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15 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Uzun yıllar Premier Lİg’de forma giymek istiyorum

14 Nisan 2021, Çarşamba 17:30
İNGİLİZ EKİBİ LEİCESTER CİTY’DE KİRALIK OYNAYAN MİLLİ FUTBOLCU CENGİZ ÜNDER, “BENİM İÇİN ZOR 3-5 AY OLDU. SOĞUK HAVAYA VE FUTBOLA ALIŞMAM UZUN SÜRDÜ. LEİCESTER CİTY BENİM İÇİN İYİ BİR KAPI OLDU” DEDİ.

İngİltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım kadrosunda yer alamamanın üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Sakatlığımdan dolayı tedavime Sırbistan'da devam etmek zorunda kaldım. Doktorum burada, daha hızlı dönmek için onunla birlikte çalışıyorum. Milli takımda olamadığım için üzgünüm. Üç haftalık bir sakatlığım var, umarım yakın zamanda sahalara döneceğim" diye konuştu. Milli futbolcu, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) ilk maçın İtalya ile Türkiye arasında Roma'da oynanacak olmasının hatırlatılması üzerine ise, "Roma'dayken İtalyan arkadaşlarımla sürekli şakalaşıyorduk. İlk maç Roma'da ve onların da heyecanlı olduğunu biliyordum. Benim için çok özel olacak çünkü tekrar Roma'ya döneceğim. Umarım bir aksama olmaz, Roma Stadı'nda tekrar oynamak istiyorum. İtalya Milli Takımı, çok güçlü bir takım. Biz de çok güçlü bir takımız ve çok iyi hazırlanıyoruz. Genç, her geçen gün daha da gelişen bir takımız. Umarım bu süreç bizi iyi yerlere taşır. Ülkemiz de arkamızda, umarım çok iyi işler yaparız." ifadelerini kullandı. 

ADAPTASYON SÜRECİ ZORLU GEÇTİ

İngiltere'deki ilk aylarının adaptasyon süreci açısından zorlu geçtiğini belirten Cengiz Ünder, şöyle konuştu: "Farklı hava ve farklı bir futbol vardı. İtalya'da fiziğe, İngiltere'de taktiğe dayalı futbol var. Benim için zor 3-5 ay oldu. Soğuk havaya ve futbola alışmam uzun sürdü. Şu an alıştığımı düşünüyorum. Aslında çok iyi başlamıştım, sonradan bazı aksamalar oldu. Her zaman hayallerimden biri Premier Lig'de oynamaktı, Leicester City benim için iyi bir kapı oldu. Umarım uzun yıllar Premier Lig'de forma giyerim. İlk yılım tecrübe yılım oluyor, bundan sonra çok daha iyi olacağını düşünüyorum." Cengiz Ünder, "Futbol dünyasının özel isimlerinden biri olan Vardy ile uyumun nasıl?" sorusunu, "Oraya gitmeden önce de Çağlar'a Vardy'yi soruyordum. Karakterini merak ediyordum. Gittiğim zaman karakterine daha çok şaşırdım, çünkü gerçekten çok iyi biri, çok eğlenceli, çok komik. Sahada onunla oynamak çok iyi. Sürekli top aldığım zaman arkalara kaçıyor, onunla uyumumun gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Birlikte daha fazla oynasaydık, ona çok daha fazla gol attırabilirdim. Buna eminim. Çünkü ilk 5 maç içinde ona 2 gol attırmıştım, daha fazla da attırabilirdim ama olmadı." şeklinde cevapladı. 

MESSİ VE RONALDO’NUN DEVRİ BİTMEDİ

Milli futbolcu, Messi ve Ronaldo ile ilgili gelen bir soruya, "Messi ve Ronaldo'nun devrinin bittiğini düşünmüyorum. Çünkü ikisi de her hafta çıkıyor ve gol atıyor. Messi küçüklüğümden bu yana en büyük idollerimden biri oldu, her zaman onun maçlarını izlerdim. Messi ve Ronaldo ile karşılıklı oynama şansı yakaladım. Artık az dönemleri kaldı. Onları kalan dönemlerinde izleyerek keyiflerini sürmek istiyoruz." cevap verdi.  Cengiz Ünder, "Mbappe ve Haaland'dan hangisini daha çok beğeniyorsun? Hangisiyle birlikte oynamak isterdin?" sorusu üzerine, "İkisi de özel oyuncular ama ben Mbappe'yi daha çok beğeniyorum. Zaten büyük bir oyuncu ama ileride Mbappe'nin daha da büyük bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Birlikte oynamak istediğim oyuncu sorusuna ise ben Haaland derdim, çünkü ona daha çok gol attırırdım." ifadelerini kullandı.  Milli futbolcu, unutamadığı golleriyle ilgili ise "Fransa'ya attığım golü söyleyebilirim. Hayatım boyunca unutamayacağım gollerden biriydi. Çünkü son dünya şampiyonunu Konya'da yenmiştik. Milli maçlarda benim açımdan en değerli karşılaşmalardan biriydi. O golü unutamıyorum. Bir de İtalya'ya gittiğimde ilk Verona'ya attığım gol. Çünkü Avrupa'daki ilk golümdü." şeklinde konuştu.

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