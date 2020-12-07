"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ARALIK 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Yılmaz Vural'ın sağlık durumu hakkında açıklama

07 Aralık 2020, Pazartesi 15:50
Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, teknik direktör Yılmaz Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çuhadaroğlu, "Yılmaz Vural, bir süredir hastanemizde Kovid-19 nedeniyle takibimizdeydi. Hastanemize yattıktan bir iki gün sonra da solunum sorunu nedeniyle yoğun bakıma alıp entübe ederek solunum desteği ile takip ediyorduk. Bu süreç de olumlu gelişti. Kendisini iki gün önce de solunum cihazından ayırdık." diye konuştu.

Yılmaz Vural'ın taburcu edilmesi ile ilgili henüz bir tarih veremediklerini kaydeden Çuhadaroğlu şunları kaydetti:

"İki günlük takiplerimizde de her şey yolunda gitti. İzlediğimiz parametreler olumlu olarak ilerledi. Şu sıralarda da normal servis odasını hazırlamaktayız. Belki de şu an konuşurken normal odaya çıkmış olacak. Yılmaz Vural'ın durumu şu an gayet iyi. Bizimle sürekli işbirliği yaparak çalışmamızı rahatlatan eşine ve ailesine de teşekkür ederim. Bu süreçte Türk tıbbı ciddi bir deneyim kazandı. Hayali tedavi yöntemleriyle değil kendi deneyimlerimizi uygulayarak hocamızı oldukça olumlu bir yere getirdik. Basından ve sevenlerinden kendisine gösterilen ilgiyi aktardık. O da herkese teşekkür etti. Yılmaz hocanın ne zaman hastanemizden çıkacağıyla ilgili takvim vermek zor. Ek rehabilitasyon uygulamaları da olacak. Katta da takibi devam edecek. "

Çuhadaroğlu ayrıca koronavirüsten korunmak için herkesin aynı titizlikle yaşamını sürdürmeye dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Yılmaz Vural'ın eşi Seda Vural da, deneyimli teknik adamın herkese çok selam söylediğini ifade ederek şunları aktardı:

"Öncelikle Çağlar Çuhadaroğlu'na ve hastane çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Bize çok ilgi gösterdiler ve eşime çok iyi bakıldı. Kendilerine çok güvendim. İnsanın doktoruna güvenmesi çok önemli. Yılmaz Vural'ın sağlığı yerinde, hepinize çok selam söyledi ve çok da teşekkür etti. Yılmaz Vural, kendisine gösterilen ilgiden bahsedince çok duygusallaştı. Zaten duygusal biri ve çok etkilendi. Yılmaz ayrıca ailenin de çok önemli olduğunu, herkesin ailesine dört elle sarılması gerektiğini söyledi."

AA

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Milli Takımın rakipleri belli oldu

    'İsrail askerleri gözaltındaki Filistinli gençlere işkence uyguluyor'

    Türkiye'de Kovid-19 vaka sayısı 32 bini aştı

    'AB Türkiye ile diyaloğu sürdürmek zorunda'

    Pfizer BioNTech'in aşısı İngiltere'de hastanelere ulaştı

    AB insan haklarını ihlal edenlere yaptırım uygulayabilecek

    MSB sevk tarihlerini erteledi

    Tullabi: Macron İslam tarihini bilmiyor, İslam'a karşı tam anlamıyla bir cehalet içinde

    'ABD yaptırımları nedeniyle koronavirüs aşısı alamadık'

    Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçları oynanacak

    DİSK, asgari ücret talebini açıkladı

    Yeni kısıtlama ve tedbirlere ilişkin akla takılan hususlar

    14 günlük karantina süresi 10 gün olarak güncellendi

    AB dışişleri bakanları toplandı: Gündem de Türkiye de var

    Hindistan’da 'gizemli hastalık' alarmı: 1 kişi öldü, 300 kişi hastaneye kaldırıldı!

    İsrail'den Kudüs'te yeni işgal adımı

    Yemen'den çağrı: Husiler uluslararası terör listesine alınsın

    Dünya genelinde vaka sayısı 70 milyona yaklaştı

    İsrailli işgalciler zeytin ağaçlarını kesti

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya ve siyaset
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Bu yorumlar deist doğuruyor
    M. Said ZEKİ

    Zalimler satranç oynuyor galiba!
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Milletin morale ihtiyacı var
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şehit Said Halim Paşa
    Mehmet KARA

    Anketle konuşmak ya da konuşabilmek
    Ali FERŞADOĞLU

    Amel-i salih ve adalet
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân’ın mu’cizeliği, tahrifine bir seddir
    Genel

    Denetim yoksa demokrasi olmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.