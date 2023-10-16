"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Filistin meselesinde zihinler çatallaşıyor…

Şükrü BULUT
16 Ekim 2023, Pazartesi
Alem-i İslâmın kalbinde farklı bir yeri olan Filistin meselesini konuşmaya çok dikkat gerekiyor.

Yanlış anlaşılmalar, incitme kaygıları ve düşmanın nifakla saldırması, hadiseleri doğru anlamamızı zorlaştırıyor. Sermayenin DAVOS üzerinden AB’ye musallat olduğu şu çeyrek asırda, Filistin’in haklı davasına destek veren Avrupa’daki seslerin giderek azalması, çoğu Müslümanlarda Avrupa karşıtlığı damarını tahrik ettiğini üzüntü ile görüyoruz. Bunu; Hamas’ın gerçekleştirdiği saldırının akabindeki hadiselerde de gördük. Berlin ve Paris’in İsrail karşıtı gösterilere müsaade etmemesi, yukardaki tezimizi kuvvetlendiriyor. Daha önce; yaptıkları zulümlerden dolayı İsrail mallarına boykot eden AB’nin, KLAUS SCHWAB’ın kızı URSULA’nın tahrikleriyle topyekûn İsrail’in yanında durması, yirmi sene önceki AB’nin bu hale geliş serüvenini açıkça ifade ediyor.

Global Marksist hegemonyacıların bir türlü başaramadıkları BOP’u, şu son hadise ile irtibatlı tahlile ne dersiniz… Netanyahu’nun yeşile boyadığı dost Arap ülkelerinin rengini kızıla çeviren bu hadisenin, ne Müslümanlarca ve ne de barışa taraftar Hristiyanlarca kabul görmediğini; İspanya ve İrlanda parlamentolarından yükselen seslerden de duyduk. Yalnız hâkim medyanın, İsrail’i mağdur olarak servis etmesinin akabindeki bazı önemli siyasi açıklamaları burada dikkate almak istemiyoruz. Arapların bombalar ve füzelerle Tel-Aviv’i yok etmesine İslâm ülkeleri de itiraz etmezler mi? Hem global hakim medyanın olayı çekmeye çalıştığı zehirli noktalar, hem HAMAS’ın ileri teknoloji ile korunan İsrail sınırlarını rahatlıkla geçmesi ve hem de Netanyahu’nun Ortadoğu ile alakalı beyanatları; (1) bu son olayın bölge ve dünya barışı için bir tuzak olduğu hissini de veriyor.

Sivil Marksist Sosyalistlerin Troçkicilerle birlikte, son yirmi beş sene zarfında sebep oldukları savaşların doğru bir istatistiği yapılsaydı; hemen hepsinde aynı mihrakların fitili ateşlediklerini görecektik. Çeçenya’dan Ukrayna’ya kadar… Mogadişu’dan San’a ve Mali’ye kadar… Ve bu günlerde Kosova ile Sırbistan için hazırlanan tezgâhlara kadar… Silâh üreten şirketler, terör örgütleri, DAVOS’un hükümetlerin demokratik kabinelerine yerleştirdiği tetikçi vekil ve bakanlar…

Bize göre global hegemonyacı Marksistler, milli devletlerin uyanışıyla hayli sıkıntıya girdiler. Ukrayna’dan desteklerini çeken devletlerin sayısı arttıkça, gıdaları olan çatışmalardan mahrum kalacaklarını düşünüyorlar. Filistin meselesine müdahil olabileceklerin sayısının çok olduğunu düşünüyorlardı. Hatta Hristiyan Avrupa ile dinsiz Avrupa’yı da bu tezgâh ile karşı karşıya getirebileceklerini hesaplamışlardı. Fakat Allah’a inanmadıklarından, O’nun hesabını hiç düşünemediler. Suriye’de bize Rus uçağını düşürttüklerinde, hükümetimizin bir cihetiyle Rusya’ya da tutsak olacağını hesaplamamışlardı. Burada da yanlış hesaplar dönüyor. Dindar ve İnsaniyetperverler Yahudilerin itirazları ve hükümeti protestoları da bunu gösteriyor. İnkişaf eden insaniyet, geleneksel düşmanlıkların üzerine çıkacak ümidindeyiz. İsrail’i tehlikeye sokarak Büyük Orta Doğu projesini devam ettirmek isteyenler; Suriye’nin, Irak’ın ve hatta İsrail ile dostluğu normal gören Suudi gibi Filistin paktındaki ülkelerin, sağlam yere dayandıklarını göreceklerdir. Bu arada şu tespiti de yapmalıyız. Bu hadise Yahudiler arasındaki ayrışmayı da hızlandıracaktır. Mal hırsı veya başka saiklerle global hegemonyacılarla hareket eden Musevilerin açığa çıkışını, sömürülen halklar daha yakından göreceklerdir.

