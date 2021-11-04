Bir gencin feveranı

Arda Çengeloğlu: “Utanarak söylüyorum ki, ben Allah’ıma küfür ettim. Oysa ben Allah’a, peygambere, kitaba, meleklere, kadere inanıyorum. Ne kadar tevbe edip Kelime-i Şehadet getirdiğimi sizlere anlatamam. Ama içimden bir ses, ‘Sen Resulullah’a da (asm) dil uzattın’ diyor. Ben bunun için de tevbe ettim Rabbime. On dört yaşındayım. Çok pişmanım. Üç haftadır depresyondayım. Çok korkuyorum. Ben bu küfrü işledikten sonra ağladım, tevbe ettim. Allah (cc) beni Cehennem’ine mi koyacak, sonsuza kadar orada mı kalacağım?”

Yaramıza Merhem Kur’ân’da

İslâm’da affedilmeyen günah yoktur. Bu yalan değildir. Bunu Kur’ân bildiriyor.

“De ki: ‘Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.’” 1

Âyetin ilk cümlesi tam da yaramıza merhem niteliğindedir. “Ey günah işleyen kullarım” demiyor, “ey günahta haddi aşan kullarım” diyor. Günahta haddi aşmak, tam da sizin yaşadığınız gibi bir durum olsa gerektir. Böyle bir durumda dahi ümitsizlik yoktur. Allah’ın rahmeti geniştir. Bütün günahları yuttuğu gibi, haddi aşmış günahları da yutar, siler; günah bırakmaz.

Yeter ki pişmanlığımız daim olsun, gözyaşımız ve ağlayışımız kaim olsun, tövbemiz içtenlikle ve samimî olsun. Sizin bu canhıraş hislerinizin ve duygularınızın inşaallah makbul tövbeye geçeceği kanaatindeyim.

Dolayısıyla ümitsizlik yok, Allah’ın affına ve mağfiretine sığınmak var. Allah’ın affına ve mağfiretine sığınan inşaallah ehl-i necat olur, kurtulur.

Allah Beni Affeder mi?

Anlatılır ki, Hüsrev Ağabey (rahmetullahi aleyh) hapse girdiğinde, birkaç gün sonra koğuş ağası yanına yaklaşıyor. Diyor ki:

“Hocam, Allah beni affeder mi?”

Hüsrev Ağabey: “Allah her günahı affeder” diyor.

Ağa: “Ama benim günahım çoktur hoca!”

Hüsrev Ağabey: “Ne kadar çok?” diye soruyor.

Ağa: “Çoktur işte. Dünya kadar! Aklıma geldi mi feleğim şaşar!”

Hüsrev Ağabey: “Senin ne kadar günahın olursa olsun, sen pişman olduktan ve af istedikten sonra Allah affeder. Sen Karadenizi gördün mü hiç?”

Ağa: “Gördüm tabi görmez miyim?”

Hüsrev Ağabey: “Öyleyse dinle. Allah’ın rahmeti sınırsız bir okyanus ise, senin günahın bu okyanusta bir damla bile olmaz. Yani kaybolur gider. Yeter ki sen Allah’tan af iste!” diyor.

Koğuş ağası bundan sonra tövbe ediyor, namaza başlıyor. Namaz vakitlerinde koğuş arkadaşlarını da kendi üslûbuyla namaza kaldırıyor: “Kalkın lan! Allah beni bile affedermiş! Sizi haydi haydi affeder! Kalkın namaz kılacağız!”

Ağzını Kirletmiş

Anlatılır ki Hazret-i Üstad’a bir talebesi bir gün gelerek, arkadaşından şikâyet ediyor. “Üstadım anama küfretti!” diyor. Üstad Hazretleri önce sakinleştiriyor. Ardından: “Git bak bakalım; anana bir şey olmuş mu?” diyor. Adam utanarak: “Hayır Üstadım! Öyle demek istemedim.” diyor. Üstad Hazretleri: “Ağzını kirletmiş evlâdım!” diyor.

Bu hatıra bizi gerçekçi olmaya dâvet ediyor. Aslında ortada fiilî bir durum yoktur. Fiilî durum sadece ağzını kirletende vardır. Üzülmesi ve tövbe etmesi gereken odur. Berideki kişi kıskançlıktan öfkelenmiş olmakla beraber, aslında onda öfkelenecek bir durum yoktur.

Küfretmek dilin galiz bir günahıdır, evet. Dilin afetidir. Dilin arsızlığıdır, terbiyesizliğidir. Dilin çok uzamış halidir, evet! Ama kalp bundan rahatsız olur, tövbe eder ve dilini terbiyeli ve edepli olmaya alıştırırsa, inşaallah af yolu açılır.

Dilinize iman neşvesini kazandırmak sizi dil belâsından kurtarır. Bunun için de Risale-i Nur derslerine devam etmeniz önemli bulunuyor.

Rabbim sizi de, bizi de bağışlasın! Âmin.

Dipnot:

1- Zümer Sûresi: 53.