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4 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Allah’ın bilinmesi ne demektir?

Süleyman KÖSMENE
04 Ocak 2023, Çarşamba
İsim vermeyen okuyucumuz: “Allah, hiçbir şey yaratmadan önce ne yapardı? O zaman onun varlığının idrakinde olan birisi olmayınca (haşa) Allah bir anlam ifade eder miydi?”

Allah Anlam Kazanmaya Muhtaç Değildir  

Allah’ın kendini bilmesi için ve kendine bir anlam vermesi için bir şey yaratmaya ihtiyacı yoktur. Kâinatı kendine bir anlam ve değer versin diye yaratmamıştır. Allah kâinata değil, kâinat Allah’a muhtaçtır. 

Allah kâinattan dolayı değer kazanmış değildir. Bilakis kâinat Allah’ın koyduğu değer kadar değer kazanmıştır. Şükür ve hamd Allah’a ait olduğu gibi, değer de Allah’a aittir. 

Değer, Allah ile ifadesini buluyor. Allah’ı hariç tuttuğumuzda, ortada değer diye bir şey kalmıyor. Her şey değersizleşiyor. Dolayısıyla kâinatı yaratıp kâinata bir anlam ve değer veren sadece Allah’tır. Başka hiçbir şey değildir.  

Zaman da hâdistir, âlem de, biz de…  Yani sonradan olmadır. Bizim, bu “hâdis kafamızla” ve bu “hâdis zamanın” içinde Allah’ın ezeli zatını düşünmeye ve bilmeye havsalamız yetmez. Bediüzzaman bu yetersizliği şöyle ifade ediyor:

“Cenab-ı Hakka malûm ve mâruf ünvanıyla bakacak olursan, meçhul ve menkûr olur. Çünkü, bu malûmiyet, örfî bir ülfet, taklidî bir sema’dır. Hakikati ilâm edecek bir ifade de değildir. Maahaza, o ünvanla fehme gelen mânâ, sıfât-ı mutlakayı beraberce alıp zihne ilka edemez. Ancak, Zât-ı Akdesi mülâhaza için bir nevi ünvandır. Amma Cenab-ı Hakka mevcud-u meçhul ünvanıyla bakılırsa, mârufiyet şuâları bir derece tebarüz eder. Ve kâinatta tecellî eden sıfât-ı mutlaka-i muhîta ile, bu mevsufun o ünvandan tulû etmesi ağır gelmez.”1 

Allah’ı Bilen Kazanır

Allah ne insanların, ne meleklerin, ne kâinatın, kendisine itaat ve secdesine muhtaç olmadığı gibi, insanların ve cinlerin itaatsizliği de, şirkleri de Allah’a bir şey kaybettirmez.

Bilakis hiçbir sebep yokken, sadece Allah’ın iradesiyle ve “ol” demesiyle “varlık meydanına” çıkan varlıkların ve bizim, “var olmakla” neler kazandığımıza bakmalı; Allah’ı bilmeye çalışmalıyız.  

Aksi yöndeki desiselere karşı, şu soruyu unutmamalıyız: “Allah’ı bilen ne kaybeder? Bilmeyen ne kazanır?”  

Allah’ın Bilinmesi

Hiçbir şey yaratmadan önce Allah vardı. İsim ve sıfatları da vardı Allah Kendisini biliyordu. Hiçbir şeye ihtiyaç duymuyordu. Ve bu Allah’a yetiyordu. Bugün de böyle.

Bir hadis-i kutside bildirilir ki, Cenab-ı Hak: “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim ve âlemi yarattım.”2 Buyurmuştur. Derler ki: Bu bilinme, isim ve sıfatlarının zuhur etmesidir. Nitekim Cenab-ı Hak insanları ve cinleri kendisini bilsinler diye yarattığını Kur’ân’da da belirtiyor.3 Bediüzzaman da, “Bir cemal sahibi, dâima hüsün ve cemalini görmek ve göstermek ister. Bu ise âhiretin vücudunu ister.”4 demiştir. 

Allah sadece isim ve sıfatları yönüyle bilinir olmuş, Mutlak Gayb olan hüviyeti ve Zat-ı Kibriyası itibariyle ise yine gizli bir hazine olarak kalmıştır. Yani Allah kâinatı var etmeden evvel ne kadar gizli idiyse, kâinatı var ettikten sonra da o kadar gizlidir. Hatta öyle ki, bu hadisteki “idim” zamiri zamanı ifade etmiyor. Bu hadisi “gizli bir hazineyim” şeklinde anlamalıdır. Bediüzzaman da bu manayı, “Sâni-i Fâilin pek gizli kemalâtı vardır.”5 Cümlesiyle ifade etmiştir. 

Nitekim Peygamber Efendimiz (asm), “Cenab-ı Hakk’ın sınırsız nimetlerini tefekkür ediniz. Fakat Künh-ü Zâtını düşünmeyiniz. Çünkü siz Ulûhiyet’in esrârını keşfedemezsiniz. Allah’ın azametini hakkıyla takdir ve ihâta edemezsiniz.”6 Buyurmuştur. 

Cenab-ı Hak Zat-ı Uluhiyeti itibariyle hiçbir zaman bilinemezken, isim ve sıfatlarıyla zuhur ve tecelli ettiğinden bilinir haldedir. Yani, O’nun bilinirliği zat mertebesinde değil, isim ve sıfat mertebesindedir.  

Dipnotlar:

1- Mesnevi-i Nuriye, s. 145., 2- Aclûnî, II, 132., 3- Zariyat Suresi: 56., 4- Mesnevi-i  Nuriye, s. 51., 5- Mesnevi-i  Nuriye, s. 54., 6- Suyûtî, Câmi’üs-Sağîr, 1/132; Aclûnî, Keşf’ul-Hafâ,1/311.

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