Zalim, vahşi ve de yüzsüz... (2)

Siz sevgili okuyucularımıza verdiğimiz sözde durmaya çalışıyoruz.

Bir önceki konumuza devam ediyoruz… Şu makaleyi daha doğru anlamaya yardımcı olacak bilgileri geçen yazıdan okuyan takipçilerimizin, resmin bütünlüğüne daha kolay ulaşabileceklerini düşünüyorum.

Hem dahilde ve hem de hariçte meydana gelen şu yıkıcı olayları doğru anlayamamamızın bir sebebi de, çoğu siyaset merkezli hadiselere düz mantık ile bakmamız değil mi? Bediüzzaman Hazretleri günümüz siyasetinde lâfzın, mananın zıddı olduğunu belirtirken; yalan, aldatma, hile, entrika ve riyanın buradaki boyutlarını nazara veriyor, kanaatindeyiz. Zulmün adalet başlığını giydiği, ihanetin milliyetçilik giysisiyle sahne aldığı, vatan ve hürriyetimizi müdafaa etmenin terörizm ile eş tutulduğu bir Avrupaî siyaset ortamında, hadiselere Kur’ân adesesi dışında bakanların mütemadiyen yanıldıklarını yaşayarak geliyoruz. Her şeyden önce, toptancı bir yaklaşım ile olup bitenlerden devletleri ve milletleri sorumlu tutma yanlışından kurtulmamız lâzım.

Dünyamız hürriyet ve demokrasi yolunda hızla ilerlediğinden, bundan böyle global kararlarda, millî iradeler veya ülkelerin efkâr-ı ammelerinin beyanı esas alınacaktır. Olup bitenleri mahalle baskısından bağımsızca tahlil ettiğimizde, bahsettiğimiz neocon-neoliberal ittifakının kamuoylarını iğfal ve her yerde çatışma çıkartarak demokrasi ve adaletli paylaşımı engellemeye çalıştıklarını tesbit ediyoruz. Olaylara son otuz senenin bütünlüğü içinde baktığımızda; Balkanlardaki savaşlar, 11 Eylül, Afganistan, Suriye ve Irak savaşları, Kuzey Afrika sahil ülkelerindeki kargaşalar ve tümüyle Arap baharı çerçevesinde dünyamızdaki tedhiş ve vahşetlerin hedefi demokrasileri engellemek, kapitali yandaş fon ve bankalarda toplamak ve bir asırdan fazladır vakıf üniversitelerinde itina ile yetiştirdikleri elemanlarını dünya yönetimine yerleştirmek olduğundan kimin şüphesi olabilir ki?... Bu cereyanın devasa sermayesi ile yetiştirilen neocon ve neoliberal teorisyen ve pratisyenlerin listelerine çok yerden ulaşabilirsiniz. Leo Strauss’dan Kissinger’e, Wolfowitz ve Bolton’a kadar... Bunlar dünya ordularını, sermayeleri, çatışma ve savaş yönetmeyi, Think-Thank’lerde öğrendiler ve bu bayrağı nesilden nesile devam ettiriyorlar. Elimizde Kur’ânî fikirler ve arkamızda dünya Müslümanlarının uyanık şahs-ı manevisi olmadan bir şey yapmanın mümkün olmadığını, bunca hadise göstermiş olmalı.

Neoconların en büyük dertleri demokrasi, sosyal devlet ve insanî temel hukukta AB’nin giderek öne çıkması olduğunu; onların hem Euro’ya, hem azınlıklarına, hem AB’nin köklü büyük firmalarına ve nihayet finanse ettikleri yeni populist partilerle (sarı yelekliler, Pegida-Afd, Beş Yıldız, Brexit ve bütün milliyetçi geçinen komünist gruplar) siyasete müdahale etmeleri ile ortaya çıkıyor. Yani; hem ABD’de ve hem de AB’de Müslümanların göremediği dehşetli bir savaşı öğrenmek zorundayız.

Bizi arayan ve yardıma muhtaç demokratik ve kısmen insaniyetperver ABD ve AB kanatlarıyla irtibat kurmayı Türkiye’de engelleyen Kemalistler de söz konusu cereyanların müttefikidirler.

Bir taraftan ilme, doğru demokrasiye ve semavî dinlere dayanan bir Batı, diğer taraftan; Said Nursî’nin ifadesiyle Şimal cereyanının çocukları, Semavî dinleri reddeden ve çatışmacı materyalist felsefeyi din olarak kabul eden diğer bir Batı... Tıpkı Türkiye’miz gibi... Ermeni tehcirini gayri meşrû bir çocuk gibi kucağına oturtan Türk milletinin bin senelik değer ve tarihiyle irtica ve laiklik maskesi ile savaşan, içimize Türkçülük fitnesi ile her türlü ayrışmayı atan ve bizi komşularımızla tam seksen senedir savaştıran Kemalizm kimlikli bir Türkiye’yi hangimiz inkâr edebiliriz ki?

Dünya hadiselerine Risale-i Nur perspektifinden baktığımızda her geçen gün manzaranın berraklaştığını görüyoruz. Önemli olan; Müslümanların cehaletleriyle olup biteni unutmamaları, insanlığı değerleriyle katleden neocon-Kemalist ittifakının mahiyetini öğrenmeleri ve olabildiğince kamuoyunu doğru bilgilendirmeleri...

Tarih unutmuyor... Amerika Vietnam zilletini ne unutabilir ve ne de unutturabilir. Arap, Afgan, Kürt ve Kuzey Afrikalı çocuklara; coğrafyalarını Cehenneme çevirip aba-ecdadını katledenlerin Amerikalı ve Avrupalı olduklarını her dem hatırlatmak zorundayız.

Ta ki Amerika ve Avrupa idarecileri gelip özür dileyene kadar. Bombalarla harabeye çevirdikleri diyarları yeniden inşa edene kadar. Tıpkı Güney Afrika’dan, tıpkı Cezayir’den ve tıpkı Şili’den özür diledikleri gibi.