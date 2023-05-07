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8 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Yeni şampiyonluk kupası

07 Mayıs 2023, Pazar 19:00
Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluk kupalarında, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle değişikliğe gidildi.

TFF tarafından yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda, lig ve kupalarda şampiyon olan takımlara verilen kupaların tasarımlarının yenilendiği bildirildi.

Açıklamada, bu kupalar arasında ilk olarak 1. Lig Kupası'nın, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Yılport Samsunsporlu futbolcuların ellerinde yükseleceği belirtildi. Uzun bir çalışma dönemi sonrasında ortaya çıkan yeni şampiyonluk kupasının ana esin kaynağının, futbolun tüm paydaşlarının beraber oluşturduğu aile kavramı ve bu büyük aileyi bir araya getirip kenetleyen ay-yıldız olduğu kaydedildi.

Açıklamada, ayrıca şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu bir ailedir. Federasyon, kulüpler, futbolcular, taraftarlar ve futbol camiası bu ailenin beş ana yapı taşıdır. Federasyonun 100. yılında bu özel kupa tasarlanırken futbol camiası bir aile olarak düşünülüp, bu unsurlar birleştirildi ve kupa futbolun yıldızlarına atfedildi. Bu unsurları bir araya getiren 5 koldan oluşan, üstten bakıldığında yıldız formunda bir kupa tasarlandı. Desenlerle bezenmiş 5 adet kol 90 derece bükülerek, kaide üzerinde birleşiyor ve bir yıldız oluşturuyor. Pencereler, aileleri dış dünya ile bağlayan, ışık getiren unsurlardır. Kupanın kollarında, tarihi kültürel mirasımızda yer etmiş pencere ve cumba mimari süsleme elemanlarından olan Maşrabiye geometrik desenleri kullanıldı. Bu desenler sonsuzluğu, kararlılığı ve bir topluluk olma, aile olma yapıtaşını betimlemektedir. Son olarak kupa tasarımı, kupanın üst kısmında futbolu en iyi sembolize eden futbol topu ile tamamlandı ve kupa futbolun yıldızlarına atfedildi."

AA

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