Adakta ince nükteler

Muharrem Okur: “Bir kişi Risale bağışlamayı adasa, bunu nasıl tahakkuk ettirecek? Dinen bunun uygulaması nasıl olur?”

Adağın Geçerli Olması İçin

Bir adağın geçerli olması için şu şartlar gereklidir:

1-Adak, kişinin zaten yapmakla yükümlü olduğu bir ibadet olmamalıdır. Meselâ “beş vakit namaz kılacağım”, veya “Ramazan’da bir ay oruç tutacağım” diye adak adanmaz.

2-Adanan şey, yapılması mümkün ve meşru olmalıdır. Meselâ, mülkiyetinde olmayan bir mal, sadaka olarak vermek üzere adanamaz. Özre bağlı olarak oruç tutamayan birisi, oruç tutacağım diye adak adayamaz. Geçmiş bir günde namaz kılmak adanamaz; adanırsa da yapmak imkân dışı olduğundan adak geçerli olmaz.

3-Adak bizzat ibadet olmalıdır. İbadete vesile olan vecibeler adanamaz. Meselâ abdest almak, ezan okumak, mescide gitmek adanamaz.

4-Adanan iş, isyan, bid’at, günah ve mâsiyet ihtiva etmemelidir. Mesela oruç bozmak adanmaz. Allah’a isyan etmek adanamaz.

5-Adanan şeyin cinsinden farz veya vacip bir ibadet bulunmalıdır. Meselâ oruç tutmak, kurban kesmek, namaz kılmak, sadaka vermek adanabilir; çünkü her birinin cinslerinden farz veya vacip bir ibadet vardır. Mesela, ‘sadaka olarak bir takım Risale-i Nur bağışlayacağım’ diyen birisi, bağışı gerçekleştirdiği an, adağı da gerçekleşmiş olur.

Adakta Şartlar

Adak, zamana, mekâna, belli bir paraya, belli bir fakire, belli bir güne hasredilemez. Meselâ; “Allah rızâsı için, falanca fakîre, şu kadar sadaka vereyim” diye adayan birisi; bu adağını diğer bir fakîre, düşündüğünden daha fazla veya daha az bir sadaka verdiğinde yerine getirmiş olur.

Ya da, “Allah rızâsı için mezbahada kurban keseyim” diye adayan birisi bu kurbanı başka bir yerde kesebilir. Veya, “Camide namaz kılayım” diyen birisi, adak namazını evinde kılabilir.

Mutlak olarak sadaka vermeyi adayan birisi, imkânları nispetinde gönlünün tatmin olacağı bir miktarı sadaka olarak verirse adağını yerine getirmiş olur.

Adakta önemli olan, söz verilen ibadetin yapılmasıdır. İbadetin nerede, nasıl ve kimlerle yapıldığı gibi ayrıntılar adağın konusu değildir.

Mekke fethedildiğinde birisi gelerek Allah Resûlü’ne (sav), Mekke’nin fethedilmesi halinde Mescid-i Aksâ’da namaz kılmayı adadığını söyledi. Allah Resûlü (sav); “Burada kıl!” buyurdu. Adam Mescid-i Aksâ’da kılmayı adadığını tekrarladı. Resûlullah (sav) yine, “Burada kıl!” buyurdu. Adam sözlerinde ısrar edince de Peygamber Efendimiz (sav); “Sen bilirsin!” buyurdu.1

İanat-ı Milliye-i İslamiye

Bediüzzaman hazretlerinin Medresetü’z-Zehra’nın çeşmesi saydığı kalemlerden birisi de nüzurdur, yani adaklardır. Medresetü’z-Zehra bu zamanda Risale-i Nur hizmetlerinin genel adıdır. Diyor ki: “İanat-ı milliye-i İslamiye denilen nüzur ve sadakât, zekâtın ammizadeleridirler. Asabiyetini çekerler, hizmette yardım edecekler.”2

Dolayısıyla, din, iman ve Kur’ân hizmetine bağışta bulunmak adanabilir. İhtiyacı olanlara Risale-i Nur vermek adanabilir. Risale-i Nur hizmetine katkıda bulunmak adanabilir.

Bu durumda Risale-i Nur almaya yetecek bir meblağı, adak niyetiyle, ihtiyaç sahiplerine Risale-i Nur dağıtımı yapan birisine vekaleten verdiğinde veya doğrudan kendisi alıp ihtiyaç sahibine ulaştırdığında adağını yerine getirmiş olur.

Ama baştan bu kişinin, adağını sadaka yoluyla vermeyi adamış olması gerekir. Baştan kurban kesmeyi adayan birisi, adak olarak sadece kurban keser. Sonradan adağını sadaka vermeye çeviremez. Başta verdiği söze sadık kalması esastır. Ancak ayrıca sadaka cinsinden de adak vermek isterse buna engel yoktur.

Dipnotlar:

1- Ebû Dâvûd, Eymân, 20

2- Eski Said Dönemi Eserleri, s.201