UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final maçları oynanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda çeyrek final ilk maçları 7 Nisan, rövanşları 14 Nisan'da oynanacak.

Yarı finalin ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. Kupanın finaline ise 25 Mayıs'ta Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Ulusal Arena ev sahipliği yapacak. Çeyrek final ilk maçlarının programı TSİ şöyle: 19.45 Feyenoord (Hollanda) - Slavia Prag (Çekya) 22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Roma (İtalya) 22.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - PAOK (Yunanistan) 22.00 Leicester City (İngiltere) - PSV (Hollanda) AA

Okunma Sayısı: 184

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.