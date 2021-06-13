Yabancı transferinde kalite şartı getirelim

FENERBAHÇE KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ, “GÖZTEPE’DEN SONRA EN AZ YABANCI OYNATAN TAKIM BİZİZ. EN YAŞLI YABANCILAR TÜRKİYE’YE GELİYOR. KALİTELİ TRANSFER İÇİN BAZI ŞARTLAR GETİRELİM” ÖNERİSİNDE BULUNDU

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Ali Koç, ekonomi basınından gazetecilerle bir araya geldi. Ali Koç, kulübün ekonomik durumuna dair bilgiler verdi ve soruları cevapladı. Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan programda başkan Koç şunları söyledi: ”Fenerbahçe Göztepe’den sonra en az yabancı futbolcu oynatan takım. Her maçta 5.5 yabancı oynatmışız. En düşük Göztepe 4.92. En yüksekte Hatay, 9.12. Öz kaynaktan oyuncu oynatmak, yerli oynatmak sadece yabancı sayısını indirmekle olmuyor. Tesisler, altyapı yatırımları. Biz altyapıda hoca bulamıyoruz. Türkiye’nin öyle bir havuzu yok. Nasıl yurt dışında ilkokul, ortaokul, lise seviyelerinde ciddi müsabaka yapan ligler yapılıyor okullarda. Onların tabanı genişse, biz daha yukarıdayız. Burada bir sürü yapısal konu var. Milli takıma daha çok oyuncu gönderen takımlar bonus alabilir. Daha çok Türk oynatanlar bonus alsın.

Yabancı kriteri de çok yanlış. Sayı da bir de, 30 yaş üstü transfer edemezsin diyelim. Kalitesine bazı şartlar getirelim. En yaşlı yabancı futbolcuların transfer olduğu ülke biziz. Yönetime geldiğimizde galiba Avrupa’nın en yaşlı üçüncü takımı Fenerbahçe idi. Katar’dan önceki son durak, bonservis vermeyim ama yüksek ücret vereyim, 3.5, 4 milyon Euro verdiğin adamı da elden çıkaramıyorsun. Bizim tercih ettiğimiz model, yapabildiğimiz kadar; Pelkas, Szalai gibi 1.5, 2 milyon bonservis verecen ama 500-600 bin euroya oynatacan. Sattığın zamanda para kazanacan ve genç olacak. Türkiye bu modele dönmeli. Bunun içinde gençleri hem içeriden hem dışarıdan bulması lazım. UEFA’nın da dediği ‘Siz dernek yapısındasınız. Yönetimler bugün var, yarın yok. Dönemler kısa. Dolayısıyla herkes kısa vadeli çözümlere gidiyor. Uzun vadeli tohumlar atmıyor.’

Artık uçak bileti vermiyoruz, tek tük sponsor arabası dışında araba vermiyoruz. Ev kesinlikle vermiyoruz. Maç başı ücretleri değiştirdik. Maç başı ücret alacaksan ilk 11 oynayacaksın ve o maçı kazanmış olmamız gerekiyor. Eskiden 90. dakikada ayağını bas, maç başı primini alıyordun. Dolayısıyla onlar da maliyetleri düşürmeye çok fayda sağladı. Kadroya giriyorsun mesela, o maç oynamıyorsun, primin 3’te 1’i ve ya yarısını alıyordun. Ayağın 1 dakika sahaya girse %100’ünü alıyordun. Kazandın, kaybettin, berabere kaldın… Ama bizde ilk 11 oynayacaksın, minimum 45 dakika oynayacaksın, ondan sonra alacaksın. O da sınırlı sayıda oyuncuda. Çünkü zaten dünyanın parasını veriyorsun adam oynasın diye, bir de motive etmek için ekstra para veriyorsun maç başları, bir de yetmiyor büyük maçlar öncesi futbolcularımızın prim beklentileri oluyor. ”

