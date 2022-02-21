Elli iki yıldır

Şiir

Dünyamızı ediyorlar dar, Madem ki Allah ve uhra var, Dokunur onlara da nar, Yürüdük ve yürüyoruz. Gelen vursa giden vursa, Rehberin Risale-i Nur’sa, Dünya tersine de dönse, Yürüdük ve yürüyoruz. Üstadım der “ümitvar olunuz”, Korkmayın haktır yolunuz, Sağlamdır kırılmaz kolunuz, Yürüdük ve yürüyoruz. Bize, binde bir dediler, Çokça vebale girdiler. Sanki saadete erdiler, Yürüdük ve yürüyoruz. Mesleğimiz uhuvvet, Meşrebimiz muhabbet, Ediyoruz herkesi dâvet, Yürüdük ve yürüyoruz. Dikkat eyle ey kardeş, Yolumuza koyarlar taş, Bu engelleri azimle aş, Yürüdük ve yürüyoruz. Yeni Asya’m bir demet güldür, Yâ Rab onu kıyamete kadar güldür, Koş koca tam ELLİ İKİ YILDIR, Yürüdük ve yürüyoruz.

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