Doğru pencereden bakmak

Rabbimiz “Fa’âlün limâ Yürid’dir.” Yani, her an istediğini istediği gibi yapar. Rabbimizin Cemâli ve Celâli isim ve sıfatları her an ve daimi olarak tecellî etmektedir.

Genellikle Rahman, Rahîm, Cemîl, Vedûd, Hay, Muhyî, Kuddüs vb. isimlerinin tecellilerine insanoğlu sevgi ve muhabbetle bakar ve âşık olur. Fakat, Kahhar, Cebbar, Celal, Celil, Mümit, Müntakîm Mûid vb. isimlerinin tecellileri karşısında Allah muhafaza sabır gücümüz ve itikadımız sarsılıyor. Ehl-i sünnet anlayışının dışına çıkarak ahiret hayatımızın yıkılmasına sebep olacak düşüncelere girebiliyoruz. Memleketimizin büyük bir kısmını tesiri altına alan deprem hadisesinde de toplum ikiye, üçe ayrılmış durumda. Bir kısmı depremin sadece ‘doğa olayı’ olduğunu, bir kısmı ise sadece insanların günahlarının sebep olduğunu söylüyor. 1999 depremini Yalova’da yaşadığımızda, yine bu ve benzeri sözler söylendi. Cami kürsülerinden depremin sadece bir fay hattından kaynaklandığını, insanların yapmış olduğu fiillerle alakası olmadığı yönünde vaaz ve hutbeler okundu. Hâlbuki Yüce Rabbimiz buyuruyor ki “Başınıza gelen her musîbet, kendi ellerinizin kazandığı günahlar, ihmal ve kusurlar yüzündendir. Bununla beraber Allah, o günah ve kusurların pek çoğunu da affediyor.” (Şûra suresi, 30) Peygamber Efendimiz de; “Günahlar açıktan işlenmeye başlanınca, iyi kötü herkes genel bir azaba maruz kalır” diyor. (Taberani) Şöyle de bir müjde vermiş Peygamberimiz (asm): “Ümmetim için depremler günahlarına kefaret olur.” “Suda boğulan, yangında ölen, duvar ve enkaz altında kalarak ölen, şehittir.” Üstad Bediüzzaman da bu ayet ve hadisleri şöyle tefsir etmiş: “Umûmîi musîbet, ekseriyetin hatâsından ileri gelmesi cihetiyle, ekser nâsın o zâlim eşhâsın harekâtına fiilen veya iltizâmen veya iltihâken taraftar olmasıyla, mânen iştirak eder, musîbet-i âmmeye sebebiyet verir.” (Sözler) Elbette binalarımızı sağlam zeminlere yapacağız, malzemelerini kaliteli kullanacağız, denetimlerimizi gerçekçi yapacağız. Yani Allah’ın Adetullah kanunlarına riayet edeceğiz. Sonra başımıza geleceklere de takdir-i ilâhi diyeceğiz. Bir mü’min olarak Kur’ânî ve Nebevî pencereden bakarsak ne dünyamızı, ne de ahiretimizi mahvetmeyiz. Rabbim milletimizi ve tüm Alem-i İslamı her türlü maddî ve mânevî musîbetlerden korusun ve muhafaza eylesin. Amîn!

