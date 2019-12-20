"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

Dinî cemaatler ve sosyal hizmetler

Şükrü BULUT
20 Aralık 2019, Cuma
Kemalist yazarların Ortaçağ kilisesi ile geçmiş İslâm devletlerindeki “dinî cemaat, vakıf, sosyal müesseseler ve hayat” ile ilgili yaptıkları karşılaştırmaların hem mantıktan ve hem de bilimsellikten çok uzak olduğunu hepimiz biliyoruz.

Bir Hıristiyan kadının arsasını da işgal eden caminin inşaatını durduran bir devlet reisinin idaresinde, özel bir mülkün zoraki usûllerle vakfedilmesi düşünülebilir mi? Fakat hem Fransız ihtilâlcilerinin ve hem de Kemalist ve komünist ihtilâlcilerin bütün dinlerin bina, emval ve arazilerine cebren el koyup sattıklarına bütün tarih şahittir. Hem Avrupa’da ve hem de Türkiye’de din uğruna harcayacakları imkânları kaybolan dinî cemaatler, geçmişteki konumlarını tarihten öğrenip yanlış metotlarla da olsa aynı imkânlara sahip olmanın derdine düşüyorlar. Avrupa’daki hürriyetler, hukukun üstünlüğü ve şeffaflık, ister istemez bir çok sivil-toplum örgütü gibi kiliseleri de bir çerçeveye toplamış. Fakat Türkiye’de hem cemaatlerdeki dünya zaafı, hem siyasetçilerin bu zaafı kullanmaya kalkışmaları ve hem de bu durumlardan istifadeye çalışan Kemalistlerin nifak ve oyunları, çoğu kez cemaatlerimizi büyük hüsran ve hayal kırıklıklarına uğratıyor.

Asr-ı Saadetteki uygulamalarda bilhassa Hz. Ömer döneminde sistemleşen ve kurumlaşan devletin, şahsın bütün ihtiyacını imkânlar nisbetinde ve adaletli olarak  giderdiğini biliyoruz. Avrupa sosyal devlet düşüncesinin babası sayılan Prens Bismark’ın Peygamberimize (asm) ve kitabımıza yaptığı atıf da, Batı Felsefesinin güzelliklerinden olan “adalete dayalı sosyal devlet” düşüncesinin de Asr-ı Saadet uygulamasına dayandığını bize gösteriyor. 

“Hz. Ömer (ra) dönemindeki devleti” hayal edenler Kemalizme ve Kemalist ihtilâllerin oluşturdukları anayasaya tek itirazda bulunmadan Ömer’e özenmenin pratikteki yanlışını bilemeyebilirler.

Bu düşünceye cemaatleri sürükleyen birkaç husus  var. Evvelâ, dine hizmet ile aslı siyaset olan devlete hizmet karıştırılıyor. 

Sonra, cemaatlerin hizmetinde gayenin iman, salih amel, güzel ahlâk, toplum barışı ve cehaletle savaş olduğunu bir tarafa bırakıp, insanların daha çok önem verdikleri dünyevî şeylere yöneliyor cemaatler. Bu maksatlara çalışmak ve müracaat edenlerin isteklerine cevap verebilmek için de maddî imkânlar uğruna hem siyasetçiye, hem tüccara ve hem de kötü niyetli harici cereyanlara el açmak durumunda kalıyorlar. Aslî vazifesinin dışına çıkmış cemaatlere gelen tenkitlerden dinin de zarar gördüğünü hiç kimse inkâr edemez.

Kapısını dünya siyasetine ve menfaatine açan yaklaşımlar ümmete zarar verir. Farkına varılmadan; siyasî tarafgirlikler, ticarî menfaatler ve efkâr-ı ammede temsil için oluşan rekabetler, ahir zamandaki  dinsizlik ve nifak cereyanlarının istifade edebileceği sıkıntılara yol açabilir.

Vazifeleri dehşetli global dinsizliğin neslimizi tehdit ettiği şu zamanda yalnızca imana ve ahlâka çalışmaları gereken cemaat mensuplarının başka alanlara yönelmeleri, elbette Kur’ân cephesini zaafa uğratır. Bediüzzaman Hz.lerinin kapısını dünyevî maksatlar için gelenlere tamamen kapattığına dair onlarca anekdot vardır eserlerinde. Hatta dehşetli yılanların zehirlerine karşı panzehir hazırlamakta iken; birisinin, kendisinden rahatsız edici sineklere karşı yardım dilemesine benzetir bu talepleri… Yine cemaatlerimizin mutlaka tatbik etmeleri gereken “İstiğna” prensibini de tekrar hatırlatmış olalım. İstiğnaya riayetin cemaat mensuplarını yükselteceğini, izzetli kılacağını ve iftiralardan  kurtaracağını da tecrübelerle yaşamışız.

Okunma Sayısı: 202
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Libya, ikinci bir Suriye olmasın

    Zorbalığa tazminat cezası

    ‘Okuyorum’ diyenler arttı

    4 buçuk ay sonra ilk namaz

    İsveç’in Suriyeli kahramanı

    Adalete güven sarsıldı

    ‘Kanal İstanbul çılgınlığı bitsin’ başvurusu

    Faiz indirimi de lobiye yaradı

    Muğlak ifadeler çıkarılsın

    Türkiye yakın gelecekte su kıtlığı yaşayabilir

    'Libya'da askeri çözümden yana değiliz'

    BM: 2,4 milyon Filistinlinin insani yardıma ihtiyacı var

    Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan 'Anayasa değişikliği' vurgusu

    'Türkiye'den Moskova'ya heyet gelecek'

    AP’den Uygurlara destek

    Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi

    Davutoğlu: Cumhurbaşkanı elini vicdanına koysun

    Putin: ABD'nin yaptırımlarına cevap vereceğiz

    'İran'da halkın yüzde 85'i gidişattan rahatsız'

    Yazarımız Prof. Dr. Aydın vefat etti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yargıyı kim itibarsızlaştırıyor?
    Ahmet BATTAL

    İçeride görünenler
    Ali FERŞADOĞLU

    Tek adam rejiminden kaçış
    Atilla YILMAZ

    “İsmimin Yeni Asya ile beraber anılmasından şeref duyarım”
    Genel

    Adalete güven sarsıldı
    Genel

    İsveç’in Suriyeli kahramanı
    Süleyman KÖSMENE

    Eğer dilemezse halimiz nice olur?
    Genel

    Libya, ikinci bir Suriye olmasın
    Genel

    Zorbalığa tazminat cezası
    Genel

    4 buçuk ay sonra ilk namaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.