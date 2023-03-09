Bu sarık, bu başla çıkar!

Necati Avcı: “Zilletle ele geçen âb-ı hayat, tıpkı Cehennem gibidir. İzzetle Cehennem ise, medar-ı iftihar bir menzilim olur.” (Dîvân-ü Antere /Tarihçe-i Hayat) İzah eder misiniz?

Zillet ve İzzet

Birbiri ile tezat içinde iki kelime Zillet ve İzzet. Zillet aşağılanmayı, izzet ise onuru ve şerefi ifade eder. Mısraya göre, ele geçirilen can suyu da olsa, zilletle, yani aşağılanarak, tahkir içinde ele geçtiği için onurlu insana haz vermiyor. Yani insan onuru daha yüksektir. Hayat kaynağı da olsa insanın ona alçalması, ona eğilmesi zillet olur. Cehennem gibi onursuzluk yaşatıyor.

İzzet ve onurunu koruyan kimse ise, haklı bir meselede başını eğmez, haksızların önünde eğilmez, zillete düşmez. Sonu Cehennem de olsa haktan ayrılmaz.

Bu mısrada mübalağa sanatı kullanılmıştır. Mısrada Cehennem, sıkıntılardan ve hatta ölümden kinayedir. Sonu ölüm de olsa haktan ayrılmayan kimse, sonucuna katlanır, neticeden iftihar duyar. Hak insanı Cehennem’e taşımaz; ancak dünyada sıkıntılara ve hatta ölüme götürebilir. İnsanın haksız biçimde bir lezzete kavuşması ise helal değildir.

Salihat Durum Değiştirebiliyor

Bediüzzaman Kur’ân’ın “salihat” kelimesini mutlak bıraktığını, çünkü ahlâk ve faziletlerin çoğu zaman nisbî, yani göreceli hakikatler olduğunu, birbirine nispetle mana ifade ettiğini söyler. Mesela zayıf kimsenin, kuvvetli karşısında başını eğmesi ve ezilmesi zillet; başını dik tutması ise izzettir. Burada “izzet” güzel ahlak oluyor. Ancak zayıf kimsenin, kendinden daha aşağı kimseler karşısında başını eğmesi “tevazu” oluyor. Tevazu güzel ahlaktır.

Keza kuvvetli kimsenin zayıf karşısında eğik durması “tevazu”, izzetli durması ise “kibir” oluyor. Kibir kötü ahlaktır. Kuvvetli kimsenin kendinden daha kuvvetli kimseler karşısında izzetli duruşu “vakar”dır. Vakar güzel ahlâktandır. Fakat kendisinden daha zayıf kimseler karşısında kuvvetli duruşu kibir yerine geçer.1

Bin Said Feda Olsun

İnsan izzet ve vakar sahibi olmalıdır. Dünyada hiçbir şey insanın alçalmasına değmez. Mefkure sahibi insanlar, mefkureleri çerçevesinde başlarını dik tutarlar, hiçbir menfaat onların başlarını eğmez.

İnsan sadece Yaradan’ı karşısında alçalır. Buna ibadet diyoruz. Dolayısıyla insanın dünyada alçalarak, ahlâkî kuralları yok sayarak elde ettiği her şey kendini küçültür. İzzetini koruması ve dünya malına ve itibarına değer vermemesi ise kendini yüceltir.

İzzet ve vakar deyince Bediüzzaman’ın şu lavlar saçan sözünü hatırlamadan geçebilir miyiz: “Gözümde ne Cennet sevdası var, ne Cehennem korkusu. Cemiyetin, yirmi beş milyon Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun. Kur’ân’ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa, Cenneti de istemem; orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selâmette görürsem, Cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken, gönlüm gül-gülistan olur.”2

Ömrü boyunca hiçbir kimseye boyun eğmeyen, inanç ve mefkuresini yaşayışıyla da temsil eden, dünyevî menfaatler karşısında hep müstağni kalan Bediüzzaman, 1943 yılında Ankara Valisi Nevzat Tandoğan şeairden bir sünnet olan sarığına ilişince, izzetli duruşunu verdiği cevapla da teyid ediyor. Sarığı çıkartmıyor ve şöyle haykırıyor:

“Bu sarık, bu başla çıkar! Ben sizin ecdadınızı temsil ediyorum. Başından bul Nevzat!”

Dipnotlar:

1- Eski Said Dönemi Eserler, Sünuhat, s. 335

2- Tarihçe-i Hayat, s. 645