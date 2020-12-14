VAR’dan çok dertliyim

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN, VAR’DAN ALEYHLERİNE VERİLEN PENALTILARI ELEŞTİREREK, “MHK'YE SESLENİYORUM, HAKEM ARKADAŞLARA FUTBOLU ÖĞRETİN. ÇOK KOLAY PENALTI VERİYORLAR” DEDİ..

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig’de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a 2-1 yenildikleri karşılaşmada hakem hatalarına sert tepki gösterdi.VAR'dan aleyhlerine verilen penaltıları eleştiren Sergen Yalçın, Merkez Hakem Komitesi’ne seslenerek, şunları söyledi: "Oyunun doğallığı Türkiye'de tamamen kayboldu. VAR sistemi devreye girdikten sonra artık oyun VAR'da oturan arkadaşların kararına göre şekilleniyor. Biz başka maçları da takip ediyoruz. Bizim lehimize verilen bir VAR kararı ben daha görmedim. Herhalde bir Trabzonspor maçında penaltı verildi. Kasımpaşa maçında iki yüzde yüz pozisyon var ama arkadaş VAR'a gidip bakmadı bile. Bu maçta topu görmeyen, arkası dönük oyuncumuzun top eline çarpıyor. Hemen VAR'dakiler çağırıyor ve penaltıyı veriyorlar. Bir takımın kaderiyle oynamak bu kadar kolay mı? Bu oyunun da bir doğası var. Bu kadar ucuz ve bu kadar kolay penaltılar verirsen Türkiye'de maçlar çok adaletli bir şekilde cereyan etmez. Maalesef bu konuda çok sıkıntılıyız. Buradan MHK'ye sesleniyorum, hakem arkadaşlara futbolu öğretin, en azından böyle maç yönetmemelerini sağlayın."

VAR’ı kaldırın, çok önemli değil

Hakemlerden çok dertli ve sıkıntılı olduklarını kaydeden Yalçın, bunun bu maçı kaybetmekle alakasının olmadığını belirtti."Oyunun gidişatında hiçbir şey olmayan maçta durup dururken VAR'a gidip penaltı verirsen oyunun şekli bir anda değişir." diyen Yalçın, şöyle konuştu: "Kazanabileceğim maçı kaybettiriyorsun sen. Benim psikolojimi düşürüyorsun, oyuncularımın motivasyonunu düşürüyorsun. Bu şekilde devam etmez. VAR'ı kaldırın yani çok önemli değil. Hiç olmazsa hakem hata yapsın. Hakem hata yaptı diyelim. Penaltıyı yanlış versin, ofsaytı kaçırsın. Oyunun bütün doğallığı gitti. VAR'da oturan arkadaşların zevkine göre maç oynuyor herkes. Ve en dertli taraf biziz. Geçen yıl da başımıza geldi. Bu sene de başımıza gelmeye devam ediyor. Biz nasıl yarışmacı takım olacağız? Yani sen böyle durup dururken, hiçbir şey olmayan pozisyonlarda çağırıp penaltı noktasını gösterirsen oyunun doğallığı gitti. Doğallık falan yok. O yüzden çok dertliyiz, çok üzgünüz. Maç kaybedebiliriz, doğal."

HAKEME İTİRAZ ETME HAKKIM YOK MU?

Basın mensuplarının dördüncü hakem ile nasıl bir diyaloğa girdiğine yönelik sorusu üzerine Yalçın, "Hakem arkadaş sürekli bana 'Konuşma, bana itiraz etme' diyor. Ben ne iş yapıyorum kenarda? İtiraz etme hakkım yok mu? Konuşma hakkım yok mu? Hakaret etmiyorum, saygısızlık yapmıyorum, küfür etmiyorum hakeme. Peki pozisyonlara itiraz da mı etmeyelim? Rakibe 25 faul verdi, 2 faul vermedi bize. İtiraz etmeyelim mi?" ifadelerini kullandı.