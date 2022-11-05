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5 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Ümraniyespor'da ilk 3 puan sevinci

05 Kasım 2022, Cumartesi
Süper Lig'in 13. haftasında Ümraniyespor, sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendi ve bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı.

2. dakikada Popov'un sağ çizgiden ceza sahası içine havadan gönderdiği pasa arka direkte bekleyen Del Valle kafa vuruşunda, top üstten az farkla auta çıktı.

3. dakikada Del Valle ceza sahası dışı sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Runnarson'un müdahalesiyle kornere yöneldi.

10. dakikada HangiKredi Ümraniyespor bir kez daha tehlike oluşturdu. Geraldo'nun pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Avounou, şutunu çekti. Kaleciden dönen topa aynı oyuncunun bu kez kafayla vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

21. dakikada yoğun baskı kuran ev sahibi ekibin gölü geldi. Sol kanattan Del Valle'nin ortaladığı topa penaltı noktasında bekleyen Umut Nayir kafayla vurdu ve meşin yuvarlak kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. Hakemin ofsayt kararı vermesi ve golü iptal etmesi üzerine pozisyon VAR'da incelendi. İnceleme sonrası gol geçerli sayıldı: 1-0.

38. dakikada ev sahibi HangiKredi Ümraniyespor'un farkı ikiye çıkaran golü kornerden geldi. Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Geraldo'nun sol ayağıyla vuruşunda havadan süzülen meşin yuvarlak, sekip kavis alarak uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi HangiKredi Ümraniyespor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

56. dakikada konuk ekibin farkı bire indiren golü geldi. Sağ kanattan Balkovec'in kullandığı köşe vuruşunda topu defans uzaklaştırdı. Ceza sahası yayı önünde bekleyen Eduardo'nun sağ ayağıyla yerden sert vuruşunda, meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 2-1.

69. dakikada ev sahibi ekip farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Geraldo'nun sol ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Sol çaprazda top önüne düşen Umut Nayir'in sol ayağıyla şutunda, meşin yuvarlak kalecinin üzerinden filelerle buluştu: 3-1.

87. dakikada konuk ekipten Cavaleiro'nun sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkteki Ahmed Hassan iyi yükselerek kafayı vurdu. Yerden seken top yan direğe çarpıp auta çıktı.

Karşılaşma, ev sahibi HangiKredi Ümraniyespor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Farioli: Sahada takım ruhundan biraz uzaktıktı

Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Francesco Farioli, müsabakanın tam olarak bu şekilde olmasını beklediklerini belirterek, "Bütün hafta aslında oyuncularımıza bu maçın ne kadar zor olacağından bahsetmiştik. Sürpriz de olmadı açıkçası. Sahada takım ruhundan biraz uzaktık. 'Rakibimiz hak etti.' diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bu maçtan büyük tecrübe edinmeleri gerektiğini anlatan Farioli, "Yolumuza devam ederken, bu maçla alakalı hatıraların sürekli aklımızda olması lazım. Çünkü bugün gerçekten çok hata yaptık. Bu ligin kalitesi her geçen gün yükseldiği için rakibinize fırsat verdiğinizde maçı bazen geri çeviremiyorsunuz. Bugün de öyle oldu. Rakibinizden daha iyi oynamanız, daha fazla istemeniz lazım. Ancak bu şekilde galibiyete ulaşabiliyorsunuz. İlk 15 dakikada kaybettiğimiz ikili mücadeleler de yenilginin ana unsurlarından oldu." diye konuştu.

Uçar: Bu ilk galibiyet umarım bundan sonraki iyi sonuçlara da vesile olur

Ümraniyespor'un teknik direktörü Recep Uçar, "Bizim için birçok yönden çok anlamlı bir gece. Süper Lig'de ilk gece maçımız, ilk galibiyetimiz. Hepsinin mutluluğu da ayrı oluyor. Ortaya koydukları taktiksel disiplin ve mücadeleden dolayı oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Rakibi ve hocaları Farioli'yi de yürekten tebrik ediyorum. Oyun kültürü olan, lige değer katan bir ekip Alanyaspor. Farioli'nin bunda emeği var diye düşünüyorum." dedi.

Maçın tam taktik mücadelesi şeklinde geçeceğini önceden tahmin ettiğini belirten deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

"Alanyaspor topa sahip olarak oynayan bir ekip. Kendi oyunumuz için hazırlanmıştık. İlk 40 dakika bizim arzu ettiğimiz gibi ön alan baskısı yaptığımız, iyi geçiş pozisyonları bulduğumuz, çalışmaların karşılığını aldığımız bir bölümdü. Son 45 dakika koruma iç güdüsüyle oynadık. İkinci yarı daha kontrollü bir oyun tercih etmemiz gerekiyordu. Planımız işledi. Ancak duran top devamında gol yedik. Bir-iki pozisyon verdik ama bu da normal. Ligin en çok gol atan ekiplerinden biriyle oynuyorduk. Üçüncü golden sonra rahatladık. Dengeli geçen, taktik savaşın olduğu bir müsabakaydı."

Bugüne kadar iyi oynadıkları halde puan alamadıklarını ve bunun futbolu takip eden birçok kişi tarafından da söylendiğini aktaran Recep Uçar, "Biz bugünü kendi adımıza milat olarak kabul ediyoruz. Bu ilk galibiyet umarım bundan sonraki iyi sonuçlara da vesile olur. Buraya gelip bizi destekleyen, aidiyet duygusu yaşayan herkese teşekkür ediyorum. Destekleri artarak devam ettiği sürece de bu takımın yükselişinin devam edeceğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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