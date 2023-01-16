Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları oynanacak

Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın yapılacak 3 maçla başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre yapılacak son 16 turunda kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kupada son 16 turu maç programı şöyle: Yarın: 14.30 Demir Grup Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor (RHG Enertürk Enerji) 17.30 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya) 20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Kırbıyık Holding) 18 Ocak Çarşamba: 14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) 17.45 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman) 20.30 Ümraniyespor-Trabzonspor (Ümraniye Şehir) 19 Ocak Perşembe: 17.30 Gaziantep FK-Arabam.com Konyaspor (Kalyon) 20.30 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor (Ülker) AA

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