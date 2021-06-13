"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 HAZİRAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yabancı transferinde kalite şartı getirelim

13 Haziran 2021, Pazar 19:00
FENERBAHÇE KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ, “GÖZTEPE’DEN SONRA EN AZ YABANCI OYNATAN TAKIM BİZİZ. EN YAŞLI YABANCILAR TÜRKİYE’YE GELİYOR. KALİTELİ TRANSFER İÇİN BAZI ŞARTLAR GETİRELİM” ÖNERİSİNDE BULUNDU

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Ali Koç, ekonomi basınından gazetecilerle bir araya geldi. Ali Koç, kulübün ekonomik durumuna dair bilgiler verdi ve soruları cevapladı. Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan programda başkan Koç şunları söyledi: ”Fenerbahçe Göztepe’den sonra en az yabancı futbolcu oynatan takım. Her maçta 5.5 yabancı oynatmışız.  En düşük Göztepe 4.92. En yüksekte Hatay, 9.12. Öz kaynaktan oyuncu oynatmak, yerli oynatmak sadece yabancı sayısını indirmekle olmuyor. Tesisler, altyapı yatırımları. Biz altyapıda hoca bulamıyoruz. Türkiye’nin öyle bir havuzu yok. Nasıl yurt dışında ilkokul, ortaokul, lise seviyelerinde ciddi müsabaka yapan ligler yapılıyor okullarda. Onların tabanı genişse, biz daha yukarıdayız. Burada bir sürü yapısal konu var. Milli takıma daha çok oyuncu gönderen takımlar bonus alabilir. Daha çok Türk oynatanlar bonus alsın. 

Yabancı kriteri de çok yanlış. Sayı da bir de, 30 yaş üstü transfer edemezsin diyelim. Kalitesine bazı şartlar getirelim. En yaşlı yabancı futbolcuların transfer olduğu ülke biziz. Yönetime geldiğimizde galiba Avrupa’nın en yaşlı üçüncü takımı Fenerbahçe idi. Katar’dan önceki son durak, bonservis vermeyim ama yüksek ücret vereyim, 3.5, 4 milyon Euro verdiğin adamı da elden çıkaramıyorsun. Bizim tercih ettiğimiz model, yapabildiğimiz kadar; Pelkas, Szalai gibi 1.5, 2 milyon bonservis verecen ama 500-600 bin euroya oynatacan. Sattığın zamanda para kazanacan ve genç olacak. Türkiye bu modele dönmeli. Bunun içinde gençleri hem içeriden hem dışarıdan bulması lazım. UEFA’nın da dediği ‘Siz dernek yapısındasınız. Yönetimler bugün var, yarın yok. Dönemler kısa. Dolayısıyla herkes kısa vadeli çözümlere gidiyor. Uzun vadeli tohumlar atmıyor.’

Artık uçak bileti vermiyoruz, tek tük sponsor arabası dışında araba vermiyoruz. Ev kesinlikle vermiyoruz. Maç başı ücretleri değiştirdik. Maç başı ücret alacaksan ilk 11 oynayacaksın ve o maçı kazanmış olmamız gerekiyor. Eskiden 90. dakikada ayağını bas, maç başı primini alıyordun. Dolayısıyla onlar da maliyetleri düşürmeye çok fayda sağladı. Kadroya giriyorsun mesela, o maç oynamıyorsun, primin 3’te 1’i ve ya yarısını alıyordun. Ayağın 1 dakika sahaya girse %100’ünü alıyordun. Kazandın, kaybettin, berabere kaldın… Ama bizde ilk 11 oynayacaksın, minimum 45 dakika oynayacaksın, ondan sonra alacaksın. O da sınırlı sayıda oyuncuda. Çünkü zaten dünyanın parasını veriyorsun adam oynasın diye, bir de motive etmek için ekstra para veriyorsun maç başları, bir de yetmiyor büyük maçlar öncesi futbolcularımızın prim beklentileri oluyor. ”

Okunma Sayısı: 102
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Atatürk ilkeleri diye bir ders olamaz

    12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

    Demokrasi bloku şart

    Yolsuzluk algısında da dibe vurduk

    Arakanlı Müslümanların kampında yangın çıktı: 56 baraka kül oldu

    Avrupa’da, denizleri en çok kirleten ülkeyiz

    Kanal, müsilajı temizlemez

    Türkiye'nin son 24 saati

    Müsilaj yoğunluğu Çanakkale Boğazı'nda

    1 milyar doz aşı hibe edecekler

    Tarım arazileri 4 milyon 720 bin hektar azaldı

    Kanadalı aile dualarla uğurlandı

    Mısır: Türkiye’den taleplerimiz var

    Dünyada ve Türkiye'de aşılamada son durum?

    'Kardeş kanı' bitkisine dikkat: Ciddi hayati tehlike oluşturuyor!

    Uzun yola çıkacaklara 'yaz lastiği' uyarısı

    Bosna savaşındaki en büyük insanlık tahribi: Diri diri yakılan üç bin Boşnak anıldı

    Son 51 senenin en sıcak 9. ilkbaharını yaşadık

    İsrail top oynayan çocukları gözaltına aldı

    Karnelerin ardından telafi eğitimi başlayacak

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Zalime itiraz etmek boynumuzun borcu!
    Süleyman KÖSMENE

    Sakın! Sakın! Sakın!
    Muhammed Sungur

    Berk gibi bir Bekir Berk geçti bu dünyadan...
    Şükrü BULUT

    İnsanlığı imhaya karşı, millî demokrasiler ve semavî dinler ittifakı…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Sebahattin YAŞAR

    Yalancının mumu ne zaman söner?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mehmet KARA

    Yeni anayasa için “ortam” uygun mu?
    İlimdar Kaya

    Meşveret ve kulis
    Yeni Asya'dan Size

    Mağaza temsilcilerimizi Barla’ya bekliyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.