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20 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bediüzzaman’ın başarısındaki sır

Süleyman KÖSMENE
20 Aralık 2021, Pazartesi
İzmir’den İrfan Çiftçi: “Üstadın olağanüstü başarısındaki sır nedir? Etrafındaki insanların gayreti mi? Risale-i Nur’un tesirli oluşu mu yoksa görevli oluşu mu?”

İhlâsın Kitabını Yazdı ve Uyguladı  

Bediüzzaman iman ve Kur’ân hizmetini ihlâsın zirvesinde yapmıştır. Çam Dağı’nın zirvesindeyken de, hapsin dehlizlerindeyken de iman hizmetini bırakmamış, suçlanırken haklılığını savunmuş; mahkûmken hükmetmiştir. 

Dinde esas olanın ihlâs olduğunu, sayı arttırmak olmadığını, insanlara tesir etmek vazifesinin Cenab-ı Hakk’ın vazifesi bulunduğunu zikretmiş, Allah’ın vazifesine karışmamıştır. 1 

Risale-i Nur’un her satırında kelime kelime ihlâsı işleyen Bediüzzaman, özellikle iki risalesini, 20. Lem’a’yı ve 21. Lem’a’yı ihlâsa tahsis etmiş, gerek İslâm cemaatleri arasında, gerekse Nur Talebeleri arasındaki ihlâsın tesisine önem vermiştir. “O razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok!” 2 İnancı, kanaati, teslimi ve tevekkülü Bediüzzaman’ın kanatlarını pervaz ettirmiştir.   

İstihdam Esası Üzerine Hizmet Etti

Hizmetini istihdam esası üzerine kurdu. İmana ve Kur’ân’a hizmet etmenin asrımızdaki üslûbu ile hareket etti. “Müeyyed min ındillah” olan, yani Allah tarafından teyid edilen bir hizmet çerçevesi üzerinde mesaisini teksif etti.

Ömrü hapishane koğuşlarında, gözetim altlarında ve mahkeme salonlarında geçti. Buna rağmen müsbet hareketi esas aldı. Menfi harekete izin vermedi.

Herkesin İslâm’a hizmeti siyasette aradığı, muhtelif İslâm beldelerinde âlimlerin İslâm’a hizmet için partiler, teşkilâtlar ve cemiyetler kurduğu bir dönemde, siyaseti, teşkilâtı ve cemiyetçiliği elinin tersiyle itti. Peygamber Efendimiz’in (asm), “O zamana yetiştiğiniz zaman, siyaset canibiyle onlara galebe edilmez; ancak manevî kılınç hükmünde i’caz-ı Kur’ân’ın nurlarıyla mukabele edilebilir” 3 emrine muhatap oldu, iman hizmetini siyasetten arınmış bir zeminde kurdu.  

Hizmetini maddî esas üzerine bina etmedi, dünyanın ne siyasetine, ne hiçbir varlığına, ne dünyevî, ne uhrevî makamata alet etmedi. Manevî nurlar ve füyuzat üzerine bina etti. “Siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmamayı bir düstur-u esasî” kabul etti, 4 talebelerine de “halisane hizmet-i Kur’âniye” zarar görmesin diye, meslek olarak aktif siyasete girmeyi ve hükümetin idare işine karışmayı yasakladı.  

Böylece hizmetini kuvvetli siyasî rüzgârların, dinsiz felsefî cereyanların ve zındıka komitelerinin entrikalarıyla kirletmedi.   

Asrı Okudu ve Asrın Nabzını Tuttu

Bediüzzaman dinî, siyasî ve içtimaî alanda asrının anlayışına hitap etti, asrının anlayışıyla hizmet etti, hizmet prensiplerini asrının üslûbu üzerine kurdu.  

Bütün dünyanın devlet yönetiminde krallıklardan ve tek adam sistemlerinden vazgeçerek demokrasi adıyla “ortak aklı” önemsediği asrımızda, Kur’ân’ın “şûrâ” emrini keşfederek, bu emrin Asr-ı Saadet uygulamalarını ihya etti, bu prensibi hem siyaset âleminde savundu, hem bizzat hizmetini şûrâ sistemi üzerine bina etti. Bu amaçla şahs-ı manevî ihdas eyledi, hizmetini bir şeyhe veya bir mürşide değil, şahs-ı maneviye emanet etti.

Dinsiz felsefî cereyanlarla ve zındıka komiteleri ile inkâr-ı ulûhiyetin tavan yaptığı ve Müslüman’ın imanını çaldığı asrımızda, bu cereyanlara ve zındıka komitelerine şahs-ı manevî ile karşı koydu ve onları susturdu.  

Hizmetinde topuzu değil, nuru esas aldı, Nuru gösterdi, Nur ile hizmet etti. 

“Bazı peygamberler gelmişler ki, mahdut birkaç kişiden başka ittibâ edenler olmadığı halde, yine o peygamberlik vazife-i kudsiyesinin hadsiz ücretini almışlar. Demek hüner, kesret-i etbâ’ ile değildir. Belki hüner, rıza-yı İlâhîyi kazanmakladır.” 5 Fehvasıyla, hizmetinde kemiyete değil, keyfiyete önem verdi, sayı çokluğunu değil, rıza-yı İlâhîyi ciddiye aldı. Bu konuda peygamberleri örnek aldı.   

Risale-i Nur’da savunduğu dinî, içtimaî ve siyasî fikirlerinin tamamı orijinaldir, tamamı Kur’ân’ın ruhuna uygundur, tamamı Kur’ân’dan süzülüp gelmiştir. 

Rahmetullahi aleyh.

Dipnotlar:      

1- Lem’alar, s. 227. 2- Lem’alar, s. 275. 3- Tarihçe-i Hayat, s. 160. 4- Şuâlar, s. 392. 5- Lem’alar, s. 265.

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