Bediüzzaman’ın (ra) hareket metodu - 1

Mehmet bey: “Bir hoca, Bediüzzaman’ın çok çile çektiğini, iman bakımından çok önemli eserler bıraktığını, ancak hareket metodu bırakmadığını, bulunduğu şartların buna elvermediğini, bizim hareket metodunu doğrudan Resulullah’tan (asm) almamız gerektiğini ifade ediyor. Bu söylem doğru mudur?”

Böyle Bir Şey Olabilir mi?

Asrın imamı gelsin, asrın hastalığını teşhis etsin, asrın hastalığına Kur’ân’dan ve sünnetten reçeteler sunsun, veraset-i nübüvvet sırıya vazife yapsın da… Bulunduğu zor şartlar gereği hareket metodu bırakmamış olsun! Bu nedenle vazifesini tamamlamamış olsun!

Böyle bir şey olabilir mi? Bu, vehimden başka bir şey değildir. Bediüzzaman’ı doğru okursak böyle vehimlere girmemize gerek kalmaz.

Öte yandan “doğrudan Resulullah’tan (asm) alalım” sözünün altında, zımnen “başka âlimlerden alalım” ifadesi vardır. Çünkü aldığınız metod behemehal bir âlimin süzgecinden geçmiş olacaktır. Bu yol elbette açıktır. Fakat her yorum ne kadar isabetlidir?

Şu bir gerçektir ki, bir asrın hareket metodunu doğrudan Resulullah’tan (asm) almak herkesin harcı değildir. Resulullah (asm) onu ilimde rasih olan bir âlime verir. Siz de ondan alırsınız.

O Haklı Çıktı

Hasan Basri Çantay anlatıyor: “İlk mecliste Bediüzzaman ne kadar haklıymış, biz hocalar Bediüzzaman’ı desteklemedik ve yalnız bıraktık. Fazla ileri gidiyor dedik. Eteğinden çekip durduk. O Anadolu’ya giderken, ona: “Gitme, mecliste grup kuralım.” dedim. Bediüzzaman, “Hayır! Dini rüşvet veremem! Hep beraber Anadolu’ya dağılalım. Halkı irşad edelim.” dedi. O gitti, biz kaldık. O halkı irşad metodunu takip etti. Milyonlarca talebe yetiştirdi. O haklı çıktı! Eğer ilk mecliste biz Bediüzzaman’ın cübbesinden çekmeseydik, bu işler başımıza gelmezdi!”

Merhum Ali Özek Hoca, Ezher öğrencisi iken, Mısır’da Osmanlı’nın Son Şeyhulislam’ı Mustafa Sabri Efendi diyor ki:

“Evladım! Şeyh Said Nursi’yi gör. Ne kadar talebesi olduğunu sor. Sana bir rakam verecek. Neden Türkiye’de bir hareket yapmıyor, neden duruyor, niçin bir İslamî harekete girişmiyor; bunları sor.” Ben de ziyaret ettim. Bunları sordum. Üstad:

“Şimdi sen Sabri Efendi’ye selam söyle! Bizim davamız imandır. Cihad imandan sonra gelir. Şimdi imana hizmet etmek zamanıdır. Bizim vazifemiz imandır. İmana hizmet etmektir.”1 Dedi.

Hareket Metodu mu Arıyorsunuz?

Batı felsefesinin gençlerin beyinlerini yıkadığı, gençlerin ateizme, deizme, feminizme, freudizme, agnostisizme kaydığı, imanı ve İslam’ı tanımadığı, imanların sarsıldığı bir zamanda, siz Bediüzzaman’ın iman hizmetini hareket metodu olmadan mı yaptığını sanıyorsunuz?

Hareket metodu mu arıyorsunuz: Risale-i Nur’ları okumaktır. Risale-i Nur her sadık okuyucusunun hem imanını kurtarır, hem ona hareket metodu verir. Bu bakımdan nurcular hapiste de olsalar Risale-i Nur’u okumaktan vazgeçmezler.

Yeni Asya’nın kadim Yazı İşleri Müdürü Sabahattin Aksakal anlatıyor:

Seksen ihtilalinde defalarca Selimiye kışlasına götürüldük. Orada, “herkes susmuş; siz hala konuşuyorsunuz. Risale okumayacaksınız! Yoksa ağır cezada yargılanırsınız.” diye bizi tehdit ettiler. Biz, “Biz risale okuruz.” dedik. “Hapse atarız!” dediler. “Hapiste de okuruz.” dedik. “Kime güveniyorsunuz?” dediler. “Allah’a” dedik. “Amacınız nedir?” dediler. “Okumak! Gene okumak! Gene okumak!” dedik.

Okumak, düzene teslim olmak değildir. Okumak, devlete isyan etmek değildir. Okumak, wandalizm değildir. Okumak, ne devlete, ne topluma, ne ferde zarar vermek değildir. Okumak, asayişin dostudur. Okumak, müspet hareketin temel taşıdır. Okumak, medeniyettir. Okumak, hem iyi ve faydalı insan olmanın, hem iyi nurcu olmanın en öncelikli adımıdır.

İşte size hareket metodu!

Dipnot:

1- Son Şahitler-2; s. 31