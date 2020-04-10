Yaşlı sporculara destek

Güreş Federasyonu yetkilileri, salgın yüzünden 65 yaş üstü eski güreşçileri ziyaret ederek, ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Yaşlı güreşçiler, “ böyle zorlu günlerde hatırlanmak çok güzel” diye teşekkür ettiler.

Türkiye Güreş Federasyonu yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağında eski güreşçileri ziyaret etti. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın direktifleriyle harekete geçen il temsilcileri 65 yaş ve üstü eski güreşçileri ziyaret ederek, ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Çorum güreş antrenörlerinden Abbas Eker ve Spor Eğitim Merkezi Müdürü Hüseyin Karakuş, eski güreşçiler Recep Çanakçı, Yaşar Efe, Mustafa Avcı, Sefer Baygın, Nabi Bayram, Yunus Pehlivan, Yusuf Demir, Hamza Yazgan, Sıddık Yazgan, Mustafa Gökay, Adil Tümör ile araya geldi. Güreşçiler, hayatlarında ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını belirterek, "Yıllardır bizim kapımızı çalan yoktu. Federasyon Başkanımız Musa Aydın sayesinde böyle zorlu günlerde hatırlanmak çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

***

FENERBAHÇE DE YAŞLI ÜYELERİNİ UNUTMADI

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, salgın nedeniyle 65 yaş üstü kulüp üyeleri ile kombine kart sahiplerine destek kolisi göndereceklerini bildirdi. Danabaş, açıklamasında, salgının başladığı andan itibaren her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti: "Günden güne de gelişmelere uygun olarak bu tedbirleri güncelleyerek hayatımıza devam ediyoruz. Başkanımız Sayın Ali Koç'un önderliğinde, devletimizin uyguladığı 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağından sonra, 65 yaş üzeri kulüp üyelerimiz ile kombine kart sahiplerimize nasıl destek olabileceğimiz ile ilgili bir beyin fırtınası yaptık. Bunun sonucunda da 'Fenerbahçe Ailesi Destek Kolisi' adı altında onlara temizlik malzemeleri ve gıda malzemeleri içeren koliler göndermeye karar verdik."