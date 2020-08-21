"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 AĞUSTOS 2020 CUMA - YIL: 51

Yine maç esnasında bayıldı

21 Ağustos 2020, Cuma
Suudi Arabistan Birinci Ligi takımlarından El-Hilal'de forma giyen Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, El-Ehli ile oynadıkları 26. hafta maçında baygınlık geçirdi.

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan 35 yaşındaki santrfor, karşılaşmanın 12. dakikasında fenalaştı. Gomis, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından mücadeleye devam etti.

2009 yılında Fransa Milli Takımı'nın kampında baygınlık geçiren Gomis'e vazovagal senkop (bayılma rahatsızlığı) teşhisi konmuştu.

Olympique Lyon ve Swansea City'de oynarken maç sırasında geçici şuur kaybı yaşayan Gomis, Galatasaray forması giydiği Süper Lig 2017-18 sezonunun 22. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde de benzer sorunu yaşamış ancak oyuna dönerek 90 dakikayı tamamlamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 36
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Brezilya, Meksika ve Hindistan'da bilanço ağırlaşıyor

    Meteoroloji'den Marmara'ya gök gürültülü sağanak uyarısı

    3 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 40 gözaltı var!

    'ABD, İran'a yaptırımları geri getirebilecek bir ülke değil'

    Hak arayan Uygurlara polis engeli

    Çember giderek daralıyor... Vak’alar son 1.5 ayın zirvesinde!

    Esnaf, araç muayene ücretini karşılayamıyor

    Korona verileri TÜİK rakamlarına dönmesin

    Koronavirüs salgınında son 24 saat

    MEB'den özel okullarla ilişkin açıklama

    Trump: Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz

    Türkiye'de vaka sayısı artmaya devam ediyor

    Cezayir Cumhurbaşkanı: Fransa'nın gerçek yüzü ortaya çıktı

    Libya'daki ihlalleri araştıracak BM heyeti belirlendi

    Ankara'da mangal yasağı

    Sivas Valisi: Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60

    Trump'ın eski danışmanı gözaltına alındı

    Sputnik V isimli koronavirüs aşısı 40 bin kişi üzerinde denenecek

    Basra Körfezi'nde İran-BAE gerilimi

    ABD, Esed rejimi yetkililerine yeni yaptırımlar uygulayacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Vicdanlar uyandıkça
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Seçim sistemi ateşi
    Genel

    Hak arayan Uygurlara polis engeli
    Cevher İLHAN

    Dış politika şahsileşince…
    Ahmet Cemil Çökren

    Zenginlik bizi bozmasın
    Risale-i Nur'dan

    Kâinat, her kelimesi manidar bir kitap
    Ali FERŞADOĞLU

    Ehl-i tahkik misiniz?
    Faruk ÇAKIR

    Önce çalışan, yine çalışan

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.