"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Yukatel Adana Demirspor'da tur sevinci

03 Ağustos 2023, Perşembe 23:00
Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda 1-1 beraber biten ilk maçın rövanşında Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 2-1 yenerek tur atladı.

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında, Romanya temsilcisi CFR Cluj'u konuk etti.

Maçın 12. dakikasında Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda top uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

17. dakikada Camora'nın sol kanattan yaptığı ortada Birligea'nın penaltı noktası civarında yaptığı kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.

28. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Birligea'nın vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

31. dakikada kullanılan köşe atışı sonrası CFR Cluj savunmasının ceza yayına doğru uzaklaştırdığı topa Emre Akbaba'nın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

43. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında yakın direkte yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan Adana Demirsporlu taraftarlar, maçtan önce Kulüp Başkanı Murat Sancak ve taraftarların resmedildiği koreografiyi sergiledi.

İkinci yarı

50. dakikada Belhanda'nın savunmanın arkasına sarkan Akintola'ya pasında araya giren savunma topu uzaklaştırdı.

53. dakikada soldan ceza sahasına giren Akintola'nın ortasında top yan ağlarda kaldı.

62. dakikada Cluj penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Gravillon ile Birligea'nın mücadelesinde Birligea yerde kalınca hakem Nathan Verboomen penaltı noktasını gösterdi. Kırmızı kart gören Gravillon, takımını 10 kişi bıraktı.

68. dakikada Cluj beraberliği yakaladı. Mogos'un kullandığı penaltıda kaleci Karacic doğru tarafa uzanmasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

79. dakikada Yusuf Sarı'nın kullandığı serbest vuruşta top üstten dışarı çıktı.

90+4. dakikada Adana Demirspor tekrar öne geçti. Stambouli'nin paslaşarak kullandığı serbest atışta Belhanda'nın vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Ndiaye'nin ceza sahası içinde sol kanattan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

Karşılaşmada başka gol olmayınca Adana Demirspor 2-1 galip geldiği maçta bir üst tura yükseldi.

AA

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Enflasyonda yine aynı oyun

    Tirana'yı eleyen Beşiktaş'ın yeni rakibi Neftçi Bakü

    Emeklilerin yüzde 80’i açlık sınırının altında

    AYM HAGB’yi iptal etti

    Şanlıurfa'daki feci kazada 2 kişi öldü

    Yukatel Adana Demirspor'da tur sevinci

    Akaryakıt bayileri kapanıyor

    Akbelen’de ağaçların beşte üçü kesildi

    Çin gençlere interneti sınırlayacak

    Çin - Hıbey'de 1,2 milyon kişi tahliye edildi

    Ortak akla ihtiyaç var

    Kazdağları’nda da ağaç katliamı

    Orgeneral Metin Gürak Genelkurmay Başkanlığına atandı

    Papa’dan AB’ye Ukrayna çağrısı

    Tütün satışı en çok artan ülkeyiz

    Faiz kârı bankalara vergi yükü çalışana

    Bursa'daki kazada 3 tarım işçisi vefat etti, 11 işçi yaralandı

    Katalonya'da kuraklık nedeniyle acil durum ilanı

    Şile açıklarında tespit edilen mühimmata ilişkin MSB'den açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tirana'yı eleyen Beşiktaş'ın yeni rakibi Neftçi Bakü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Suçlar artarken masumlarla uğraşmak...
    Osman ZENGİN

    Mustafa Öztürkçü kardeşim!
    Ali FERŞADOĞLU

    İlim adamları böyle yaparsa vatandaş ne yapsın?
    İbrahim Aktaşcı

    Zeytin çekirdeğinden tesbihler yapmak
    Genel

    Enflasyonda yine aynı oyun
    Cevher İLHAN

    Ekonomik çöküşte “siyasi proje”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Hz. Ali’nin (ra) takip ettiği muktesidâne meslek
    Genel

    Mustafa Öztürkçü dualarla

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.