"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

“Bu ejderha imanın erkanına ilişecek!”

Süleyman KÖSMENE
27 Şubat 2023, Pazartesi
Ali Bey: “Bediüzzaman Ankara günlerinden bahseder misiniz?”

Dehşetli Planlar

Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin hayatının her safhası gibi, Ankara hayatı da fırtına gibi mücadelelerle geçti. Ankara’da ilk gördüğü deformasyon, iman zaafı oldu. İnkâr-ı Uluhiyet fikri bir moda gibi bazı elitlerde söylenir olmuştu. Uluhiyet hakikati neredeyse savunmasız kalmıştı. Âlimler, bu dehşetli zaafa karşı etkisiz bulunuyorlardı. 

Türk Ordusunun Yunan’a galebesinin neşesini fırsat bilen gizli bir zındıka komitesi, inkâr-ı Uluhiyet fikrini yayıyordu. Allah’ın olmadığı, bütün âlemin tesadüfen kendi kendine veya sebeplere bağlı olarak ortaya çıktığı ya da tabiat ana tarafından yapıldığı, Hazret-i Muhammed’in (asm) Kur’ân’ı kendi dehasıyla yazdığı, gökten almadığı, Kur’ân’ın bir çöl kitabı olduğu, öldükten sonra hayatın olmadığı, yakında bilimin ilerleyerek ölümü yeneceği, artık bu yeni medeniyet devrinde inançlara yer olmadığı, ihtiyaç da olmadığı, devletin sadece akıl temeli üzerinde yükseleceği gibi akla ziyan söylemler konuşulur haldeydi. 

Bediüzzaman başta inkâr-ı Uluhiyet fikri olmak üzere, bu fikirlerin hepsinin safsata olduğunu, misallerle, en ahmak birisinin de anlayacağı bir üslupla, sonradan 23. Lem’a olarak Risale-i Nur’a giren Tabiat Risalesinde yazdı.1  

Mustafa Kemal kendisine mebusluk, 300 lira maaşla bir köşk tahsisi ve doğu illerine umumi vaiz tayin etmeyi teklif ettiği halde2, o gördüğü dehşetli manzara üzerine “Eyvah! Bu ejderha imanın erkanına ilişecek!” diyerek Ankara’da kalmayı kabul etmedi. Hadis-i Şerifte ihbar edilen ahir zaman hadisatının da çıktığını tespit edince, bütün mesaisini iman üzerinde teksif etmek üzere Van’a gitti.

Maaşı Neden Reddetti?

Sonradan kendisine bunu sordular: “Mustafa Kemal sana üç yüz lira maaş verip, Kürdistan’a ve Vilayat-ı Şarkiyeye, Şeyh Sinûsî yerine vaiz-i umumî yapmak teklifini neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin, ihtilal yüzünden kesilen yüz bin adamın hayatlarını kurtarmaya sebep olurdun!”

Bediüzzaman cevaben dedi ki: “Yirmişer-otuzar senelik hayat-ı dünyeviyeyi o adamlar için kurtarmadığıma bedel, yüz binler vatandaşa, her birisine milyonlar sene uhrevî hayatı kazandırmaya vesile olan Risale-i Nur, o zayiatın yerine binler derece iş görmüş. Eğer o teklifi ben kabul etseydim, hiçbir şeye alet olmayan ve tabi olmayan ve sırr-ı ihlâsı taşıyan Risale-i Nur meydana gelmezdi.”3 

Risale-i Nur Neden Siyasete Alet Edilmedi?  

Van’dan Barla’ya sürgün edilen Bediüzzaman, bu imansızlık fırtınasını söndürmek için, bütün mesaisini iman hizmeti üzerinde yoğunlaştırdı.

Bunu şöyle açıkladı: “Risale-i Nur ve ondan tam ders alan biz şakirtleri, değil dünya siyasetlerine, belki bütün dünyaya karşı da Risale-i Nur’u alet edemeyiz ve şimdiye kadar da etmemişiz.”

Risale-i Nur, dünya siyasetine alet edilmeyen bir eserdi. Bediüzzaman bunun hikmetlerini şöyle sıralıyor:

1-Kur’an, bizi siyasetten men etmiş; ta ki elmas gibi hakikatler, ehl-i dünyanın nazarında cam parçalarına inmesin.

2-Şefkat, vicdan, hakikat bizi siyasetten men ediyor. 

Çünkü siyaset topuzu yeter diye din, iman ve Kur’ân hizmeti ihmal edilirse tokat gelir.  Ve gelen bela ve musibet çoluk, çocuk, yaşlı, ihtiyar, hasta demez, herkesi perişan eder. 

3-Bu vatan, bu millet ve bu vatandaki ehl-i hükûmet, ne şekilde olursa olsun, Risale-i Nur’a eşedd-i ihtiyaçla muhtaçtırlar.4 

Eğer Risale-i Nur siyasileşirse, siyasiler Risale-i Nur’dan istifade edemezler. 

Dipnotlar:

1 Lem’alar, s. 295

2 Tarihçe-i Hayat, s. 160

3 Tarihçe-i Hayat, s. 432

4 Beyanat ve Tenvirler, s.102, 103; Kastamonu Lahikası, s. 186

Okunma Sayısı: 212
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Enkazı kaldıran biz olacağız - Deprem bölgesine özel adımlar

    Depremzedeler için bağış konferansı

    Tek kelimeyle kıyamet

    Pakistan, deprem bölgesine 21 tır yardım malzemesi daha gönderdi

    Depremler sonrasındaki soruşturmalarda tutuklu sayısı 188'e yükseldi

    AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerde 44 bin 374 kişi vefat etti

    Güçlendirme maliyeti daire başına 250 bin TL

    1.1 milyon depremzede başka illere göç etti

    İktidara deprem soruları

    Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı deprem bölgesinde

    Depremzede çiftçilere destek sağlanmalı

    AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının detayları belli oldu

    Sahra eczanelerden ücretsiz hizmet: "Bu hizmeti meslektaşlarımız gönüllülük esasıyla yapıyor"

    İsrail, Filistinlilere ait 193 dönüm araziye daha ''el koydu''

    166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı

    Köln'de depremzedeler için bir araya geldiler

    'Ukrayna'nın şu an F-16'ya ihtiyaçları yok'

    'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik ile ilgili olumsuz bir durum yok'

    Depremzedeler için açık artırmaya çıkarılacak

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Depremin müsebbiblerinden biri de 28 Şubat’tır
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Bu nasıl bir dindarlık?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çarlık rejiminin sonu
    Süleyman KÖSMENE

    “Bu ejderha imanın erkanına ilişecek!”
    Risale-i Nur'dan

    Vefat eden çocuklar, Rahmete teslim
    Mehmet KARA

    Siyaset ısınıyor
    Misbah ERATİLLA

    Hacı Mustafa Öztürk’ün cesareti ve cömertliği (1)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yeni Asya'dan Size

    Şahs-ı manevî ile daha nice yıllara

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.