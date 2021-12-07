Bediüzzaman’ın tefsirde bir üslûbu

Çorum’dan Süleyman Alıç: “İşaratü’l-İ’caz’da geçen “minha min semeratin” demektense, min semeratiha” denilmiş olsaydı daha muhtasar ve daha güzel olurdu. (s. 152) İfadesi çok tenkit konusu oluyor. Bu cümlenin başka bir manası veya açıklaması var mı? Veya mütercim mi böyle tercüme etmiş? Veya matbaada baskı hatası mı olmuş?”

Cımbızla Çekmek Olur mu?

Ne mütercim hatası, ne baskı hatası; bizim önyargılı yanlış algımızdan başka bir durum yok! Bektaşi’ye “neden namaz kılmazsın?” demişler. Demiş ki: “Kur’ân “La takrabüssalah” (namaza yaklaşmayın) diyor. Ben namaza yaklaşmam!” Demişler ki: “Devamını da oku!” (Devamında “ve entüm sükara” ifadesi vardır ki, “sarhoşken” demektir.) Bektaşi demiş ki: “Ben hafız değilim!”

Bediüzzaman’dan cımbızla birkaç kelime çekip yanlış mana verenler Bektaşi gibi tamamını okumayanlardır. Cümlenin tamamını okumadıkları için anlamıyorlar. Anlamadıkları için muhalefet ediyorlar. Muhalefet edince de, ithamda, iftirada sınır tanımıyorlar.

Bir ehl-i sünnet âlimini rastgele itham etmek o kadar kolay olmamalı. Ben anlamadım deyip kendini şartlandırmadan cümlenin, paragrafın veya konunun tamamını okumalı insan.

Tefsirde Bir Tarz

Bahsi geçen âyetin meali şudur: “O Cennetlerden rızık olarak bir meyve yediklerinde, “Bu daha önce yediğimiz rızıktandır” derler.” 1 Bu kısmın kısmî metni şöyledir: “..Küllemâ ruzikû minhâ min semeratin rızkan…”

Müfessirler Kur’ân âyetlerini tefsir ederken gramer bakımından, belâgat, fesahat ve i’caz bakımından, mana bütünlüğü bakımından âyetleri muhtelif şekillerde tararlar. Tabir caizse Kur’ân’ı tartarlar. Âyetleri ve âyetlerin ibarelerini tek tek gramer kaidelerine, belâgat, fesahat ve i’caz kaidelerine vururlar. Böylece âyetlerin her birinin birer elmas, cevher ve altın olduğunu tesbit ederler. Âyetlerin en kuşatıcı bir manayı en fasih, en beliğ ve en veciz bir üslûpla nasıl söylemiş olduğunu bu şekilde ortaya koyarlar.

Bunu ortaya koyarken farklı ifade ve üslûp yollarına da bakarlar. Yani ibare şöyle olsaydı mana nasıl olurdu, ifade böyle olsaydı daha beliğ olmaz mıydı gibi ihtimaller üzerinden Kur’ân’ın en veciz bir üslûbu, en beliğ bir ifade tarzını seçtiğini bulmak isterler.

Çünkü insan aklı bir hususta araştırmaya başlayınca etraf-ı erbaasını da yoklamak ister. Aklı doyurmak için dört tarafındaki seçenekleri tek tek ele alıp çürütmek, uygun olmadığını göstermek, en uygun ifadenin âyetin ihtiyar ettiği üslûp ve tarz olduğunu tesbit etmek bir tefsir tarzıdır. Yoksa akıl, fikir ve muhakeme cevapsız kalır. Akıl istediği cevabı alamayınca, Kur’ân düşmanlarına, oryantalistlere, enaniyetli kimselere iddiasını yeteri kadar savunamaz.

Sorgulayan Akıldır

Bu metinde “minhâ min semeratin” yerinde “min semerâtihâ” denebilir mi diyen akıldır. Akıl bu söylemle aslında oryantalistlere, Kur’ân’da kusur bulmak isteyen enaniyetli hodfuruşlara cevap vermek istiyor. Bediüzzaman da bu aklî ihtimalleri ele alıyor ve cevaplandırıyor.

Bediüzzaman cevabında, evet, “minhâ min semeratin” yerinde “min semerâtiha” akla daha muhtasar ve daha güzel gözüküyor. Fakat aklın görmediği iki husus vardır: “Minhâ min semeratin” ibaresi vecizdir ve iki suale cevaptır.

Bu sualler: 1- Cennetin meskenlerinde rızık var mıdır? 2- Cennette rızıkları Cennetin nesinden neş’et ediyor?”

Bu mukadder sorulara Kur’ân “minhâ min semeratin” ibaresiyle cevap vermiştir: 1- Cennetin meskeni tamamen rızıktan ibarettir. 2- Bu rızıklar Cennet ağaçlarının meyvelerinden gelir. Dünyadakine şeklen benzerler. Fakat lezzetleri olağanüstü güzelliktedir.

Nitekim Bediüzzaman diyor ki: “Mezkûr suallerden iki suale cevap olduğundan “minhâ” ayrı “min semeratin” ayrı söylemek icap etmiştir. “Min semeratin”deki tenkir tamimi ifade ettiği cihetle, Cennetin bütün semereleri rızık olmaya şayan olduğuna işarettir.” 2

İşaratü’l-İ’caz’ı okuyan uzmanlar Bediüzzaman’ın tefsirdeki üslûbuna hayrandırlar.

Dipnotlar:

1- Bakara Sûresi: 25.

2- İşarat’ül-İ’caz, s. 337.