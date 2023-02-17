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17 ŞUBAT 2023 CUMA - YIL: 53

Bugün yükselişten geri kalmayın

Süleyman KÖSMENE
17 Şubat 2023, Cuma
Miraç Nedir?

Bu gece Leyle-i Mirac’tır. Resulullah Efendimiz’in (asm) miraca yükselişinin 1445. Sene-i devriyesidir.  

Bediüzzaman der ki: “Mi’rac, o hayt-ı münasebetin gılâfı ve suretidir ki, zât-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm, o yolu açmış; velâyetiyle gitmiş, Risâlet’iyle dönmüş ve kapıyı da açık bırakmış. Arkasındaki evliya-i ümmeti, ruh ve kalp ile o cadde-i nuranide, Mi’rac-ı Nebevînin gölgesinde seyr ü süluk edip istidatlarına göre makamât-ı âliyeye çıkıyorlar.”1

Bediüzzaman, “hayt-ı münasebet”i şu misal ile açıklamıştır: Cenab-ı Hak, dağ gibi bir çam ağacını buğday tanesi kadar bir çekirdekten yaratmıştır. Şu büyük kâinat ağacını da, bir çekirdek mahiyetinde bulunan Hazret-i Muhammed’in (asm) nurundan halk etmiştir. 

“Şecere-i kâinat” denilen kâinat ağacı, Tuba ağacı gibidir ki, kökü ve çekirdeği yukarıda, gövdesi ve dalları aşağıdadır. Aşağıdaki ve en sondaki meyve makamından, yukarıdaki aslî çekirdek makamına kadar bir bağlantı hattı vardır. İşte miraç, bu bağlantı hattının görünen suretidir.

Meyveden Kökteki Çekirdeğe Kadar 

Kâinatın hem en başta çekirdeği, hem en sonda meyvesi bulunan Resulullah Efendimiz (asm) en sondan en başa kadar, meyveden kökteki çekirdeğe kadar, sondan başlangıca doğru adeta manevî bir zaman tüneli içinde bir uçuş ve yükseliş gerçekleştirmiştir.  

Peygamber Efendimiz (asm), bu yükselişte velayetiyle gitmiş, risaletiyle dönmüştür. Yani sırf bir lütf-u ilahi olarak, manevi bir şeref alarak gitmiş, Allah’tan birçok emir ve ayet alarak Risalet makamında dönmüştür.

İşin bizim gibi aciz, fakir ve günahkâr kullar için en göz yaşartıcı yanı, o emsalsiz yolculuğun kapısını bizim için de açık bırakmış olmasıdır. 

Bundan daha büyük bir şeref, bundan daha göz yaşartıcı bir değer, bundan daha gerçekçi bir güzellik bulunabilir mi?

Peki, biz ne diye onun bunun kavgasında bir ömür tüketiyoruz! Açık olan miraç kapısını, açık olan kabir kapısından daha evvel, açık olan hırs ve tamahımızdan ve doymaz gözümüzden daha evvel ne diye görmüyoruz? Bu nasıl bir imtihan ya Rabbi?

Biz Yeter ki O’na Gelelim!

Miraç kapısının bizim için açık olması, en başta, kâinatın sahibi tarafından bizim, adam yerine konuşumuzun resmidir. Biz eğer dilersek, bütün günahların maddî ve manevi cezasından af edildiğimizin suretidir. Bütün kusurlarımıza rağmen, Allah’ın değer verdiği kulluk makamına yükselişimizin ifadesidir.      

Allah’ın kulluğu başka şeylerin kulluğuna benzemez! Allah’a kul olan aziz olur, başı en büyük bir menfaati olan Cennet’e karşı bile dik olur, kendisiyle de, insanlarla da barışık olur. Başka şeylere kul olan ise zelildir, başı her gücün karşısında eğiktir, en küçük bir menfaatine tapar, halinden hicran damlar.   

İbadetimizi azımsamayalım, çok da görmeyelim; ama ihlaslı olsun! Zikrimizi, fikrimizi, şükrümüzü, sabrımızı yok saymayalım, çok da saymayalım; az olsun, ama amelimizde rıza-yı İlahi olsun! Gücümüz yarım yamalak işlere yetiyor olsun; ama Allah için yapılmış olsun! 

Rabbimiz mademki miraç gecesinde namazı emretmiştir; bu gece namazı halledelim! Namazı bundan böyle eksiksiz kılmaya karar verelim. 

Bir ömrü nazara alalım: Eksiğimiz varsa tamamlamaya, kusurumuz varsa gidermeye, noksanımız varsa ikmal etmeye niyet edelim. Miraç kapısını bizim için açık tutan Rabbimiz, bizi kulluğundan atmaz! Biz yeter ki O’na gelelim!

Leyle-i Miracınızı tebrik ederim.  

Dipnot: 1- Sözler, s. 653

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