Allah katında makbul haller

Ordu’dan Mevlüt Namdar: “Mesnevî-i Nuriye'de geçen ‘insanda öyle bir lâtife, öyle bir halet vardır ki, o lâtife lisanıyla her ne sual edilirse, -velev ki fasık da olsun- Cenabı Hak o lâtifeye hürmeten o matlubu yerine getirir.’ 1 Burada bahsedilen lâtife ve halet nedir?”

İnsanda nasıl bir lâtife ve nasıl bir hal vardır ki, fasık da olsa, bu lâtife ve bu hal Allah katında makbul olsun. Ve bu lâtife ile ve bu hal ile istenen bir şeyi Allah versin?

Risalelerin farklı yerlerinde iki halden ve iki lâtifeden bahsedilir.

1) DUÂ HALİ

Her kim olursa olsun duâ hali, kişinin Allah’a en yakın olduğu haldir. Günahkâr da ve fasık da duâ edebilir ve çoğu zaman makbul de olur.

Bir duâda hem fiil dili, hem ihtiyaç dili, hem ıstırar dili, hem istidat dili aynı anda bir araya gelmişse, işte bu, yukarıda işaret edilen halete bir örnektir. 2 Fasık da olsa, duâsını fiiliyle teyit etmişse, duâsını ihtiyaç halinde ve muztar kalarak yapmışsa, duâsı ile istidadı örtüşmüşse, o kişinin duâsı makbul olur.

Bir işin olması için gerçekten alın teri döken, şiddetli bir ihtiyaçla o işe yönelen, yönelişini ıztırar halinde yapan, meselâ işi için gözyaşı döken ve bütün yeteneğiyle bu işin üstüne giden, emeğinde istidadını ve becerisini kullanan birisinin işi olur. Bu kişinin fasık veya kâfir olması işinin olmasını ve duâsının kabulünü engellemez. Fısk veya küfrün hesabı başkadır.

2) İHLÂS HALİ

Allah’ın, isteğini geri çevirmediği insanın diğer bir hali ihlâstır. İhlâs ve samimiyet Allah’ın davranışlarımızda vazgeçilmez olarak görmek istediği bir haldir.

İhlâsın iki türlü zıttı vardır: 1- Riya hali. 2-Yarım ağız hali.

Riya gizli şirkten sayılır ve haramdır. Yarım ağız hali ise, bizim kimi davranışlarda işi savsaklayıcı halimizi ifade eden bir deyimdir.

Çocuk komşusunu yemeğe dâvet ederken elini ağzına koymuş.

Komşusu sormuş: “Elini neden ağzına koydun?”

Çocuk safiyane demiş ki: “Babam yarım ağız çağır dedi de!”

Yarım ağız halimizi kul sevmediği gibi, netice alacağımız işlerde Allah da sevmez. Dört dörtlük işe sarılmamızı ve işe hakkını vermemizi ise sever. Günahımıza, fıskımıza ve küfrümüze bakmadan bizi başarılı kılar. Üstad Hazretleri bunu ihlâsla ilişkilendirir ve der ki: “Samimî bir ihlâs, şerde dahi olsa, neticesiz kalmaz. Evet, ihlâs ile kim ne isterse Allah verir.” 3

3) VİCDAN HALİ LÂTİFESİ

Lâtifelerimizin içinde en makbulü vicdandır. İnsan ne kadar sorumsuz, fasık, zalim, günahkâr ve kâfir de olsa, vicdanından –eğer tefessüh etmemişse- çok çeker. Vicdan her bir beşerin içinde, onu hakka, doğruya ve Allah’ın razı olduğu şeye çağıran, uymadığında onu kınayan ve yerden yere vuran sert mizaçlı bir rehber ve yargıç gibidir. Vicdan sadece Allah’ın emrine boyun eğer.

Üstad Hazretleri bu lâtifeden şöyle bahsediyor:

“Senin lâtifelerin içinde öyle bir lâtife var ki, ebedden ve Ebedî Zat’tan başkasına razı olamaz. O’ndan başkasına teveccüh edemiyor. Masivasına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen, o fıtrî ihtiyacı tatmin edemez. O şey ise, senin duygularının ve lâtifelerinin sultanıdır. Fâtır-ı Hakîm’in emrine mutî olan o sultanına itaat et, kurtul.” 4

4) SAİKA VE ŞAHİKA LÂTİFELERİ

İnsanın Allah katında makbul iki lâtifesi de, saika ve şaika lâtifeleridir. Saika, insanın ruhunda bulunan doğruya sevk etme gücü, şaika da doğru olanı isteme ve arzulama gücüdür. Bu iki lâtife bir nevi ilham-ı fıtrî hükmündedir. Ve kader-i İlâhî bu lâtifelerle insanı ve hayvanı tabir caizse güder ve doğruya yönlendirir. 5

Bu lâtifelerle istenen şeyler de Allah katında makbuldür.

Dipnotlar:

1- Mesnevî-i Nuriye, s. 378. 2- Mektubat, s. 503, 504. 3-Lem’alar, s. 374. 4- Lem’alar, s. 289. 5- Mektubat, s. 582.