ediyor. Farklı coğrafyalarda futbolu damarlarında hisseden bir seyirci yapısına ulaşmak istiyoruz."

2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Büyükekşi, "Böyle bir yılda kupa ayrı bir anlam taşıyor. Bunun kulüplerimiz için çok büyük bir motivasyon olması lazım. Bir avantajı daha var; kupayı kazanan takım ülkemizi Avrupa'da temsil ediyor. Maddi ve manevi önemli kazanımlar elde edilecek. Serüvende son 16'ya geldik. Önceki turlarda da birçok sürpriz sonuçla karşılaştık. TFF 2. Lig'den Teco Karacabey Belediyespor'u, TFF 1. Lig'den Çaykur Rizespor'u bu başarıları için kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca futbolseverin, fair-play ruhuyla geçecek maçların güzel anlara sahne olmasını dilediğini de aktaran Büyükekşi, "Seyircileri tribünleri doldurmaya ve takımlarını desteklemeye çağırıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Okunma Sayısı: 362
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Kuraklık had safhada"

    Berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın 1 günü kapalı olacak

    İspanya'da grev krizi: 70 kadar uçuş iptal edildi

    11 ayda 42 milyondan fazla turist Türkiye'yi ziyaret etti

    Veri davasının kapanması için 725 milyon dolar ödeyecek

    Türkiye Kupası'nda son 16 eşleşmeleri belli oldu

    MHRS'de yeni dönem: Gidilmeyen hastane randevularına karşı yeni yaptırım devrede

    Rusya Genelkurmay Başkanı: Ukrayna, ABD ve müttefiklerinin yardımıyla aktif direniş gösteriyor

    'Washington'dan iyi sonuçlarla ayrılıyoruz'

    G7 ülkelerinden Ukrayna açıklaması

    Lavabolardaki gizli tehlike

    ABD'nin doğu eyaletlerinde 'dondurucu rüzgar' alarmı!

    Cumhurbaşkanı her konuyu istişare edecek

    Gıda fiyatları Aralık’ta da arttı

    Yeni buluşma 5 Ocak’ta

    Faize karşıyız diyenler bizi faizle bitiriyor

    140 yıllık zeytin ağacı 8 bin dolara satışta

    Bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamıyoruz

    Otoriter modelle AB üyeliği olmaz

    Zam geldi ilaç gelmedi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ERSOYLU

    Zalim liderler ve tepkisiz kalanlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sadece seçme ve seçilme hakları mı?
    Süleyman KÖSMENE

    İlk İsevîlerin dinî inançları nasıldı?
    Genel

    Cumhurbaşkanı her konuyu istişare edecek
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Âile hayatında yardımlaşma ve dayanışma
    İbrahim Aktaşcı

    Ben bu “oy”unu bozarım!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet Emre Baran

    Haramlar normalleşti mi?
    Şemseddin ÇAKIR

    Vefa

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.