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16 MART 2021 SALI - YIL: 52

Aynı cins malların takasında fark alınır mı?

Süleyman KÖSMENE
16 Mart 2021, Salı
Mehmet Haki: “Değirmene buğday satıp, karşılığında fazladan buğday vererek un alabilir miyiz? Alınan bu unlar ekmek fırınlarına götürülüp ekmekle değişiliyor. Fırınlar genellikle bir çuval una 30 veya 40 ekmek veriyorlar. Bu şekilde un verip ekmek almak caiz mi? Bedelini vererek takas usûlü ile buğday ile unu değişmenin, unu değirmende bırakmanın, un verip ekmek almanın, değirmende unu, fırında ekmeği bekletmenin caiz olmadığı söyleniyor.”

Fazlalık Faizine Düşmemeli

“Ribe’l-fadl” denilen, peşin alış verişlerle malı aynı tür ve cinsten başka bir mal ile değiştirene “fazlalık alma” işi, cahiliyet dönemi uygulamalarındandır ve Resulullah (asm) bunu faiz sayarak yasaklamıştır. Şöyle buyurmuştur: “Altınla altın, gümüşle gümüş, buğdayla buğday, arpa ile arpa, hurma ile hurma, tuz ile tuz misli misline ve peşin olarak değiştirilecektir. Her kim arttırır veya fazla almak isterse muhakkak fazl ribâsı (fazlalık fâizi=Ribe’l-fadl) yapmış olur. Bunda alan da, veren de eşittir.” 1

Evet, un yapmakta bir emek vardır ve un yapan değirmenciye hakkını vermek gerekir. Ama değirmencinin hakkı para ile veya hak olarak vermelidir. Yuvarlak bir hesapla 80 kile buğday verip, istediğin zaman almak üzere karşılığında 50 kile un almak sahih bir alış veriş değildir. Veresiyeli takas yoluna gidilmemelidir. Bu husus, âlimlerin cevaz vermedikleri bir husustur. 

Un verip ekmek almakta da tek sıkıntı ekmeğin peyderpey bir yıl gibi bir zamana yayılarak alınmasıdır. Evet, una nazaran ekmekte emek ve işlem daha fazladır ve ekmeği mal olarak undan ayırıyor. Bununla beraber, unun peşin verildiği halde, ekmeğin peşin alınmayıp bir yıl içine dağıtarak alınması belirsizlikler barındırıyor.

Hz. Muâviye Hoşlanmasa da

Ebu’l-Eş’as anlatıyor: “Bir gazaya çıktık; ordunun başında Hz. Muâviye vardı. Birçok ganimet aldık. Aldığımız ganimetler arasında bir gümüş kap da vardı. Hz. Muâviye birisine, bu kabı askere verilen ganimet karşılığında satmak üzere verdi. Halk da bu alış verişe koşuştular. 

Derken Hz. Ubâde b. Sâmit (ra) ayağa kalktı ve şöyle dedi: “Ben Rasulüllah’ı (asm), ancak misli misline ve peşin olarak satılması dışında; altına mukabil altın, gümüşe mukabil gümüş, buğdaya mukabil buğday, arpaya mukabil arpa, hurmaya mukabil hurma, tuza mukabil tuz satmayı yasak ederken işittim. Her kim fazla verir veya alırsa faize girmiş olur.” 

Bu söz üzerine halk aldıklarını geri verdiler. Bu mesele Hz. Muâviye’nin kulağına gidince, Hz. Muaviye ayağa kalktı ve şunları söyledi: “Bazı kimselere ne oluyor ki, Peygamber’den (asm) bir takım hadisler rivayet ediyorlar. Biz de onu görüyor ve sohbetinde bulunuyorduk, ama bunları işitmedik.”

Hz. Ubâde tekrar kalktı ve “Muâviye hoşlanmasa da, biz Resûlüllah’dan (asm) işittiklerimizi söyleyeceğiz. Karanlık bir gecede ordusunun içinde onunla aynı görüşü paylaşmamak umurumda bile değil!’ dedi.” 2

Efdal Olan Alış veriş

İbn-i Abdilber (ra), Hz. Muaviye’nin bu kanaatinin âlimlerce benimsenmediğini söyler. Dört mezhebin dördüne göre de, buğdayın, buğdaydan yapılmış un karşılığında satılması sahih olmaz. Unun ekmek karşılığında satılması ise caizdir, ama unun da ekmeğin de peşin olması efdaldir. 3  

Efdal olan şüpheli alış verişten uzak durmaktır. Buğdayı buğday olarak satmak, unu un olarak almak veya un olarak satmak, ekmeği ekmek olarak satmak veya ekmek olarak almak hem şüpheli alış verişten uzak tutar, hem de doğabilecek zararlardan iki tarafı da korur. 

DUÂ

Allah’ım! Kazancımı, işimi, aşımı, ekmeğimi, ticaretimi, alış verişimi haramdan koru! Ateşten koru! Şüpheli olmaktan koru! Marziyatının haricine çıkarma! Âmin.

 Dipnotlar:      

1- Müslim, Musâkât, 82. 2- Müslim, “Müsâkât”, 80; Ebû Dâvud, “Büyû‘”, 12; Tirmizî, “Büyû‘”, 23; Nesâi, “Büyû‘”, 43-44. 3- El-Bedayi, 5/189; Mezahib’ül-Erbaa, 2/154; Ed-Dürrü’l-Muhtar, 4/194; Fethu’l-Kadir, 5/288; Zuhaylî, 5/519.

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