"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 KASIM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Xavi Hernandez Barcelona'da

06 Kasım 2021, Cumartesi 09:00
Barcelona Kulübü, teknik direktörlüğe Xavi Hernandez'i getirdiğini resmi olarak açıkladı.

"Eve hoş geldin Xavi" başlığıyla sosyal medyadan ve internet sitesinden açıklama yapan Barcelona, 41 yaşındaki İspanyol teknik adam ile 30 Haziran 2024'e kadar geçerli sözleşme imzalamak için anlaşma sağlandığını duyurdu.

Katar'ın El Sadd takımıyla olan sözleşmesi, tazminatı ödenerek feshedilen Xavi'nin 8 Kasım Pazartesi günü basına tanıtılacağı belirtildi.

Barcelona altyapısından yetişen, 17'si A takım olmak üzere 24 sezon Katalan ekibinin formasını giyen Xavi, Lionel Messi'nin ardından İspanyol kulübünde en fazla maç oynayan futbolcu (Messi 778, Xavi 767) olarak biliniyor.

İspanyol basını, 6 yıl aradan sonra Barcelona'ya dönen Xavi'den beklentilerin çok yüksek olduğunu yazıp, genç teknik adamı lige kötü bir başlangıç yapan ve bir maç eksiğiyle 16 puanla 9. sırada yer alan bordo-mavililerin toparlanıp eski günlerine dönmesi için "tek umut" olarak gösteriyor.

Basında ayrıca Barcelona'nın Xavi'yi getirmek için El Sadd Kulübüne 5 milyon avro tazminat ödediği belirtiliyor.

Katalan kulübü, 28 Ekim'de Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ı görevden alarak yerine geçici olarak altyapıyı çalıştıran Sergi Barjuan'ı getirmişti.

Barjuan, bugün deplasmanda Celta Vigo ile oynanacak karşılaşmada Barcelona'nın başında son kez sahaya çıkacak.

AA

Okunma Sayısı: 134
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İki İsrail subayı 'Hurriyye' isimli örgüt tarafından kaçırıldı'

    Rusya ve İtalya'da vaka sayılarındaki artış devam ediyor

    BM: Etiyopya'da artan çatışmalardan derin endişe duyuyoruz

    'Atık yönetimi mühendisliği, geleceğin gözde mesleklerinden birisi olacak'

    Avusturya'da aşı yaptırmayanlar restoran, kuaför ve otellere giremeyecek

    'Myanmar'da darbe sonrası insanlığa karşı suç işlendi'

    Bu kış ısınmak da zor olacak

    20 yılda daha da yoksullaştık

    "Külliyeye harcananla milyonlar ısınır"

    Bakan Varank: Doğal gaz zammını destekledim

    "Direnmekten hiç vazgeçmedik"

    28 bin 193 yeni vaka daha

    1 yıl 8 aydır açık görüş yok

    Memur ve emekliye zam 2 ayda eridi

    "Erken seçimi Bahçeli tetikleyecek"

    Ev fiyatları uçtu!

    İsrail askerleri Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

    Papa ve Abbas Kudüs’ü konuştu

    Facebook’tan Türkiye’ye güvence

    Bağdat'ta gençler barış için koştu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dört 1’i 1111 yapmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    İktidar değişikliğine hazırlık yapanlar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Hesaplaşma cadı avına dönüşmesin
    Cevher İLHAN

    İktidar, “çoklu maaşa devam” dedi!
    Ali HAKKOYMAZ

    Memleketimden fotoğraflar
    Faruk ÇAKIR

    Âdil seçim ilk şart
    Risale-i Nur'dan

    Muhabbet devam etsin, şûrâ kuvvet bulsun
    Genel

    Bu kış ısınmak da zor olacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.