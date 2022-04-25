"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Ahrar ve demokrat çizgi

Süleyman KÖSMENE
25 Nisan 2022, Pazartesi
Ali Karakaş: “Üstad hazretleri 1946, 1950 ve 1954 seçimlerinde oy kullanmadı. Bizim de bu seçimlerde oy kullanmamız gerekmiyor diyenler var. Buna ne dersiniz?”

Siyasete Bakışımız

Bir defa şunu ifade edelim ki, oldum olası siyasetçilikle itham edilen Yeni Asya camiası siyasete siyasetçilik için bakmaz, siyasete Üstadının davasını anlamak için, Risale-i Nur’un siyasî misyonunu ifade ve temsil etmek için, siyasetin dine dost ve hizmetkâr kılınması bakar. 

Bu önemli bir ayırımdır. Çünkü siyasete siyaset için baktığınızda boş bir tarafgirlik sizi mahvediyor. İstikametten uzaklaştırıyor. Bütün hataları isabetli, yanlışları doğru, zulümleri adalet gösteriyor. Gören gözler görmez oluyor. 

İşte Üstad hazretlerinin Dördüncü Mesele’de uzak durulmasını istediği “zulümleri hoş gösteren”1 vahim tablonun bir örneği budur.  

Siyaset Noktasında Değil!

Bediüzzaman Hazretlerinin 1946, 1950 ve 1954 seçimlerinde oy kullandığı ile ilgili bir bilgiye ulaşamadık. Fakat yüzyılın başındaki ahrar çizgide gördüğü Demokrat Partiyi desteklediğinde şüphe yoktur. Bunun gerekçelerini de açıklıyor. 1946 Seçimlerinde zaten Emirdağ’da tarassut altındaydı. 1950 Seçimleri ise Afyon hapsinden tahliyesinden hemen sonraya rastlar. Bununla beraber, 1950 seçimlerinden sonra yazdığı çok sayıda tebrik ve rehber mektupları Emirdağ Lahikasında mevcuttur.   

Dinin ve hizmetin siyasetle lekedar edilmemesi gerektiğini, siyaset bakımından ülkemize demokrat ve ahrar bir çizginin elzem olduğunu ifade eden ve bugün de gündemdeki yerini koruyan çok sayıda mektubu vardır.  

Çok net bir duruşu vardır: Talebelerinden 1950 ve 1954 seçimlerinde Tahsin Tola’ya ve sonraki dönemlerde Hamza Emek’e Demokrat Partide çalışması için izin veriyor.  

Din adına siyaseti çok nazik bir dokunuşla ayırıyor: “Risale-i Nur, rıza-i İlâhîden başka hiçbir şeye âlet edilmediğinden, mümkün olduğu kadar Risale-i Nur’un mensupları, içtimaî ve siyasî cereyanlara karışmak istemiyorlar. Yalnız Sebilürreşad, Doğu gibi mücahidler iman hakikatlerini ehl-i dalâletin tecavüzatından muhafazaya çalıştıkları için, ruh u canımızla onları takdir ve tahsin edip onlarla dostuz ve kardeşiz-fakat siyaset noktasında değil.”2 

Demokratların sandığı

1957 Seçimlerinde seçmenin kafasını karıştıracak daha çok olay vardı. Demokrat Parti önceki yıllara nazaran yıpranmıştı. Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Hürriyet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisiyle beraber güçlü bir muhalif blok oluşturarak birlikte hareket ediyorlardı

Bediüzzaman hazretleri, kafaların karıştığı bu dönemde duruşunu ilan etti. Çünkü buna ihtiyaç şiddetliydi.

Talebeleri Zübeyir Gündüzalp ve Ceylan Çalışkan’a “Alaküllihal benim reyimin ehemmiyeti büyüktür” diyerek oy sandığını getirmelerini istedi. Sandık kurulu sandığı göndermeyince de, bizzat sandık başına gitti. Mevzuata aykırı olduğunu bildiği halde, “Zübeyir! Demokratların sandığı hangisidir?” diye reyini izhar ederek oyunu açıkça kullandı.

Sonrasında da bu duruş meşveretlerle güncellenerek bugünlere kadar getirildi.

Yine öyle devam edecek inşaallah.      

Dipnotlar:

1- Asa-yı Musa, s. 31., 2- Emirdağ Lahikası, s. 364.

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk ve istişareden asla vazgeçemeyiz

    İsrail zulmü protesto edildi

    508 ilaca yüzde 200 zam

    Uygur çocuklara Çin işkencesi

    Çavuşoğlu'ndan Biden'a tepki: İkiyüzlülüklerinin en bariz örneği

    Macron yeniden cumhurbaşkanı oldu

    Çiftçi karamsar

    DP Genel Başkanı Uysal: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır

    G20’den düştük

    Sosyal medya kanunu AKP’yi ikiye böldü

    Pazarda fiyatlar hâlâ ucuzlamadı

    Kaşıkçı davasının nakli hukuka aykırı

    Aşırı su zammı sonrası vatandaşlar çeşmeye koştu

    Kira fiyatları için ‘karamsar tahmin’

    TBB, avukat intiharlarını araştıracak

    550 yıldır namaz vaktini gösteriyor

    Somali - Mogadişu'da bir restoranda patlama: 6 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

    Kur'an-ı Kerim'e yapılan büyük saygısızlık İsveç'te protesto edildi

    2022'nin ilk 3 ayında 107 bin trafik kazası oldu

    Rusya ziyareti öncesi Türkiye'ye gelecek

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Milletin aklıyla bu kadar dalga geçilir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasetin ‘Mamehuran hırsızları’ nasıl önlenir?
    Yeni Asya'dan Size

    Ramazan’ın son haftası
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ufacık bir karaya yedi düvel yüklendi
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Doğrulara taraftar olmak şiarımızdır
    Süleyman KÖSMENE

    Ahrar ve demokrat çizgi
    İlimdar Kaya

    Maziden günümüze Mehmet Kutlular
    M. Said ZEKİ

    “Doğru İslâmiyet” ne demek?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.