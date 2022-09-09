Rüşvet, gençlik ve ihtilâller…

Yaratıcının fıtrata yerleştirdiği dengeyi haram olan rüşvet ile bozmanın neticesi ihtilâl değil midir?

Hakkına razı olmayanların, adaleti nefislerinin lehinde isteyenlerin rüşvetlerle bozdukları muvazene, neticede bozanın aleyhine döner. Bunu yapan, bazen dünyasını ve çoğu kez de ahiretini bitirir. Fıtrat olan Sünnet’in tavsiye etmediği ve bazen yasak gördüğü aşırılıkların çoğunda, nefse bir rüşvet vardır. Bediüzzaman Hazretleri dünyada mutlu hayatın önemli bir esası olan “iktisad”ı anlatırken, anlayabileceğimiz örnekleri verir. İnsanın beden sarayının kapıcısı “lezzet telakkisi” duygusunun rüşvetle içeriye aldıklarının midemizde, kalbimizde, dimağımızda, damarlarımızda, ciğerlerimizde sebep oldukları ihtilâlleri mana olarak anlatır. On Dokuzuncu Lem’ayı dikkatlice okuyan takipçilerimiz, vücudumuzdaki hastalıkların genellikle ihtilâller sonrasında oluştuğunu ve nefsimize verdiğimiz rüşvetlerin bizi ne hallere soktuklarını iyi bilirler.

Aklı başında ve müdakkik olanlar, rüşvetin yol açacağı ihtilâlleri önceden bilirler ve kabul etmezler. Fakat gençliğin akıldan ziyade hissiyatı dinlediğini, hissiyatın ise kör olduğunu yine Bediüzzaman bize hatırlatır. Bir önceki yazımızda, fıtrî terbiyede olmaması gereken rüşvetin ailedeki ve okuldaki serüvenini anlatmıştık. İnsan yaratılışındaki bu açık kapıyı yalnızca nefis, şeytan ve bazı duygular kullanmıyor. Âdem babamızdan (as) bu yana Allah’a isyan etmiş, bütün derdi “Yaratıcıyı” inkâr ve bu istikamette insan ahlâkını tar u mar etmekle meşgul dinsizlik cereyanları da maalesef gençliğin bu açığını kolluyorlar. Eski zamanlarda daha çok ferdî/bireysel hücum eden bu hareketin, Âhirzaman’da cemaatleşerek insanlığın tüm sosyal yapılarına sirayet edeceğini yine gençliğin önderi Peygamberimiz (asm) haber veriyorlar.

Gençliğin terbiyesinde Kur’ân ve Sünnet kaynak olarak esas alınamadığından, manevi hastalıklara yatkın ve çoğu kez de maddi hastalıklarla muallel olduklarını çok yerlerde müşahede ediyoruz. Hasta olan yalnızca bizim gençliğimiz değil; bu meselede Avrupa gençliğinden ve birçok Asya gençliklerinden daha şanslı olduğumuzu da şükrederek söyleyebiliriz. Anadolu’yu Kur’ân adına bu Ahirzaman fitnesine karşı; yüzlerce kadar haricî düşmana ve dâhildeki Kemalist/komünist ittifakına rağmen vatanımızın bütünlüğünün, İslâmiyet’in sokakta görünürlüğünün ve kısmî de olsa iffetin hâlâ bayrak gibi dalgalanmasının elbette Risale-i Nur’un bu milletin gençliğine manevi bir hediyesidir.

Rüşvetin gençler aracılığıyla sosyal ihtilâllerde kullanımının tarihi insanlık tarihi kadar geriye gider. Tarih boyunca bildiğimiz Mezdelik, İştirakiyyun, haşaşşiyun, bir kısım bâtıniler ve nihayet Marksist devrimlere kadar…

Birinci Dünya Savaşı’nda; Avrupa gençliğini ihtilâllerinde kullanan materyalistler, daha sonra aralarında ayrışacaklardı. Kuvveti, tedhişi ve resmi makamları kullananlar Troçkici Enternasyonalcileri ve işe nefisten/bireyden başlayarak münafıkane ve sivilce yürüyenler de Herbert Marcuse’nin yolunu izleyerek Neoliberalizmi takip edeceklerdi. Gayet önemli olan bu meseleye, konumuz haricinde kaldığından değinmeyeceğiz.

Bilhassa 1960’ta Frankfurt’tan New York’a kaçan Marcuse’nin önderliğini yaptığı ve daha çok “kuvve-i şeheviye” odaklı rüşvetlerle Amerikan gençliğinin yıllarca ahlâksızlık ateşinde kavrulduğunu, oradaki terbiyeciler söylüyorlar. Bu kızıl alevin Yeni Dünya’ya Kuzey Avrupa’dan Freud’un takipçisi Wilhelm Reich ve arkadaşlarınca taşındığını mutlaka kaydetmemiz lazım. İnsaniyeti hayvanlığın çok aşağısına, nefse verilen rüşvetlerle düşüren bu hareket “cinsel devrimci” kimliğini benimsemişti.

Bizim kuşağımız veya ağabeylerimiz de bunlara 68 Kuşağı ismini uygun görmüşler. 27 Mayıs’a servis yapan bu üniversiteli gençlerin; hem 12 Mart İhtilâli’nin ve hem de meş’um 12 Eylül cinayetinin hazırlanmasındaki büyük katkılarını, yine yakın tarihçilerimize havale edelim. Dünya gençliğini “Troçki’nin izinde Marksist ihtilallerde” kullanan devrimcilerle aynı zaman diliminde yaşadık. Bâtılı tasvir etmemek için, bu din ve demokrasi düşmanlarının milletin genç kızları hakkında ne düşündüklerini ve imkân ellerine geçtiğinde neler yaptığını burada tasvir etmek istemiyoruz. Kendilerince kurtarılmış bölgelerden, ailelerinin iffeti için hicrete mecbur bırakılmış bir kısım insanlarımız hayattadırlar. Onlara da sorulabilinir. Tarihte semavi dinleri dinlemeyip bütün insanî değerleri vahşice çiğneyen İBAHE mezhebinin versiyonları olarak Çin’deki ve Latin Amerika’daki Marksist zulümlerde rüşvetlerle kullanılmış gençliğin halinin bizdekilerden daha çok yürek paralayıcı olduğunu yukarıda arz etmiştik.

İnşaallah devam edeceğiz…