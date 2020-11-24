Yusuf Yazıcı Fransa’da günün adamı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı, bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Lille'nin ligde Lorient'i 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol atan Yusuf, bu sezonki gol sayısını 9'a çıkartarak takımın en skorer ismi oldu. France Football dergisi, mili futbolcuyu överek "Yusuf'un ne kadar tartışılmaz olduğunu şimdi anlıyorsunuz." değerlendirmesinde Sezon başında fazla forma şansı bulamayan 23 yaşındaki oyuncu, ilk golünü ligin 7. haftasındaki Lens maçında kaydetti.Y usuf, 4 gün sonra oynanan UEFA Avrupa Ligi grup maçında Sparta Prag'a karşı 3 gol atarak asıl çıkışını yaptı. Milli futbolcu, Avrupa Ligi'nde ilk haftanın en iyi oyuncusu seçilmişti. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Milan deplasmanında da 3 gol atarak "hat-trick" yapan Yusuf, Avrupa basınında manşetlere çıktı ve ikinci kez haftanın oyuncusu seçildi.

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