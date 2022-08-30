Zirve Beşiktaş'ın

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında, Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenerek, liderlik koltuğuna oturdu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmanın 8. dakikasında soldan Masuaku'nun ortasında ön direkte Muleka'nın kafa vuruşunda, top yandan dışarı gitti. 12. dakikada Beşiktaş golü buldu. Soldan N'Koudou'nun ceza sahasına pasında Weghorst, şık bir topuk pasıyla Muleka'yı gördü. Muleka'nın gelişine vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0 29. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Rosier'in penaltı noktası civarına etkili ortasında iyi yükselen Weghorst'un kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-0 41. dakikada Salih Uçan'ın uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, yerden seken topu kaleci Ali Şaşal Vural son anda kornere çeldi. 42. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a getirdi. Sol taraftan Masuaku'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Muleka'nın omzuyla vuruşunda, top ağlara gitti. 45+1. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında, soldan topla hareketlenen N'Koudou, Weghorst ile yaptığı verkaç ile ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sol ayağıyla karşı karşıya durumda şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi. İlk yarı, Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarı 50. dakikada Rosier'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağa iki hamlede hakim oldu. 53. dakikada sağdan ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt'un yerden pasında sol çaprazda topun gelişine Gradel'in arka direğe yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti. 67. dakikada Kenan Karaman'ın kafayla pasına hareketlenen Rosier, orta sahadan aldığı topu rakip ceza sahasına kadar taşıdı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rosier'nin kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı önledi. 81. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası dışından şutunda, savunmada Appindangoye'den seken top üst direğe çarparak kornere çıktı. 86. dakikada Demir Grup Sivasspor'un golü geldi. Ceza sahası dışında Gradel'in pasında topu kontrol eden Sabi'a'nın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1 88. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yatabare'nin sıfırdan penaltı noktası sağ çaprazına çıkardığı topun gelişine N'Jie'nin şutunda, meşin yuvarlak yan direk dibinden dışarı çıktı. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Süper Lig'deki 4. maçında üçüncü galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 10'a çıkardı ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Weghorst hem atıyor hem attırıyor Beşiktaş'ın Hollandalı oyuncusu Wout Weghorst, attığı goller ve yaptığı asistlerle ön plana çıkıyor. Fatih Karagümrük maçının ardından Sivasspor karşısında da fileleri havalandıran 30 yaşındaki santrfor, ligdeki ikinci golünü kaydetti. Weghorst, attığı gollerin yanı sıra verdiği gol paslarıyla da dikkati çekti. Hollandalı oyuncu, Kayserispor, Alanyaspor ve Sivasspor maçlarında birer asist yaptı. Wout Weghorst, sağladığı skor katkısıyla siyah-beyazlı takımın 4. hafta sonunda liderliğe yükselmesinde önemli rol oynadı. Muleka, gol sayısını 3'e çıkardı Beşiktaş'ın Demokratik Kongolu futbolcusu Jackson Muleka, bu sezon ligde üçüncü golünü kaydetti. Geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da forma giyen Muleka, lacivert-beyazlı takımda sergilediği etkili performansını Beşiktaş'ta da sürdürüyor. Fatih Karagümrük maçında siyah-beyazlı formayla ilk golüne imza atan 22 yaşındaki oyuncu, Sivasspor karşısında da 2 kez fileleri havalandırdı. Muleka, böylece Süper Lig'deki gol sayısını 15'e çıkardı. Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'ta ilk maçına çıktı Beşiktaş'ın yeni transferi Kerem Atakan Kesgin, siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi. Sivasspor'dan transfer edilen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, Beşiktaş'taki ilk maçına eski takımına karşı çıktı. Kerem Atakan Kesgin, 78. dakikada Dele Alli'nin yerine oyuna dahil oldu. Sivasspor'un galibiyet özlemi sürüyor Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 4 müsabakada galibiyet elde edemedi. Kırmızı-beyazlı takım, bu maçlarda 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Sivasspor, ayrıca Turkcell Süper Kupa ve UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynadığı 3 mücadeleden de mağlup ayrıldı. AA

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