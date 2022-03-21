"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Allah’ı eserleriyle tanırız

Süleyman KÖSMENE
21 Mart 2022, Pazartesi
Gaziantep’ten Yücel Alpaslan: “17. Lem’a Onuncu Notada bahsi geçen Marifetullah’ın Şahitleri bahsini örneklendirerek anlatmanız mümkün müdür?”

Allah’ın varlığı ve mahiyeti kâinat cinsinden ve mahiyetinden değildir. O’nun Zatı tektir, benzersizdir, yegânedir. İsimleri ve sıfatları kemaldedir; her türlü noksanlıklardan, eksikliklerden ve kusurlardan berîdir, münezzehtir, yücedir. Varlığının mahiyeti Kendine mahsustur, hiçbir mahiyete benzemez, hiçbir şey O’na denk değildir. 

Biz, eserleriyle ve isim ve sıfatlarıyla Cenâb-ı Hakk’ı tanımaya çalışırız. Ama O bizim için yine meçhuldür. O meçhul bir mevcuttur.1 O’nu gerçekten kavradığımızı iddia edemeyiz. Bu bizim beşerî gücümüzün kaldıracağı bir yük değildir. Nitekim Kur’ân, “Gözler O’nu idrak edemez. O gözleri görür.”2 Buyurmaktadır. 

Bedîüzzaman Hazretleri, Onuncu Nota’da Cenâb-ı Hakk’ın marifet nuruna yetişmenin, bakmanın ve âyet ve şahitlerin aynalarında cilvelerini görmenin altın prensiplerini verir. Buna göre insan gaflet veren sebeplerden mümkün mertebe sıyrılmalı, kalbini Allah’ın feyzine açmalı ve bu vaziyetini muhafaza etmelidir. Mümkün mertebe hem öğrenmeye, hem de öğrendiğini yaşamaya gayret etmelidir. Yoksa insan, üstünden geçen, kalbine gelen ve aklına görünen her bir marifet nurunu, tereddüt ve tenkitle karşılaması halinde kaçırabileceği gibi; her bir nuru yakalamak için elini uzatması halinde yine bu nurları kaçıracaktır. Çünkü marifet nurlarını sahiplenmek mümkün değildir. Onlar Cenâb-ı Hakk’a aittirler. 

Üç Nevi Şahit

Mârifetullahın şahitleri ve burhanları üç çeşittir: 

- Bir kısmı su gibidir. Görünebilir ve hissedilebilir. Bu kısmı idrak etmek için hayallerden ve evhamlardan sıyrılarak, bütünüyle ve bütün hulûs-u kalple O’na yönelmek gerektir. Bu kısım parmaklarla yakalanmaz, tutulmaz, tenkit edilmez. Tenkit parmakları uzatılsa, su gibi akar ve kaybolur. Çünkü o hayat kaynağı olan marifet nurları, parmakları mekân tutmaz. Onların mekânı evhamlardan safi, şüphelerden ve tereddütlerden uzak ve günah kirlerinden arınmış kalptir. 

2- Marifet nurlarından ikinci kısmı hava gibidir. Hissedilebilir; fakat görünmez ve tutulmaz. Bu rahmet nesimine karşı insan ruhuyla teveccüh etmeli, kendini ona mukabil tutmalıdır. Ruhuyla teneffüs etmeli, tenkit elini uzatmamalıdır. Tereddüt eliyle bakması veya tenkit ile el atması halinde, bu kısım rahmet nesimi buna râzı olmaz, yürür, gider. Eli mesken saymaz. 

