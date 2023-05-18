Adaletsiz güç zehirler

Gebze’den Okuyucumuz: “Rahman Suresinde dört defa adaletten bahsediliyor. Bu ayetleri açar mısınız?”

Rahman Suresinde Dört Ayet

Bediüzzaman Hazretleri, İsm-i Adl’i ve kâinatta her şeyi ayakta tutan bir sıfat-ı İlahî olan adaleti, Rahman Suresinin dört ayeti ile izah ediyor. Bu ayetler mealen şöyledir:

“Allah gökleri yükseltti. Ve nizam ve ölçü koydu. Ta ki adaletten ve dinin emirlerinden ayrılarak ölçüde sınırı aşmayın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Ve tartıyı eksik tartmayın. Ki ahiretteki mizanınızı ziyana düşürmeyin.”1

Bu ayetlerde geçen dört adalet emri özetle şu hususları ihtiva eder:

1-Allah gökleri ve yerleri adaletle tanzim etti. Bir muhteşem mizan çerçevesinde yarattı. Hiçbir şey bu muhteşem ölçünün dışında değil. Her şey sayılı ve hiçbir şey israfa gitmiyor. Bu mizanı gözden kaçırmayın ve elinize ne verilmişse, mizan ve adaletle tasarruf edin. Adaletli olun ve zulm etmeyin!

2-Sakın adaletten şaşmayın! Kâinatta muhteşem bir denge ve adalet olduğu gibi, Allah’ın uhdenize gönderdiği dinde de adalet ve denge ön plandadır. Aşırıya gitmeyin. Adaletten ve dengeden şaşarsanız zulme ve israfa düşersiniz. Zulüm ve israf kâinatın dengesini de, sizin amelinizi de bozar.

3-Ölçtüğünüz ve tarttığınız zaman adaletten ayrılmayın. Herkesin hakkını ve hukukunu gözetin. Bir dirhem de olsa hak ve hukuk zayiine fırsat vermeyin. Herkesin hak ettiği şeyi kendisine gönül rahatlığı ile verin. Kul hakkı, hak ve hukuk zayiinden başka bir şey değildir. Ahirette hesabı çetindir.

4-Ahirette mizan terazileri kurulacaktır. Bir zerre bile olsa küçük denmeyecek, kimsenin hakkı kimsede kalmayacaktır. “Kim zerre kadar hayır yapmışsa karşılığını görecek, kim de zerre kadar şer yapmışsa karşılığını görecektir.”2 Siz de ona göre yaşayın. Bu küçüktür ne olacak demeyin!

Paylaşmak Adalettendir

İnsan güç sahibi olduğunda en fazla şaştığı ayarlarından birisi adalettir. Adalet ayarı şaştığında her şey şaşar. Ne varlıkta bereket kalır, ne yoklukta hayır kalır, ne güçte meymenet kalır, ne hayatta saadete ve huzur kalır!

Yokluk aslında varlığın hareket noktasıdır. Sabrın da, şükrün de temelidir. Arif insanlar bu yüzden “el fakru fahrî” (Yoksulluk övünç kaynağımdır) demişlerdir. Ama kemal olan, yokluğu Allah’a karşı bilmektir; insana karşı bilmek değildir.

Varlık paylaşılırsa adalet kendiliğinden sağlanmış olur. Paylaşmayıp biriktirmek ve yığmak adalet değil, zulümdür. Horasan erenlerinden Şakik-i Belhi, sonradan tacını tahtını terk eden ve kendini tasavvufa veren Belh şehri padişahı İbrahim Ethem’e sorar: “Nasılsın?” İbrahim Ethem, “Varsa yeriz, yoksa şükrederiz” diye cevap verir. Şakik-i Belhi: “Belh’in köpekleri de böyle yapar” der. İbrahim Ethem; “Siz ne yaparsınız?” diye sorduğunda, Şakik-i Belhi: “Varsa paylaşırız, yoksa şükrederiz!” der.

Adalet Yoksa Zulüm Vardır

Güç ve kuvvet adaletle ayakta durur, adaletle rahmet olur, adaletle varlığı devam eder. Adalet yoksa güç ve kuvvet zehirlidir. Sahibini zehirler. Kendi cezasını kendisi keser.

Zulüm aslında geçicidir, devam etmez, bir süre sonra sona erer. Ancak sona erinceye kadar bozgunculuğu artarak devam eder. Artan bozgunculuk aslında kendi içinde, kaderin ona biçtiği tokattır. Bu tokat da fark edilmezse, nihayet hesap günü iş daha çetin olur.

Adalet olmayan her yerde zulüm vardır. Adaleti ve iktisadı uygulamayan insan, kâinata muhalefet etmiş olur. Kâinattaki bu büyük adalet ve muvazene, Mahkeme-i Kübra’daki mizan-ı azam-ı adalete de delildir.3

Dipnotlar:

1 Rahman Suresi: 7-9

2 Zilzal Suresi: 7, 8

3 Lem’alar, s. 602