"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Rüşvet, gençlik ve ihtilâller…

Şükrü BULUT
09 Eylül 2022, Cuma
Yaratıcının fıtrata yerleştirdiği dengeyi haram olan rüşvet ile bozmanın neticesi ihtilâl değil midir?

Hakkına razı olmayanların, adaleti nefislerinin lehinde isteyenlerin rüşvetlerle bozdukları muvazene, neticede bozanın aleyhine döner. Bunu yapan, bazen dünyasını ve çoğu kez de ahiretini bitirir. Fıtrat olan Sünnet’in tavsiye etmediği ve bazen yasak gördüğü aşırılıkların çoğunda, nefse bir rüşvet vardır. Bediüzzaman Hazretleri dünyada mutlu hayatın önemli bir esası olan “iktisad”ı anlatırken, anlayabileceğimiz örnekleri verir. İnsanın beden sarayının kapıcısı “lezzet telakkisi” duygusunun rüşvetle içeriye aldıklarının midemizde, kalbimizde, dimağımızda, damarlarımızda, ciğerlerimizde sebep oldukları ihtilâlleri mana olarak anlatır. On Dokuzuncu Lem’ayı dikkatlice okuyan takipçilerimiz, vücudumuzdaki hastalıkların genellikle ihtilâller sonrasında oluştuğunu ve nefsimize verdiğimiz rüşvetlerin bizi ne hallere soktuklarını iyi bilirler.

Aklı başında ve müdakkik olanlar, rüşvetin yol açacağı ihtilâlleri önceden bilirler ve kabul etmezler. Fakat gençliğin akıldan ziyade hissiyatı dinlediğini, hissiyatın ise kör olduğunu yine Bediüzzaman bize hatırlatır. Bir önceki yazımızda, fıtrî terbiyede olmaması gereken rüşvetin ailedeki ve okuldaki serüvenini anlatmıştık. İnsan yaratılışındaki bu açık kapıyı yalnızca nefis, şeytan ve bazı duygular kullanmıyor. Âdem babamızdan (as) bu yana Allah’a isyan etmiş, bütün derdi “Yaratıcıyı” inkâr ve bu istikamette insan ahlâkını tar u mar etmekle meşgul dinsizlik cereyanları da maalesef gençliğin bu açığını kolluyorlar. Eski zamanlarda daha çok ferdî/bireysel hücum eden bu hareketin, Âhirzaman’da cemaatleşerek insanlığın tüm sosyal yapılarına sirayet edeceğini yine gençliğin önderi Peygamberimiz (asm) haber veriyorlar.

Gençliğin terbiyesinde Kur’ân ve Sünnet kaynak olarak esas alınamadığından, manevi hastalıklara yatkın ve çoğu kez de maddi hastalıklarla muallel olduklarını çok yerlerde müşahede ediyoruz. Hasta olan yalnızca bizim gençliğimiz değil; bu meselede Avrupa gençliğinden ve birçok Asya gençliklerinden daha şanslı olduğumuzu da şükrederek söyleyebiliriz. Anadolu’yu Kur’ân adına bu Ahirzaman fitnesine karşı; yüzlerce kadar haricî düşmana ve dâhildeki Kemalist/komünist ittifakına rağmen vatanımızın bütünlüğünün, İslâmiyet’in sokakta görünürlüğünün ve kısmî de olsa iffetin hâlâ bayrak gibi dalgalanmasının elbette Risale-i Nur’un bu milletin gençliğine manevi bir hediyesidir.

Rüşvetin gençler aracılığıyla sosyal ihtilâllerde kullanımının tarihi insanlık tarihi kadar geriye gider. Tarih boyunca bildiğimiz Mezdelik, İştirakiyyun, haşaşşiyun, bir kısım bâtıniler ve nihayet Marksist devrimlere kadar…

Birinci Dünya Savaşı’nda; Avrupa gençliğini ihtilâllerinde kullanan materyalistler, daha sonra aralarında ayrışacaklardı. Kuvveti, tedhişi ve resmi makamları kullananlar Troçkici Enternasyonalcileri ve işe nefisten/bireyden başlayarak münafıkane ve sivilce yürüyenler de Herbert Marcuse’nin yolunu izleyerek Neoliberalizmi takip edeceklerdi. Gayet önemli olan bu meseleye, konumuz haricinde kaldığından değinmeyeceğiz.

