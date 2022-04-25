Ahrar ve demokrat çizgi

Ali Karakaş: “Üstad hazretleri 1946, 1950 ve 1954 seçimlerinde oy kullanmadı. Bizim de bu seçimlerde oy kullanmamız gerekmiyor diyenler var. Buna ne dersiniz?”

Siyasete Bakışımız

Bir defa şunu ifade edelim ki, oldum olası siyasetçilikle itham edilen Yeni Asya camiası siyasete siyasetçilik için bakmaz, siyasete Üstadının davasını anlamak için, Risale-i Nur’un siyasî misyonunu ifade ve temsil etmek için, siyasetin dine dost ve hizmetkâr kılınması bakar.

Bu önemli bir ayırımdır. Çünkü siyasete siyaset için baktığınızda boş bir tarafgirlik sizi mahvediyor. İstikametten uzaklaştırıyor. Bütün hataları isabetli, yanlışları doğru, zulümleri adalet gösteriyor. Gören gözler görmez oluyor.

İşte Üstad hazretlerinin Dördüncü Mesele’de uzak durulmasını istediği “zulümleri hoş gösteren”1 vahim tablonun bir örneği budur.

Siyaset Noktasında Değil!

Bediüzzaman Hazretlerinin 1946, 1950 ve 1954 seçimlerinde oy kullandığı ile ilgili bir bilgiye ulaşamadık. Fakat yüzyılın başındaki ahrar çizgide gördüğü Demokrat Partiyi desteklediğinde şüphe yoktur. Bunun gerekçelerini de açıklıyor. 1946 Seçimlerinde zaten Emirdağ’da tarassut altındaydı. 1950 Seçimleri ise Afyon hapsinden tahliyesinden hemen sonraya rastlar. Bununla beraber, 1950 seçimlerinden sonra yazdığı çok sayıda tebrik ve rehber mektupları Emirdağ Lahikasında mevcuttur.

Dinin ve hizmetin siyasetle lekedar edilmemesi gerektiğini, siyaset bakımından ülkemize demokrat ve ahrar bir çizginin elzem olduğunu ifade eden ve bugün de gündemdeki yerini koruyan çok sayıda mektubu vardır.

Çok net bir duruşu vardır: Talebelerinden 1950 ve 1954 seçimlerinde Tahsin Tola’ya ve sonraki dönemlerde Hamza Emek’e Demokrat Partide çalışması için izin veriyor.

Din adına siyaseti çok nazik bir dokunuşla ayırıyor: “Risale-i Nur, rıza-i İlâhîden başka hiçbir şeye âlet edilmediğinden, mümkün olduğu kadar Risale-i Nur’un mensupları, içtimaî ve siyasî cereyanlara karışmak istemiyorlar. Yalnız Sebilürreşad, Doğu gibi mücahidler iman hakikatlerini ehl-i dalâletin tecavüzatından muhafazaya çalıştıkları için, ruh u canımızla onları takdir ve tahsin edip onlarla dostuz ve kardeşiz-fakat siyaset noktasında değil.”2

Demokratların sandığı

1957 Seçimlerinde seçmenin kafasını karıştıracak daha çok olay vardı. Demokrat Parti önceki yıllara nazaran yıpranmıştı. Cumhuriyetçi Millet Partisi ve Hürriyet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisiyle beraber güçlü bir muhalif blok oluşturarak birlikte hareket ediyorlardı

Bediüzzaman hazretleri, kafaların karıştığı bu dönemde duruşunu ilan etti. Çünkü buna ihtiyaç şiddetliydi.

Talebeleri Zübeyir Gündüzalp ve Ceylan Çalışkan’a “Alaküllihal benim reyimin ehemmiyeti büyüktür” diyerek oy sandığını getirmelerini istedi. Sandık kurulu sandığı göndermeyince de, bizzat sandık başına gitti. Mevzuata aykırı olduğunu bildiği halde, “Zübeyir! Demokratların sandığı hangisidir?” diye reyini izhar ederek oyunu açıkça kullandı.

Sonrasında da bu duruş meşveretlerle güncellenerek bugünlere kadar getirildi.

Yine öyle devam edecek inşaallah.

Dipnotlar:

1- Asa-yı Musa, s. 31., 2- Emirdağ Lahikası, s. 364.