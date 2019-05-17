"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Bu ayda zekât vermenin güzelliklerini yaşayalım -2

Süleyman KÖSMENE
17 Mayıs 2019, Cuma
Ali Bey: “Üstadımızın Münâzarât’ta zekâtın verileceği mecra için bir havuz yapınız tavsiyesini açıklar mısınız?”

Büyük Bir Çeşme Var

Zekât kendimizin değil, başkasının derdine deva olması cihetiyle büyük bir ibadettir. Bizim için de bir Cennet çeşmesidir. Bir de Ramazan ayının bereketiyle hizmete verdiğimizde kıyamete kadar bizim için nur, bereket ve sevap akıtan bir çeşme olur.

Esasen Nur Talebelerinin zekâtları, Risale-i Nur hizmetlerinin dayandığı aktif kaynaklardan birisidir. Bu konuyu çok iyi takdir etmeli, zekâtlarımızı sağa sola kaçırmamalı ve su-i istimalden kurtarmalıyız.

Bediüzzaman, Münâzarât’ta, sözü bu zamanın manevî cihadına zekâtla destek vermeye getiriyor ve aynen şöyle diyor:

“Büyük bir çeşme var, şimdiye kadar su-i istimal ile şûristana dağılıp bazı seele ve acezeye neşvünemâ verdi.” 1

Şûristan, çorak ve verimsiz toprak demektir. Seele, durumu perişan olup insanlardan istemek durumunda bulunan miskinlerdir. Aceze, elinde avucunda bir şey olmayan, günlük iki öğün yemek bulmaktan aciz fukaradır.

Bu iki sınıf, Kur’ân’ın zekât verilmesini emrettiği sekiz sınıftan sadece ikisidir. Su-i istimalden maksat ise, ‘zekât fakirin hakkıdır’ diyerek zekâtı sadece fakire hasretmek; cihad-ı manevî alanını ihmal etmektir.

ŞÛristana Düşmeyelim

Neşvünema tabiri kademeli olarak iki hususa işaret ediyor:

1- Zekâtı yoksula ve fukaraya zorunlu ihtiyaçlarını gidermesi ölçüsünde vermek.

2- Zekâtla yoksulu ve fukarayı zorunlu olmayan ihtiyaçları zorunlu saymaya ve gereksiz yere eskisini atıp yenisini almaya sürüklemek. İsrafa kapı açmak.

Bu hususlardan birincisi Allah’ın emri, ikincisi şûristandır, yani çorak topraktır.

İkincisine izin yoktur.

Çünkü altı sınıf daha vardır.

Zekât bütçesi ile bu iki sınıfın refah seviyesini yükseltirken, diğer altı sınıfı ihmal etmek günahtır, vebaldir. Kur’ân buna izin vermez.

Bu durum zekâtın sû-i istimali manasına gelir. Bediüzzaman’ın uyardığı husus budur. Bu mesele, Risale-i Nur’un tamir ettiği ve bin yıldır teraküm eden meselelerden birisidir.

Fî Sebilillah Kimlerdir?

Bu altı sınıfın en çok ihmale uğrayanı “fî sebilillah” maddesidir. Bu maddenin ihmale uğraması zekât mükellefine büyük vebal getiriyor.

Peki, bu maddede kimler var?

Bu maddeyi dört mezhep uleması da “cihad etmekle ve i’la-yı kelimetullah yapmakla yükümlü mücahitler” olarak yorumluyor. Asrımızda maddî kılınç kınına girdiğine göre 2, asrımızın mücahidi elinde maddî kılınç ve silâh tutan değil; din, iman ve Kur’ân hizmeti yapandır.

Çünkü bu zamanda dine, imana ve Kur’ân’a hücum edilmiştir. Öyleyse bu zamanda cihad, din, iman ve Kur’ân hizmeti yapmaktır. Bu zamanda zekât, “fi sebilillah” maddesi namına bu hizmetleri yürüten şahs-ı maneviye verilecektir. Bu zamanın mücahidi şahs-ı vahid değil, şahs-ı manevidir.

