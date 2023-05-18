"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Adaletsiz güç zehirler

Süleyman KÖSMENE
18 Mayıs 2023, Perşembe
Gebze’den Okuyucumuz: “Rahman Suresinde dört defa adaletten bahsediliyor. Bu ayetleri açar mısınız?”

Rahman Suresinde Dört Ayet

Bediüzzaman Hazretleri, İsm-i Adl’i ve kâinatta her şeyi ayakta tutan bir sıfat-ı İlahî olan adaleti, Rahman Suresinin dört ayeti ile izah ediyor. Bu ayetler mealen şöyledir:

“Allah gökleri yükseltti. Ve nizam ve ölçü koydu. Ta ki adaletten ve dinin emirlerinden ayrılarak ölçüde sınırı aşmayın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Ve tartıyı eksik tartmayın. Ki ahiretteki mizanınızı ziyana düşürmeyin.”1

Bu ayetlerde geçen dört adalet emri özetle şu hususları ihtiva eder:

1-Allah gökleri ve yerleri adaletle tanzim etti. Bir muhteşem mizan çerçevesinde yarattı. Hiçbir şey bu muhteşem ölçünün dışında değil. Her şey sayılı ve hiçbir şey israfa gitmiyor. Bu mizanı gözden kaçırmayın ve elinize ne verilmişse, mizan ve adaletle tasarruf edin. Adaletli olun ve zulm etmeyin!

2-Sakın adaletten şaşmayın! Kâinatta muhteşem bir denge ve adalet olduğu gibi, Allah’ın uhdenize gönderdiği dinde de adalet ve denge ön plandadır. Aşırıya gitmeyin. Adaletten ve dengeden şaşarsanız zulme ve israfa düşersiniz. Zulüm ve israf kâinatın dengesini de, sizin amelinizi de bozar.   

3-Ölçtüğünüz ve tarttığınız zaman adaletten ayrılmayın. Herkesin hakkını ve hukukunu gözetin. Bir dirhem de olsa hak ve hukuk zayiine fırsat vermeyin. Herkesin hak ettiği şeyi kendisine gönül rahatlığı ile verin. Kul hakkı, hak ve hukuk zayiinden başka bir şey değildir. Ahirette hesabı çetindir.  

4-Ahirette mizan terazileri kurulacaktır. Bir zerre bile olsa küçük denmeyecek, kimsenin hakkı kimsede kalmayacaktır. “Kim zerre kadar hayır yapmışsa karşılığını görecek, kim de zerre kadar şer yapmışsa karşılığını görecektir.”2 Siz de ona göre yaşayın. Bu küçüktür ne olacak demeyin! 

Paylaşmak Adalettendir

İnsan güç sahibi olduğunda en fazla şaştığı ayarlarından birisi adalettir. Adalet ayarı şaştığında her şey şaşar. Ne varlıkta bereket kalır, ne yoklukta hayır kalır, ne güçte meymenet kalır, ne hayatta saadete ve huzur kalır!  

Yokluk aslında varlığın hareket noktasıdır. Sabrın da, şükrün de temelidir. Arif insanlar bu yüzden “el fakru fahrî” (Yoksulluk övünç kaynağımdır) demişlerdir. Ama kemal olan, yokluğu Allah’a karşı bilmektir; insana karşı bilmek değildir. 

Varlık paylaşılırsa adalet kendiliğinden sağlanmış olur. Paylaşmayıp biriktirmek ve yığmak adalet değil, zulümdür. Horasan erenlerinden Şakik-i Belhi, sonradan tacını tahtını terk eden ve kendini tasavvufa veren Belh şehri padişahı İbrahim Ethem’e sorar: “Nasılsın?” İbrahim Ethem, “Varsa yeriz, yoksa şükrederiz” diye cevap verir. Şakik-i Belhi: “Belh’in köpekleri de böyle yapar” der. İbrahim Ethem; “Siz ne yaparsınız?” diye sorduğunda, Şakik-i Belhi: “Varsa paylaşırız, yoksa şükrederiz!” der.       

Adalet Yoksa Zulüm Vardır

Güç ve kuvvet adaletle ayakta durur, adaletle rahmet olur, adaletle varlığı devam eder. Adalet yoksa güç ve kuvvet zehirlidir. Sahibini zehirler. Kendi cezasını kendisi keser. 

Zulüm aslında geçicidir, devam etmez, bir süre sonra sona erer. Ancak sona erinceye kadar bozgunculuğu artarak devam eder. Artan bozgunculuk aslında kendi içinde, kaderin ona biçtiği tokattır. Bu tokat da fark edilmezse, nihayet hesap günü iş daha çetin olur.   

Adalet olmayan her yerde zulüm vardır. Adaleti ve iktisadı uygulamayan insan, kâinata muhalefet etmiş olur. Kâinattaki bu büyük adalet ve muvazene, Mahkeme-i Kübra’daki mizan-ı azam-ı adalete de delildir.3     

Dipnotlar:    

1 Rahman Suresi: 7-9

2 Zilzal Suresi: 7, 8

3 Lem’alar, s. 602

Okunma Sayısı: 230
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sudan’daki çatışmalar 33 gündür devam ediyor

    Rusya: Kiev'deki ABD yapımı Patriot sistemi imha edildi - ABD: Patriot sistemi çalışabilir durumda
    📷

    Hayatını depremzedelere adadı

    Real Madrid'i 4-0 yenen Manchester City, Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'in rakibi oldu

    Yetişkinler hipertansiyonu olduklarından habersiz

    'Seçmenin tercih hürriyeti sınırlandı'

    İddialar çok vahim

    Bu yüzyılın salgını: Dijital Demans

    Otobüs ve uçak bileti fiyatları yarışıyor

    Kira isterken mal sahipleri de vicdanlı olmalı

    İsrail suçunu kabul etti

    MSB: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

    İstanbul Havalimanı'nda sandıklar yeniden kuruldu

    Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı

    BM: Rekor hava sıcaklıkları kapıda

    Şehitlerimizi dualarla ebedi yolculuklarına uğurladık

    Sırbistan'da "bomba ihbarı" nedeniyle bazı okullar tahliye edildi

    İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı

    En çok turist ağırlayan 4. ülke olduk

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Oy hırsızlığı”
    Genel

    İddialar çok vahim
    Mikail YAPRAK

    Sultan Süleyman’a kalmayan dünya
    Ahmet BATTAL

    Adalet talebi artarak devam etmeli
    Cevher İLHAN

    İkinci tur seçim stratejisi
    Faruk ÇAKIR

    Siyasete kapılmayan hocalar
    Ali FERŞADOĞLU

    Niçin ‘din adına’ siyaset yapanlara karşıyız!?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sorumluluk yatıştırmayı gerektirir
    Risale-i Nur'dan

    “Durmadan, dinlenmeden, yılmadan hizmet...”
    Süleyman KÖSMENE

    Adaletsiz güç zehirler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.