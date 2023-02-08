Aziz dostlar “tuh” kelimesini hatırlayacaksınız. İmansızlığın, ahlaksızlığın, dinsizliğin, zulmün ve vahşetin hüküm sürdüğü İslâmiyet ve insaniyet namına ne varsa zir-ü zeber edildiği dehşetli ve vahşetli bir zamanda bir mücahid adam meydana çıkıp, ”Ey muhataplarım! Ben çok bağırıyorum. Zîra, asr-ı salis-i aşrın, yani on üçüncü asrın minaresinin başında durmuşum, sûreten medenî ve dinde lakayd ve fikren mazinin en derin derelerinde olanları camie davet ediyorum.” (Tarice-i Hayat) diye bağırırken, birileri onun eteğinden tutup çekerken ve ‘aman sana çok zararı dokunur, dünyayı sen mi kurtarıp ıslah edeceksin’ diyenlere de “İstikbalde gelecek nefret ve tahkirden sakınmak için şu mahrem zeyl yazılmıştır.

Yani ‘Tuh o asrın gayretsiz adamlarına!’ denildiği zaman, yüzümüze tükürükleri gelmemek için veyahut silmek için yazılmıştır.” (Mektubat) diyerek zalimlerin yüzüne yüzüne hakkı haykırmış, bunun karşılığı olarak da, sürgünler, zindanlar, hapishaneler başlamış. Fakat o yine susamış, susturulamamış, hakikatları haykırmaya ömrünün sonuna kadar devam etmiştir.

Onun varisleri olan bir kısım talebeleri de Risale-i Nur’un medyadaki dili olan Yeni Asya Gazetesi ile elli yıldır Üstadları gibi imansızlığa, ahlaksızlığa, dinsizliğe, haksızlığa, adaletsizliğe, zulme karşı, hak ve hakikatları haykırıp gelmiş, onun bu haykırışına karşı başına gelmeyen de kalmamış. Aylarca kapatılmalar, maddî ve mânevî her türlü baskılar yapılmış ve yapılmaya da devam edilmektedir.

Maalesef bize yapılan bu baskılara karşı kimileri gözlerini yummuş ve yummaya devam ediyorlar, kimileri kulaklarını tıkamış, kimileri de Üstada denildiği gibi “Dünyayı siz mi düzelteceksiniz, milleti siz mi ıslah edecekseniz, sizde suya sabuna dokunmayın (tabiri caizse pis ve abdestsiz yaşayın)” diyorlar. Bizler Allah Resulünün; “Bir kötülük gördüğünüzde ya elinizle, ya dilinizle ya da kalben buğz edin” emri gereği tüm kötülüklere hem dilimizle, hem de kalben buğz ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz inşâallah.

