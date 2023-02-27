Ali Bey: “Bediüzzaman Ankara günlerinden bahseder misiniz?”

Dehşetli Planlar

Bediüzzaman Said Nursi hazretlerinin hayatının her safhası gibi, Ankara hayatı da fırtına gibi mücadelelerle geçti. Ankara’da ilk gördüğü deformasyon, iman zaafı oldu. İnkâr-ı Uluhiyet fikri bir moda gibi bazı elitlerde söylenir olmuştu. Uluhiyet hakikati neredeyse savunmasız kalmıştı. Âlimler, bu dehşetli zaafa karşı etkisiz bulunuyorlardı.

Türk Ordusunun Yunan’a galebesinin neşesini fırsat bilen gizli bir zındıka komitesi, inkâr-ı Uluhiyet fikrini yayıyordu. Allah’ın olmadığı, bütün âlemin tesadüfen kendi kendine veya sebeplere bağlı olarak ortaya çıktığı ya da tabiat ana tarafından yapıldığı, Hazret-i Muhammed’in (asm) Kur’ân’ı kendi dehasıyla yazdığı, gökten almadığı, Kur’ân’ın bir çöl kitabı olduğu, öldükten sonra hayatın olmadığı, yakında bilimin ilerleyerek ölümü yeneceği, artık bu yeni medeniyet devrinde inançlara yer olmadığı, ihtiyaç da olmadığı, devletin sadece akıl temeli üzerinde yükseleceği gibi akla ziyan söylemler konuşulur haldeydi.

Bediüzzaman başta inkâr-ı Uluhiyet fikri olmak üzere, bu fikirlerin hepsinin safsata olduğunu, misallerle, en ahmak birisinin de anlayacağı bir üslupla, sonradan 23. Lem’a olarak Risale-i Nur’a giren Tabiat Risalesinde yazdı.1

Mustafa Kemal kendisine mebusluk, 300 lira maaşla bir köşk tahsisi ve doğu illerine umumi vaiz tayin etmeyi teklif ettiği halde2, o gördüğü dehşetli manzara üzerine “Eyvah! Bu ejderha imanın erkanına ilişecek!” diyerek Ankara’da kalmayı kabul etmedi. Hadis-i Şerifte ihbar edilen ahir zaman hadisatının da çıktığını tespit edince, bütün mesaisini iman üzerinde teksif etmek üzere Van’a gitti.

Maaşı Neden Reddetti?

Sonradan kendisine bunu sordular: “Mustafa Kemal sana üç yüz lira maaş verip, Kürdistan’a ve Vilayat-ı Şarkiyeye, Şeyh Sinûsî yerine vaiz-i umumî yapmak teklifini neden kabul etmedin? Eğer kabul etseydin, ihtilal yüzünden kesilen yüz bin adamın hayatlarını kurtarmaya sebep olurdun!”

Bediüzzaman cevaben dedi ki: “Yirmişer-otuzar senelik hayat-ı dünyeviyeyi o adamlar için kurtarmadığıma bedel, yüz binler vatandaşa, her birisine milyonlar sene uhrevî hayatı kazandırmaya vesile olan Risale-i Nur, o zayiatın yerine binler derece iş görmüş. Eğer o teklifi ben kabul etseydim, hiçbir şeye alet olmayan ve tabi olmayan ve sırr-ı ihlâsı taşıyan Risale-i Nur meydana gelmezdi.”3

Risale-i Nur Neden Siyasete Alet Edilmedi?

Van’dan Barla’ya sürgün edilen Bediüzzaman, bu imansızlık fırtınasını söndürmek için, bütün mesaisini iman hizmeti üzerinde yoğunlaştırdı.

Bunu şöyle açıkladı: “Risale-i Nur ve ondan tam ders alan biz şakirtleri, değil dünya siyasetlerine, belki bütün dünyaya karşı da Risale-i Nur’u alet edemeyiz ve şimdiye kadar da etmemişiz.”

Risale-i Nur, dünya siyasetine alet edilmeyen bir eserdi. Bediüzzaman bunun hikmetlerini şöyle sıralıyor:

1-Kur’an, bizi siyasetten men etmiş; ta ki elmas gibi hakikatler, ehl-i dünyanın nazarında cam parçalarına inmesin.

2-Şefkat, vicdan, hakikat bizi siyasetten men ediyor.

Çünkü siyaset topuzu yeter diye din, iman ve Kur’ân hizmeti ihmal edilirse tokat gelir. Ve gelen bela ve musibet çoluk, çocuk, yaşlı, ihtiyar, hasta demez, herkesi perişan eder.

3-Bu vatan, bu millet ve bu vatandaki ehl-i hükûmet, ne şekilde olursa olsun, Risale-i Nur’a eşedd-i ihtiyaçla muhtaçtırlar.4

Eğer Risale-i Nur siyasileşirse, siyasiler Risale-i Nur’dan istifade edemezler.

Dipnotlar:

1 Lem’alar, s. 295

2 Tarihçe-i Hayat, s. 160

3 Tarihçe-i Hayat, s. 432

4 Beyanat ve Tenvirler, s.102, 103; Kastamonu Lahikası, s. 186