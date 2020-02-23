Yalçın: Oyunculara gol atmayı ben öğretemem

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN, TRABZONSPOR KARŞISINDA 10’A YAKIN POZİSYONU GOL YAPAMADIKLARINI BELİRTEREK, “BU KONUDA BÜYÜK BİR SIKINTI YAŞIYORUZ” DEDİ.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta çok pozisyon bulduklarını ama bunları değerlendiremediklerini söyledi. Oyuncuların performansından memnun olduğunu kaydeden Yalçın, “Küçük ayrıntıları halledemiyoruz. Geçen hafta da iyi oynadığımız maçtan puansız ayrıldık. Bu haftada da iyi oynadık. Takımın istek ve arzusu, kazanma arzusu çok iyiydi ama kazanmayı beceremedik.” ifadelerini kullandı. Kalan bölümdeki planlamayla ilgili soruyu cevaplayan Yalçın, “Kafamızda gelecek sezonla ilgili bazı planlar var. Ligin bitimine 11 haftalık süreç var, biraz daha bekleyeceğiz. Nisan, mayıs gibi tabii ki bir planlama yapacağız.” değerlendirmesinde bulundu. Oyuncuların pozisyonları değerlendirememesi ile ilgili soruya Yalçın, şu cevabı verdi: “İnanılmaz pozisyonlarımız var. Benim yapabileceğim bir şey yok, oyunculara gol atmasını öğretemem. Öyle yeteneğim de yok. 2-1’den sonra en az 10 pozisyon var. Oyun her gün gelişiyor, takımımız daha fazla mücadele ediyor, daha fazla koşuyor; bunlar net. Bunu skora çevirmede, üretmede sorun yaşıyoruz. Bunu da oyuncuların bireysel kaliteleriyle çözmeleri lazım. Oyuncuya, kaleciyle karşı karşıya kaldığında nasıl gol atacağını öğretemeyiz.” Alman kaleci Loris Karius’un performansına değinen Yalçın, “Bu konuda çok değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Zaten kiralık geldi, sezon sonu herhalde olmayacak. Benim bildiğim ağır bir maddesi var. Kaleciler de bazen şansız oluyor. İyi kaleciler kötü gol yer.” dedi.