Temlik Şartı

Zekât literatüründe temlik, malın zenginin bütçesinden mülkiyeten çıkıp, hak ettiği sekiz sınıftan birine fiilen geçmesidir.

Meselemizde zekât zenginin bütçesinden mülkiyeten çıkıp, cihad-ı maneviyi yapan şahs-ı manevinin bütçesine fiilen girdiğinde temlik şartı yerine gelmiş olur. Bunun için şahs-ı manevinin kendi namına bir şahs-ı zekât almaya yetkilendirmesi yeterlidir.

Suyu Bostan-ı Kemalata Vermeli

Bediüzzaman devamla diyor: “Bu çeşmeye güzel bir mecrâ yapınız, mesâi-yi şer’iye ile şu havuza dökünüz. Sonra da bostan-ı kemâlâtınıza su veriniz. Bu, hiç bitmez ve tükenmez bir menbadır.

Sual: Nedir o çeşme? 

Cevap: Zekât!” 3

Mesele o kadar açık ki, cevazın da ötesinde, vacip derecesinde bir zaruret halini almıştır. Öyleyse, Bediüzzaman’ın “bostan-ı kemalat” dediği medresetü’z-zehrayı, yani Risale-i Nur hizmetlerini, hizmetlere bağlı her türlü neşriyatı zekâtımızla desteklememiz bir zarurettir, bir vecibedir.

Risale-i Nur hizmetlerinin her türlü donanımının, araç-gerecinin zekât bütçesinden istihkakı vardır. Çünkü bunlar cihad-ı manevî malzemeleridir. Şahs-ı manevî de, bu donanım ve araç-gereçle hizmet eden “Mücahidîn” sınıfıdır. Şahs-ı manevinin malî heyeti, zekâtı kabul etmeye ve meşveret neticesinde nerede ihtiyaç varsa, orada zekât bütçesinden harcama yapmaya yetkilidir.

Dipnotlar:

1- Münâzarât, s. 245. 2- Hutbe-i Şamiye, s. 98; Tarihçe-i Hayat, s. 94, 149. 3- Münâzarât, s. 246.

Okunma Sayısı: 122
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yemen’deki 15 milyon çocuk kurtulmayı bekliyor

    Ortadoğu'da durum çok ciddi

    Ombudsmana yok AKP’ye var

    Erdoğan’dan AKP’li vekile: Daha sana anlatamamışız ki, işimiz zor

    Yargı reformu af mı getiriyor?

    Bozulma, ekonominin tamamına yayıldı

    Trump: Umarım savaş çıkmaz

    Erdoğan TÜSİAD'ı eleştirdi

    Van'da sığınmacıları taşıyan kamyon devrildi: En az 5 ölü

    Cezayir'de yolsuzluk soruşturması

    Yıldız futbolcudan 'Umre' paylaşımı

    Koalisyon güçleri Sana'ya saldırdı: 4 ölü, 48 yaralı

    DP İstanbul seçimine katılmayacak

    Avusturyalı milletvekili yasağa tepki için başörtüsü taktı

    Maduro'ya göre Trump bir 'saldırgan'

    Mültecilere iftarda roket saldırısı: 10 ölü

    İran: ABD'nin yaptırımları ekonomik terördür

    Maduro: Demokrat muhaliflerle görüşüyoruz

    Ankara'da bayramlarda ulaşım ücretsiz olacak

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargı reformu af mı getiriyor?
    Genel

    Erdoğan’dan AKP’li vekile: Daha sana anlatamamışız ki, işimiz zor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    23 Haziran’a doğru AKP
    Genel

    Elazığ ceazevindeki işkence iddiaları Meclis gündemine taşındı
    Faruk ÇAKIR

    Böyle bir şey olabilir mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yaranma yarışı yaramıyor
    Genel

    Ombudsmana yok AKP’ye var
    Genel

    Ortadoğu'da durum çok ciddi
    Mert Gönenli

    Geçecek, ama nasıl geçecek?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.