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22 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Ümraniyespor'un küme düşmesi kesinleşti

21 Mayıs 2023, Pazar 21:00
Süper Lig'in 35. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup olan Ümraniyespor'un bitime 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Ümraniyespor-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

18. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Beridze'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, Malcuit'in altıpasın önünde uzak direğe yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

24. dakikada Ümraniyespor, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Onur Ayık, ceza sahası içinde Mujakic'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen maçın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada penaltı atışını kullanan Umut Nayir, meşin yuvarlağı ağlara göndererek beraberliği sağladı: 1-1.

29. dakikada MKE Ankaragücü'nün kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ceza sahasının sağında Milson'un içeri çevirdiği top, Mustafa Eser'den sektikten sonra kale çizgisi civarında Dokanovic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak hakem Mete Kalkavan, Mustafa Eser'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kararı verdi. Pozisyonu VAR ekranından izleyen hakem Kalkavan, penaltıyı iptal etti ve oyun hava atışıyla başladı. MKE Ankaragücü'nde teknik heyet ve futbolcular, Mete Kalkavan'ın bu kararına yoğun tepki gösterdi.

45+3. dakikada Milson'un ceza yayı içinden uzak köşeye çıkardığı şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarı

55. dakikada MKE Ankaragücü ikinci gole yaklaştı. Beridze'nin savunmanın arkasına pasında topla buluşan Sowe'un ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Berke Özer gole izin vermedi.

60. dakika Oğuz Gürbulak'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında arka direkte Umut Nayir'in şık vuruşunda top uzak direğin yanından az farkla auta gitti.

69. dakikada Milson'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topu kontrol eden Kitsiou'nun çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Berke Özer'den döndü.

71. dakikada MKE Ankaragücü ikinci golü buldu. Milson'un ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 1-2.

MKE Ankaragücü karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 11. galibiyetini alan başkent temsilcisi, puanını 39'a çıkardı. Ligde 18. yenilgisini yaşayan Ümraniyespor ise 27 puanda kaldı. İstanbul ekibinin sezonun bitimine 3 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

AA

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