Amel terazimizde ağır çeken bir söz

Mersin’den Yaşar Kılınç: “Şu iki paragraf arasında mana izahı var gibi geliyor. Açıklamasını yapar mısınız?

İşaratü’l-İcaz’dan: “Rabian: Hamdin en meşhur manası, sıfat-ı kemaliyeyi izhar etmektir. Şöyle ki: Cenab-ı Hak, insanı, kâinata cami bir nüsha ve on sekiz bin alemi havi şu büyük alemin kitabına bir fihrist olarak yaratmıştır. Ve Esma-i Hüsnadan her birisinin tecelligahı olan her bir alemden bir örnek, bir nümune, insanın cevherinde vedia bırakmıştır.1Mesnevi-i Nuriye’den: “Evet, aklı bozulmayan bir şahıs, teemmülü neticesinde anlar ki, meselâ balarısını pek çok şeylere fihriste yapan ve kitab-ı kâinatın ekser mesâilini insanın mahiyetinde yazan ve incir nüvesinde incir ağacının programını derc eden ve insanın kalbini binlerce âlemlere örnek ve pencere yapan ve beşerin kuvve-i hafızasında tarih-i hayatını taallûkatıyla beraber yazan, ancak ve ancak herşeyi yaratan Hâlık olabilir. Ve böyle bir tasarruf, yalnız ve yalnız Rabbü’l-Âlemîne mahsus bir hatemdir.2

Hamdin Manası

Bediüzzaman hazretleri hamdin manasını açarken insanla ilişkilendiriyor. Madem ki insan Allah’ın maddî manevî sayısız nimetlerine mazhar olmuştur. Her bir nimet bir ism-i İlahi’ye şehadet ediyor, bir ism-i İlahî’yi gösteriyor. Böyle olunca insanın, tüm Esma-i İlahî’ye mazhar olduğu anlaşılıyor.

Hamdin kemal sıfatları göstermesi, her bir ismin kemal derecede insanda tecelli halinde olduğunun işaretidir. Nitekim insan, on sekiz bin âlemden ibaret olan kâinatı içine alıp gösterir bir mahiyettedir. Başka bir ifadeyle insan, âlemlerin çok ince yazıyla yazılmış bir özetidir.

Yani her bir isim tecelli edince bir âlem zuhur eder. İnsanda tüm isimler tecelli ettiğine göre, insanın mahiyetinde on sekiz bin âlemden birer numune mevcut olmuş oluyor.

Allah’a hamd etmek bu sebeple insanı tamamlayan bir husustur. Çünkü insan, Allah’ın bütün isimlerine ayrı ayrı birer tecelligâh hüviyetindedir. Maddî manevî her bir uzvunu Allah’ın emrettiği yere sarf etmekle insan, esasen hamdini de eda etmiş oluyor.

Kâinat Kitabının Satırları

Mesnevî-i Nuriye’de ise Bediüzzaman, aynı meseleye başka, ama daha latif bir pencere sunuyor. Şöyle ki: İnsan dikkat edince, âlemde bütün canlıların harikulade birer özet çekirdeği ve fihristesi olduğunu görüyor. Mesela incir çekirdeğinde incir ağacının programı yazılı olduğu gibi, bütün çekirdekler kendi cinsinin programını içinde saklıyor.

Kâinat iç içe yazılmış bir büyük kitaba benziyor. Sayfalar ve satırlar birbirine bakıyor.

Mesela bal arısı pek çok şeylere fihristedir. Bal arısının balı ve diğer ürünleri başta insan olmak üzere pek çok canlıya gıda ve şifa olması bunun delilidir. Esasen canlıların pek çok ürünleri, pek çok canlıya gıda ve şifadır. Kodlar birbirini tutuyor.

Öte yandan, insan kalbini binlerce âleme örnek ve pencere yapan Cenab-ı Allah, insan hafızasında da insanın tarihçesini kaydetmiştir. Keza, insanın mahiyetinde kâinat kitabının hemen bütün meselelerini yazmıştır.

Böyle muhteşem bir tasarruf ancak Rabbü’l-Âlemîn’e mahsus bir hatemdir.

Göklerle Yerler Arasını Doldurur

Bizim için tefekkür etmek ve hamd etmek zor değildir. Bir hamdimizde bütün varlığımızın, bize ulaşan bütün nimetlerin ve bütün kâinatın üyesi olmaklığımızın şükrü olmakla beraber, Allah’ın bütün esmasına giden pencereler de mevcuttur.

Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) aynen şöyle buyuruyor:

“Temizlik imanın yarısıdır. ‘Elhamdülillâh’ (Allah’a hamdolsun) sözü (kulun amelleri tartılırken) teraziyi doldurur. ‘Sübhanallah’ (Allah ne yücedir!) ve ‘Elhamdülillâh’ sözleri göklerle yer arasını doldururlar.”3

Elhamdülillah

Dipnotlar:

1- İşaratü’l-İcaz, s. 32

2- Mesnevi-i Nuriye, s. 23

3- Müslim, Tahâret, 1