3- Üçüncü kısım ise nur gibidir. Görünür, fakat hissedilmez ve tutulmaz. Bu kısım rahmet nesimine karşı insan kalbinin gözüyle ve ruhunun nazarıyla kendini ona mukabil tutmalı, gözünü ona tevcih etmeli ve onun kendi kendine gelmesini beklemelidir. Çünkü nur el ile tutulmaz, parmaklarla avlanmaz. Nur ancak basiret nuru ile avlanabilir. Eğer hırs dolu ve maddeden ibaret olan eli uzatsan ve maddî mizanlarla tartmaya kalksan, sönmese de gizlenir. Çünkü nur maddede hapse razı olmadığı gibi, kayda da girmez. Maddenin izini kendi üstünde görmek istemez.3 

Kalp Tam Teslim Olmalı

Bu hususlar, mücerret meselelerdir. Şu kadar söylenebilir ki, meselâ, Peygamber Efendimiz’in (asm) “İmanınızı Lâ ilâhe illallah ile tazeleyiniz” emri gereğince çok sık tekrarlamamız gereken kelime-i tevhidde… Veya çok tekrarlarla okunan Kur’ân âyetlerinde… Veya zikirlerde… Ya da günün beş vaktinde aynı zikir ve tekbirlerle tekrar tekrar kılınan namazlarda, namazların ardından otuz üçer adet çekilen tesbih, tekbir ve tehlillerde… Yüksek feyzi bulunan metinlerde, Cevşenü’l-Kebir’de ve Risâle-i Nur metinlerinde… 

Böyle manevî marifet nurlarını akıl, kalp, ruh, sır, nefis ve sair lâtife ve hislerle; kimi zaman bunların biriyle veya bir kısmıyla, kimi zaman da hepsiyle duymak ve hissetmek ve böylece imanın ilmelyakin, aynelyakin ve hakkalyakin mertebelerinde yükselmek mümkündür. 

Allah’a yönelirken ve Allah’ı bilmeye çalışırken kalp tam teslim olmalı; şüphe, tereddüt ve tenkit gibi yersiz endişeler taşımamalıdır. 

Dipnotlar:

1- Mesnevî-i Nûriye, s. 146., 2- En’am Sûresi, 103., 3- Mesnevî-i Nûriye, s. 184

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Stokçuluk, kötü gidişatın göstergesi

    Ukrayna'da açlık tehlikesi başladı

    Vatandaşa 14 milyarlık fatura

    'Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu'

    Ümitsizlik İsrail’in yanına itiyor

    Kötü örnek olduk

    Doktorlar: Yeni düzenleme yetersiz

    Ukrayna - Mariupol'de 400 kişinin sığındığı tiyatro binası da vuruldu
    📷

    550 bin fidanın toprakla buluşmasına vesile oldu

    İlk 6 tur hayal kırıklığıyla sonlanmıştı... Suriye Anayasa Komitesi, yarın yeniden toplanıyor

    Japonya'da kısmi OHAL kaldırılıyor

    Ukrayna - Belarus demir yolu bağlantısı sonlandırıldı

    Bolu Dağı Tüneli'ndeki kazada 1 kişi vefat etti

    Ukrayna Başsavcılığı: Rusya'nın saldırılarında 115 çocuk öldü, 140 çocuk yaralandı

    'Suyu gerçekten çok kötü kullanıyoruz'

    Milli Takım, Portekiz ile karşılaşacak

    Ukrayna'da şimdiden 10 milyon kişi yerinden edildi

    İstanbul'da 'kar' gündemiyle ilgili son gelişmeler

    Ukrayna'daki son gelişmelere ilişkin BM'den açıklama

    Lütfen bu bakanı değiştirin

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Artistler döneminin sonuna gelirken...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nevrûz’a akan mısralar
    Yeni Asya'dan Size

    23 Mart özel sayımız
    İlimdar Kaya

    Yol verin kırat geliyor
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yeni Asya ‘hizmetler’i görmüyor mu?
    Ali FERŞADOĞLU

    İslâmi kavramları kimden öğreneceğiz?
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ı eserleriyle tanırız
    Mehmet KARA

    12 Eylül ürünü olduğu yeni mi hatırlandı?
    M. Said ZEKİ

    Çağın öbür ucundan gelen adam; Bediüzzaman

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.