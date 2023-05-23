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23 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Bediüzzaman’ın(ra) hareket metodu - 2

Süleyman KÖSMENE
23 Mayıs 2023, Salı
Mehmet Bey: “Bir hoca, Bediüzzaman’ın çok çile çektiğini, iman bakımından çok önemli eserler bıraktığını, ancak hareket metodu bırakmadığını, bulunduğu şartların buna elvermediğini, bizim hareket metodunu doğrudan Resulullah’tan (asm) almamız gerektiğini ifade ediyor. Bu konuyu açar mısınız?”

Hareket Metodu İ’câz-ı Kur’ân’dır

Risale-i Nur iman hizmetinde zirvedir. Fakat Risale-i Nur sadece iman hizmeti yapmış, Müslüman için hareket planı bırakmamış demek eksik bir okuma olur. Bu eksik okumanın devamı olarak, ‘nurcular Risale-i Nur’u okusunlar imanlarını kuvvetlendirsinler, ama hareket planını doğrudan Resulullah’tan (asm) alsınlar’ demek de cerbezeden başka bir şey değildir. Çünkü Bediüzzaman (ra) bu asra uygun hareket planını zaten doğrudan Resulullah’tan (asm) almıştır. 

Oldum olası dindar siyasetçiler, Risale-i Nur’a itiraz etmezler, ancak nurcuların durmadan ve sadece kitap okumalarını eksik görürler, “çiçekle böcekle bu iş olmaz, meydanlara çıkmalısınız. Oku, oku, oku… Nereye kadar? Hareket lazım!” gibisinden sözler ederler ve kendileri siyasî kurumlarda dini temsil ettiklerine inanırlardı. 

Bunlar meydanlara indiler, teşkilatlar, dernekler, partiler kurdular, gün oldu iktidara da geldiler. Ama siyasetin onları dinin izzetine uymayan çok hareketin içine soktuğu görüldü. 

Demek dine hizmet yolu parti programıyla olmayacaktı. Hareket planını siyaset ve devlet erkine montajlamak yol değildi. Bu plan, dinin siyasete tabi olması neticesine götürürdü. Nitekim Bediüzzaman (ra), Resulullah’tan (asm), “O zamana yetiştiğiniz zaman siyaset canibiyle onlara galebe edilmez. Ancak manevi kılıç hükmünde i’caz-ı Kur’ân’ın nurlarıyla mukabele edilebilir.”1 Direktifini almıştı. 

Bu direktif bir hareket metoduydu.   

Hareket Metodu Müsbet Harekettir

Bu memleket bir başka kesimi daha gördü. Bu kesim, Risale-i Nur’un hareket planını yeterli görmedi. Eğitime ve bürokrasiye el attı. Devlet erkini parti kurmaksızın, ama sessizce bürokrasiyi ele geçirerek yönetmeyi planladı. Hizmetini sessiz sedasız devlet ağına kurmayı hedefledi.  

Ama onların da tökezledikleri, kader-i İlahî’den cevab-ı red aldıkları, Risale-i Nur’u da töhmet altında bıraktıkları ve lekedar ettikleri görüldü. Hizmet namıyla onca insan da mağdur edildi.    

Zaten ister din namına parti kurmak olsun, ister din namına iktidara bürokratik ortak olmak olsun, her iki durumda da din hizmetinin safiyetini kaybedeceğini, bu yolun din hizmeti için yol olmadığını Bediüzzaman açıkça ifade etmişti. Dine hizmet Resulullah’ın (asm) sünnetine göre yapılırsa bundan ne devlet, ne fert rahatsız olmazdı. Asayişi bozarak dine hizmet yapılamazdı. Temel hareket metodu, müspet hareket olmalıydı. Menfi hareketle dine hizmet olmazdı.   

Hareket Metodu Siyasete Girmemektir

Bediüzzaman’ın mahkeme savunmaları aynı zamanda hareket metodunu da ihtiva etmektedir. 1948 Yılında Afyon Savcılığına ve Mahkeme Reisi ve Azalarına verdiği savunma metninin bir kısmını bu açıdan inceleyelim:   

“Risale-i Nur şakirdlerinin, mümkün olduğu kadar, siyasete ve idare işine ve hükûmetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir. Çünkü halisane hizmet-i Kur’aniye, onlara her şeye bedel kâfi geliyor.”2

Bu metinde siyasete girmemekten maksat, siyasi görüşünün olmaması demek değildir. Dindar siyasetten kaçınmaktır. Bu bir hareket metodudur. Yoksa siyasi görüşünüz elbette olacaktır. Ve tabii ki siyasi görüşünüzü Risale-i Nur belirleyecektir. 

Metinde “idare işine ve hükümetin icraatına karışmamak”tan maksat ise, hükümet ne yaparsa yapsın karışmıyorum, demek değildir. Bediüzzaman, bürokrasiye din adına girmenin bir nurcunun programında olmayacağını bu cümlesi ile vurguluyor. Yoksa hükümetin yanlışına yanlış, doğrusuna doğru demek demokratik hakkınızdır. Bu, ayrı!   

Düstur-u esasî’ye gelince, işte bu, o yok denilen hareket metodunun ta kendisini ifade eden anahtar bir kelimedir.

Dipnotlar:  

1- Tarihçe-i Hayat, s. 160

2- Şualar, s. 392

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