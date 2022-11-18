"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 KASIM 2022 CUMA - YIL: 53

Allah’ı zikreden elli beş lisan -2

Süleyman KÖSMENE
18 Kasım 2022, Cuma
Trabzon /Araklı’dan Muhammed Şahintürk: “Yirmi İkinci Sözün ikinci makamında geçen 55 lisanı nasıl anlayacağız?”

Mesnevi-i Nuriye’de, âlemin büyük bir kitap olduğunun, bu büyük kitabın her cüz’ünün, bütün yazılarıyla, fasıllarıyla, sayfalarıyla, satırlarıyla Allah’ın varlığına ve birliğine şehâdet etmekte olduğunun ifade edildiğini dünkü yazımızda belirtmeye çalışmıştık. Bugün kaldığımız yerden devam edelim: 

24-Dağınık, beceriksiz ve bilinçsiz sebeplere verilmeyecek kadar eksiksiz düzenlenen sebebe bağlı düzgün neticeler.  

25-Kâinâtın her sayfasında pek büyük bir îtina ve dikkat ile eşyanın nakış nakış işlenmesi.  

26-Dilediğini yapma gücüne sahip insan elinin, kendi fiillerinde ancak yüzde bir etkinlik sahibi olması. 

27-Sebepler içinden en geniş tercih gücüne sahip olan insanın, en âdi fiillerinde bile yüzde doksan dokuz tasarrufun kendisinden başkasına, Yaratıcısına ait olması. 

28-Bütün kâinâtın, Allah’ın bütün isimlerine ayna teşkil etmesi ve şehâdet etmesi. 

29-Bütün kâinâtı top yekun ve her şeyi ayrı ayrı saran umûmî ve husûsî hikmetler.

30-Her şeyi umûmî ve husûsî hikmetlerine sevk eden yüksek irade.

31-Her şeyi umûmî ve husûsî hikmetleriyle tayin eden sonsuz ilim.

32-Her şeyi sevk edildiği umûmî ve husûsî hikmetlerde muvaffak kılan yüksek takdir.

33-Her şey için sayısız benzer ihtimaller arasından tek bir tarzın seçilmiş olması. 

ŞU ŞEHADETLERE ŞAHİTLİK ETMEYEN VAR MI?

34-Kâinâtın her zerresini, canlıların her ferdini kucaklayan tam ve umûmî inâyet.

35-Her inâyet parçacığının benzersiz bir lütufla sunulması.

36-Her inâyet kucaklamasını eşsiz güzellikle süsleme ve şefkate dönüştürme.

37-Bütün kâinâtı baştan başa kucaklayan merhamet.

38-Geniş merhamet tecellîsi içinde her canlıyı çepeçevre saran husûsî rahmet.

39-Geniş merhameti ve husûsî rahmeti eşsiz nimetlerle sevilen ve aranan hale getirme.

40-Bütün hayat sahiplerini doyuran umûmî rızk.

41-Bütün kâinâtı canlı ve diri tutan umûmî hayat.

42-Allah’ın eşsiz iyiliğinin aynası hükmünde, kâinât yüzündeki geçici iyilikler.

43-Allah’ın benzersiz ve huzur veren güzelliğinin aynası hükmünde, kâinât yüzündeki hüzün verici güzellikler.

44-Hakîkî bir Sevgiliye ve Mahbûb’a işâret eden temiz ve sâdık aşklar.

45-Bütün sırları ve tabiat kanunlarını harekete geçiren yüksek kuvvetler ve cezbeler.  

46-Bütün kuvvetlerin kâinâtta her şeyi etkisi ve cezbesi altına alması.

GÖZÜNÜ KAPASAN BİLE GÖREBİLECEĞİN ŞEHADETLER

47-Zerrelerden kürelere her şeyde hükmünü gösteren yüksek bir tasarruf.

48-Bütün canlıların birbirinin ardı sıra hayata gelmeleri. Hayattakilerin bir bir hayattan çekilmeleri.

49-Bütün canlıların her an halden hale uğramaları, değişmeleri, olgunlaşmaları.

50-Canlı cansız bütün varlıkları kasıp kavuran sürekli değişmeler ve başkalaşmalar.

51-Zerrelerden kürelere her şeyi istilâ eden hudûs, yani “sonradan var olma” gerçeği.

52-Bütün cüzleri ve nevileri ile milyarlarca şekil ve vaziyette bulunabilme imkân ve ihtimalini sürekli taşıyan kâinât için şu hazır şeklin seçilip korunması. 

53-Fakr u ihtiyaç içindeki varlıkların bütün ihtiyaçlarının münasip vakitlerde hesapsız biçimde görülmesi.

54-Bütün varlıkları halden hale çeviren imkân gerçeği.

55-Her şeyin, kendisi için tayin edilen kemâl noktaya gelmedikçe hareketten durmaması.1

Dipnot:

1- Bediüzzaman,Mesnevî-i Nûriye, s. 49-55

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Doları tutmak için 100 milyar dolar daha gitti

    İslam dünyası AB’yi örnek almalı

    Sudan'da 7 milyon kişi açlık tehdidi altında

    Tarlalar naylon atık duvarlarına dönüştü

    Soba satışları yüzde 400 arttı

    Suriye yönetimiyle görüşeceğiz

    Almanya'nın yeni Çin politikasının strateji belgesi medyaya sızdı

    Kuzey Kore bir balistik füze daha fırlattı

    Japonya yeniden nükleer santralleri devreye alıyor

    İsrail, 320 dönümlük Filistin toprağına daha el koyacak

    Temsilciler Meclisinde çoğunluk 'Cumhuriyetçiler'in oldu

    Selimiye'deki restorasyonda son durum?

    Polonya: Yurttaşlarımızın ölümü Rusya'nın suçudur

    Kızılhaç: Rusların çekildiği Herson'da tablo ağır

    Ahmet Hamdi Avşar vefat etti

    Ankara'ya kuvvetli rüzgar uyarısı

    Korku iklimine fırsat vermeyeceğiz

    İstiklal Caddesi'nden dünyaya birlik ve beraberlik mesajları

    Beyoğlu'ndaki saldırıya yardım eden terörist de yakalandı

    Güç yeniden Asya’ya kayıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Seçim güvenliği ve terör
    Genel

    Doları tutmak için 100 milyar dolar daha gitti
    İbrahim Aktaşcı

    Hitler Almanyası mı, esnaf lokantası mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Millet İttifakı ve CHP
    Cevher İLHAN

    “Suriye politikası” ve terör
    İbrahim ERSOYLU

    Demokratlar Kemalizm’e muhtaç mıdır?
    Faruk ÇAKIR

    Sığınmacıları unutanlar
    Cenk ÇALIK

    Risale-i Nur’dan Gaybî Kavramlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Beslenme: Sağlıklı, yahut öldürücü
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.