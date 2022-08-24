Bu fırsat her zaman ele geçmez!

İmkanlarımızı Gözden Geçirelim

Kemiyetle keyfiyet aynı şeyler değildir. Her bir kuruş bir kuruş değildir. Bazı bir kuruşlar adı üstünde bir kuruş etmezler. Bazıları da cihan değer pahaya sahiptirler. Kemiyeti aynı olsa da, keyfiyeti farklıdır.

Bazen elimizdeki son kuruş olarak, başka şeylerden kısarak, büyük feragat ile verdiğimiz bir kuruş bize, bir mabet sevabı kazandırırlar.

Kanuni Sultan Süleyman, Süleymaniye camiini yaptırdıktan sonra gördüğü bir rüyada, mahşerde koca camiin bir bakraç ayranla tartıldığını görür. Araştırır, öğrenir ki, cami inşaatı sırasında yaşlı bir kadının getirip işçilere ikram ettiği “bir bakraç ayran”a Allah katında bir mabet sevabı yazılmıştır.

Allah’a verme konusunda kendi imkanlarımızı sıkı gözden geçirmeliyiz. Niyetimizi büyük tutmalıyız. Allah’tan isterken elimizi dar tutmamalıyız. Allah’ın kerem gösterdiği gibi, biz de kerem sahibi olmalıyız.

Teberrularımızı zekatla sınırlamamalıyız. İmkanımızı yoklayıp daha fazlasını vermeye gayret etmeliyiz. Belki birçok şeyden kısarak verdiğimiz o fazlası, bize bir dersane, bir külliye, bir mabet sevabını külliyen kazandıracaktır. “Kim Allah’a güzel bir borç verirse, Allah bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da, genişleten de Allah’tır.”1 Ayeti bize imkanımız ölçüsünde fazlasını vermemizi emrediyor. Çünkü bu yol batak bir yol değildir. Verenin kat kat fazlasını aldığı bir yoldur.

Nice bataklara paramız gitmiyor mu?

Önümüze Açılan Fırsatlar

Van, İzmir/Bornova, Samsun … Ve yapılmaktan olan diğer hizmet merkezleri… Bizim asıl mekanlarımız. Bizim kendi evimizden daha esaslı evlerimiz. Biz buraları ihya etmez isek, ihtiyaçlarını görmez isek, kim ihya edecek, kim buraların ihtiyaçlarını görecek?

Bir an önce davranmalı, buraların ihtiyaçlarını görmeliyiz. Ay çıktığında buraların da ihtiyaçları çıkıp gitmeli. İhtiyaçlarını görüp, kardeşlere, “buyurun kardeşler; hizmet edin!” diyebilmeliyiz. Ve böylece, biz olmasak da, bir görmesek de, bir orada hizmet etmesek de, orada yapılan hizmetlerden yüzde yüz hissedar olabilmeliyiz.

Bir taşını da biz alıp, hizmetlerinin tamamına, sevaplarının yekûnuna hissedar olmak az bir netice midir? Gelin, bu büyük ticareti kaçırmayalım. Ve Üstad hazretlerinin şu duasına mazhar olalım: “Sizler kaldıkça ben yaşıyorum diye, mevte dostane bakıyorum. Ecelimi telaşsız bekliyorum. Allah sizden ebeden razı olsun. Âmin. Âmin. Âmin.”2

Bu fırsat her zaman önümüze açılmaz, her zaman ele geçmez.

Dipnotlar:

1 Bakara Suresi: 245

2 Kastamonu Lahikası, s. 44