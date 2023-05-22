"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Bediüzzzaman’ın (ra) hareket metodu - 1

Süleyman KÖSMENE
22 Mayıs 2023, Pazartesi
Mehmet bey: “Bir hoca, Bediüzzaman’ın çok çile çektiğini, iman bakımından çok önemli eserler bıraktığını, ancak hareket metodu bırakmadığını, bulunduğu şartların buna elvermediğini, bizim hareket metodunu doğrudan Resulullah’tan (asm) almamız gerektiğini ifade ediyor. Bu söylem doğru mudur?”

Böyle Bir Şey Olabilir mi? 

Asrın imamı gelsin, asrın hastalığını teşhis etsin, asrın hastalığına Kur’ân’dan ve sünnetten reçeteler sunsun, veraset-i nübüvvet sırıya vazife yapsın da… Bulunduğu zor şartlar gereği hareket metodu bırakmamış olsun! Bu nedenle vazifesini tamamlamamış olsun! 

Böyle bir şey olabilir mi? Bu, vehimden başka bir şey değildir. Bediüzzaman’ı doğru okursak böyle vehimlere girmemize gerek kalmaz. 

Öte yandan “doğrudan Resulullah’tan (asm) alalım” sözünün altında, zımnen “başka âlimlerden alalım” ifadesi vardır. Çünkü aldığınız metod behemehal bir âlimin süzgecinden geçmiş olacaktır. Bu yol elbette açıktır. Fakat her yorum ne kadar isabetlidir?  

Şu bir gerçektir ki, bir asrın hareket metodunu doğrudan Resulullah’tan (asm) almak herkesin harcı değildir. Resulullah (asm) onu ilimde rasih olan bir âlime verir. Siz de ondan alırsınız.   

O Haklı Çıktı

Hasan Basri Çantay anlatıyor: “İlk mecliste Bediüzzaman ne kadar haklıymış, biz hocalar Bediüzzaman’ı desteklemedik ve yalnız bıraktık. Fazla ileri gidiyor dedik. Eteğinden çekip durduk. O Anadolu’ya giderken, ona: “Gitme, mecliste grup kuralım.” dedim. Bediüzzaman, “Hayır! Dini rüşvet veremem! Hep beraber Anadolu’ya dağılalım. Halkı irşad edelim.” dedi. O gitti, biz kaldık. O halkı irşad metodunu takip etti. Milyonlarca talebe yetiştirdi. O haklı çıktı! Eğer ilk mecliste biz Bediüzzaman’ın cübbesinden çekmeseydik, bu işler başımıza gelmezdi!”  

Merhum Ali Özek Hoca, Ezher öğrencisi iken, Mısır’da Osmanlı’nın Son Şeyhulislam’ı Mustafa Sabri Efendi diyor ki: 

“Evladım! Şeyh Said Nursi’yi gör. Ne kadar talebesi olduğunu sor. Sana bir rakam verecek. Neden Türkiye’de bir hareket yapmıyor, neden duruyor, niçin bir İslamî harekete girişmiyor; bunları sor.” Ben de ziyaret ettim. Bunları sordum. Üstad:

“Şimdi sen Sabri Efendi’ye selam söyle! Bizim davamız imandır. Cihad imandan sonra gelir. Şimdi imana hizmet etmek zamanıdır. Bizim vazifemiz imandır. İmana hizmet etmektir.”1 Dedi.

Hareket Metodu mu Arıyorsunuz? 

Batı felsefesinin gençlerin beyinlerini yıkadığı, gençlerin ateizme, deizme, feminizme, freudizme, agnostisizme kaydığı, imanı ve İslam’ı tanımadığı, imanların sarsıldığı bir zamanda, siz Bediüzzaman’ın iman hizmetini hareket metodu olmadan mı yaptığını sanıyorsunuz? 

Hareket metodu mu arıyorsunuz: Risale-i Nur’ları okumaktır. Risale-i Nur her sadık okuyucusunun hem imanını kurtarır, hem ona hareket metodu verir. Bu bakımdan nurcular hapiste de olsalar Risale-i Nur’u okumaktan vazgeçmezler.

Yeni Asya’nın kadim Yazı İşleri Müdürü Sabahattin Aksakal anlatıyor: 

Seksen ihtilalinde defalarca Selimiye kışlasına götürüldük. Orada, “herkes susmuş; siz hala konuşuyorsunuz. Risale okumayacaksınız! Yoksa ağır cezada yargılanırsınız.” diye bizi tehdit ettiler. Biz, “Biz risale okuruz.” dedik. “Hapse atarız!” dediler. “Hapiste de okuruz.” dedik. “Kime güveniyorsunuz?” dediler. “Allah’a” dedik. “Amacınız nedir?” dediler. “Okumak! Gene okumak! Gene okumak!” dedik. 

Okumak, düzene teslim olmak değildir. Okumak, devlete isyan etmek değildir. Okumak, wandalizm değildir. Okumak, ne devlete, ne topluma, ne ferde zarar vermek değildir. Okumak, asayişin dostudur. Okumak, müspet hareketin temel taşıdır. Okumak, medeniyettir. Okumak, hem iyi ve faydalı insan olmanın, hem iyi nurcu olmanın en öncelikli adımıdır. 

İşte size hareket metodu!    

Dipnot:

1- Son Şahitler-2; s. 31

Okunma Sayısı: 115
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dine en büyük ihanet, siyasete alet edilmesidir

    Yunanistan'daki seçimlerde son durum?

    İkinci kez Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    Beşiktaş'tan Adana'da farklı galibiyet

    Zelenskiy'den kesin güvence aldım, F-16'lar Rusya'ya girmek için kullanılmayacak

    Konteyner ve çadırlar ilaçlanıyor

    'Bahmut, Rus işgali altında değil'

    Ümraniyespor'un küme düşmesi kesinleşti

    İzmir'e kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı!

    'Kur Korumalı Mevduat' saatli bombaya dönüştü

    'Bütçe açığı en az 3’e katlanıyor'

    Bütün arkadaşlarımız sahada

    İki çocuktan biri yoksulluk çekiyor

    Çaykur Rizespor, Süper Lig sevinci yaşarken İzmir temsilcisi Altınordu ise küme düştü

    İmamoğlu: Saray ülkeyi tıkadı

    Adayımız mutlaka kazanmalı

    'Perişan bir haldeyiz'

    'İstanbul seçimi gibi olabilir'

    Obezite kanser riskini artırır

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    İkinci turda da oylar demokrasi için
    Genel

    Dine en büyük ihanet, siyasete alet edilmesidir
    Ali FERŞADOĞLU

    Oy hırsızlığını önlemek için!
    İlimdar Kaya

    Milletin basiret gözü körleşirse
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokratları zorlayan tarz-ı siyaset
    Dr. Salih AYTEMUR

    BOP’çular sağ gösterip sol vurdular
    Halil ELİTOK

    “Mağrur olma padişahım”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Sokakların gündemi
    Mehmet KARA

    Millet ‘bitti’ demeden bitmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.