Bilhassa 1960’ta Frankfurt’tan New York’a kaçan Marcuse’nin önderliğini yaptığı ve daha çok “kuvve-i şeheviye” odaklı rüşvetlerle Amerikan gençliğinin yıllarca ahlâksızlık ateşinde kavrulduğunu, oradaki terbiyeciler söylüyorlar. Bu kızıl alevin Yeni Dünya’ya Kuzey Avrupa’dan Freud’un takipçisi Wilhelm Reich ve arkadaşlarınca taşındığını mutlaka kaydetmemiz lazım. İnsaniyeti hayvanlığın çok aşağısına, nefse verilen rüşvetlerle düşüren bu hareket “cinsel devrimci” kimliğini benimsemişti.

Bizim kuşağımız veya ağabeylerimiz de bunlara 68 Kuşağı ismini uygun görmüşler. 27 Mayıs’a servis yapan bu üniversiteli gençlerin; hem 12 Mart İhtilâli’nin ve hem de meş’um 12 Eylül cinayetinin hazırlanmasındaki büyük katkılarını, yine yakın tarihçilerimize havale edelim. Dünya gençliğini “Troçki’nin izinde Marksist ihtilallerde” kullanan devrimcilerle aynı zaman diliminde yaşadık. Bâtılı tasvir etmemek için, bu din ve demokrasi düşmanlarının milletin genç kızları hakkında ne düşündüklerini ve imkân ellerine geçtiğinde neler yaptığını burada tasvir etmek istemiyoruz. Kendilerince kurtarılmış bölgelerden, ailelerinin iffeti için hicrete mecbur bırakılmış bir kısım insanlarımız hayattadırlar. Onlara da sorulabilinir. Tarihte semavi dinleri dinlemeyip bütün insanî değerleri vahşice çiğneyen İBAHE mezhebinin versiyonları olarak Çin’deki ve Latin Amerika’daki Marksist zulümlerde rüşvetlerle kullanılmış gençliğin halinin bizdekilerden daha çok yürek paralayıcı olduğunu yukarıda arz etmiştik.

İnşaallah devam edeceğiz…

Okunma Sayısı: 80
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Veresiye defterleri kabarıyor

    Samsun'daki kazaya 23 araç karıştı: 21 kişi yaralandı

    Somali’deki kıtlığı önlemek için 1 milyar dolar gerekli

    DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi yakalandı

    Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı

    Başakşehir'den İskoçya'da 4 gollü galibiyet

    İsrail Başbakanı: Katili yargılatmam

    Cezaevlerinde sağlık hakkı ihlallerine karşı önerge

    HSK’ya “hâkim sürgünü” tepkisi

    2. Elizabeth 96 yaşında öldü

    iPhone 14’ün Türkiye fiyatları dudak uçuklatıyor

    'Maaşlara seçim zammı gelebilir'

    Toplumun yüzde 64.9’u parlamenter sistem istiyor

    Hava tekrar ısınıyor

    Mazota çalışıyoruz

    Güneş enerjisi AB’yi krizden kurtardı

    Yunanistan da ‘tasarruf’ dedi

    Çoğu telefon faturası

    MİT, Şam istihbaratıyla görüştü mü?

    'Parçalanmış aileler' için Güney Kore'den görüşme teklifi

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Rüşvet, gençlik ve ihtilâller…
    Risale-i Nur'dan

    Ahirete iman, bütün nev-i beşere rahmettir
    Hüseyin ÇETİNSOY

    Kul hakkı ve adil idare
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Risale-i Nurlar her yeri okul yapmıştır
    İbrahim ERSOYLU

    6’lı masanın yanlış yapma lüksü yok
    Genel

    Veresiye defterleri kabarıyor
    Hediye Ballıkaya

    Çocuk ile nasıl konuşmalıyız
    Mehmet KOVANCI

    Hadsiz nimetlerine şükür Ya Rab
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Meâl okuyan, “Ben Kur’ân’ı okudum!” demesin!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.