Fas’tan Çin’e kadar; İsrail’in elli küsur senelik zulmünü kabul edecek hiçbir devletin olmadığını; Biden’in ekseriyeti Yahudi olan kabinesi de anlayacaktır. Ve Neoliberallerin hem ABD’de ve hem de AB’de resmen İsrail’e arka çıkmaları, Hristiyanları teyakkuza getireceğine de inanıyoruz. Avrupa’da yüzlerce defa Yahudileri imha eden veya sürgün yaşatanlar, İsrail’in bugünkü zulmüne isyan ediyorlar. Bir taraftan refahlarının ve diğer taraftan iç barışlarının çalınmasından Yahudileri sorumlu tutan Avrupa halklarını, antisemitizm kanunları durduramayacaktır.

Hamas’ı tuzağa düşürenlerin Müslümanlara bir iyiliği daha oldu. Rüşvetlere veya ticari anlaşmalara aldanan bazı Arap devletleri, tekrar milli kimliklerine döndüler. Mesela TUNUS başbakanı, göç anlaşması çerçevesinde AB’nin gönderdiği altmış milyon Euro’yu iade ile anlaşmadan çekildi. BAE ile Suudi Arabistan, asıl vazifelerine döndüler. Türkiye ile Mısır ittifak için bir araya geldiler… Rusya, Müslüman ülkelerin Filistin meselesindeki hassasiyetini dünya gündemine taşıdı… Bütün bunların hayırlı olduğunu düşünüyoruz.

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bir milyondan fazla sivili yerinden etmek için yalnızca güney bölgesine su verecek

    "Filistin'e yapılan tarihsel haksızlığa derhal son verilmeli"

    "Gazze'de evlerinden ayrılmak zorunda olan kişilerin evlerine dönme hakkı var"

    Almanya’da Kur’an okuma yarışması

    Gazze’de su tükeniyor

    Sivas’ta otobüs devrildi: 7 ölü, 40 yaralı

    Eczanelerde sorunlar artıyor

    AB insani yardımlarını üç katına çıkarıyor

    İşte 4 maddelik çözüm teklifi

    Meşal,saldırıyı televizyondan öğrenmiş

    İmamoğlu: Güçlü, yeni bir siyaset gerekiyor

    Avrupa Birliği liderleri olağanüstü toplanacak

    Meksika, Brezilya, Kolombiya, Venezuela, Yunanistan ve İtalya'da Filistin'e destek gösterileri

    Sivrihisar Ulu Cami sanal tur ile de gezilebilecek

    Gazze'deki vefat sayısı 2329'a yükseldi - UNICEF'ten ''çocuklar'' için acil ateşkes çağrısı

    Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

    Meteoroloji'den Batı Karadeniz'e uyarı

    Bodrum katında çıkan yangında apartmanda mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

    Gazze Şeridi'ne yapılacak "kara harekatının" hava koşulları nedeniyle ertelendiği iddiası

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Filistin meselesinde zihinler çatallaşıyor…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Savaş propagandasına dikkat
    Süleyman KÖSMENE

    Yahudilerin yoldan çıkanları
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kader hükmünü icra ediyor
    Misbah ERATİLLA

    Afyon’da zor 72 gün
    M. Said ZEKİ

    “Adaletin bu mu dünya?”
    Yeni Asya'dan Size

    Bediüzzaman panelinde buluşalım
    Müşfik Kahraman

    Sebepler dairesinde yaşıyoruz
    Sebahattin YAŞAR

    Teşekkür etmeyen kıymet bilmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.