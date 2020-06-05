Yabancı transferinde 30 yaş altı aranacak

FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR, YABANCI SAYISINI KADEMELİ OLARAK DÜŞÜRMEYİ PLÂNLADIKLARINI BELİRTEREK, “30 YAŞIN ÜSTÜNDE ÇOK SAYIDA OYUNCU VAR. KRİTER GETİREBİLİR MİYİZ? KULÜPLERİN ALTYAPIDAN DAHA FAZLA OYUNCUYA YER VERMESİNE BAKABİLİRİZ” DEDİ.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 12 Haziran'da tekrar başlayacak Süper Lig'de son 3 hafta maçlarını Kovid-19 salgınıyla ilgili şartların elvermesi halinde seyircili oynatabileceklerini söyledi. Ekonomist dergisinin canlı yayına katılan Özdemir, "Bu iş kolay değil. Kurullarımız çok önemli çalışma temposu içinde. Takımların liglere nasıl hazırlanacakları konusunda her şeyi talimatnamede hazırladılar. Bunu tüm takımlarımızla paylaştık. İnşallah gelecek hafta maçlara başlayacağız. Talimatname çok önemli. Maçlara kesin olarak seyircisiz başlayacağız. Ama temmuzda koronavirüsün kaybolması durumunda şartlara göre belki de son 3 hafta maçlarını seyircili oynatma durumumuz dahi olabilir. İnşallah Allah bize yardım eder ve seyircili de oynatırız" dedi. Almanya'da bir maçta 322 kişinin yer aldığının altını çizen Nihat Özdemir, şunları kaydetti: "Biz ise maçları 296 kişiyle oynayacağız. Maçlardan önce testleri yapacağız. Ümit ediyoruz testler negatif çıksın ve takımlar maçlara hazırlansın. Biz sorumluluğu alıyoruz. Futbolun sahibi TFF. Bilime inanıyoruz. Çevre ülkelere baktığımız zaman birçok ülke liglere başladı. Türkiye, koronavirüs yönünde hepsinden iyi. İnşallah bu ligi oynayarak tamamlayacağız."

YENİ SEZONDA TAKIMLARDA YABANCI SAYISI DÜŞECEK

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı kontenjanını kademeli olarak düşürmeyi planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:"2020-2021 sezonunda yabancı sayısı düştüğü gibi, gelecek futbolcularda nitelik arayabilir miyiz acaba? 30'un üstünde çok sayıda oyuncu var. Kriter getirebilir miyiz? Kulüplerin altyapıdan daha fazla oyuncuya yer vermesine bakabiliriz. Bu konuda destek yapabilir miyiz? Bu çalışmaları bir komisyon yapıyor. Bazı şeyleri ortaya çıkaracağız. Kulüpler Birliği Vakfı ile paylaşacağız. Sezon başlamadan 2020-2021 için kriterleri yayınlamayı düşünüyoruz. Kademeli olarak 3 yıl içinde ana hedefimize ulaşacak bir program için çalışıyoruz."