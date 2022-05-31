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31 MAYIS 2022 SALI - YIL: 53

Cehennem içinde hususi Cennet

Süleyman KÖSMENE
31 Mayıs 2022, Salı
Fırat Bey: “Sâd Sûresinin ikinci âyetini îzah eder misiniz? Ebû Tâlip Cehennem’e gitse de bir nevi husûsî bir saadeti olacağını Hazret-i Üstad müjdeliyor. Bu müjde başkası için de geçerli mi?”

İflah Olmaz Tavır

Mekke’de nâzil olan Sâd Sûresi, Peygamber Efendimiz’in (asm) Kureyşlilere “Lâ İlâhe illallah” dâvâsını tebliğde gösterdiği izzet ve sebata karşı, kavminin inat ve temerrüdünü konu alarak başlar. 

Ebû Talip hastalandığında Kureyşliler gelerek, “Ey Ebû Tâlip! Sen büyüğümüzsün! Ölüm döşeğine düştüğünü görünce, endişe duymaya başladık. Kardeşinin oğlu ile aramızda olup biteni biliyorsun. Onu çağır ve aramızda hakem ol. O bizden ayrılsın, biz de ondan ayrılalım. Artık bizimle uğraşmasın. Bizim dinimize karışmasın.” Dediler. 

Ebû Tâlip, hayatı boyunca gözünün nuru gibi koruduğu ve çok sevdiği yeğeni Sevgili Peygamberimize (asm) haber gönderdi. 

Peygamber Efendimiz (asm) geldi. Ebû Talip: “Yeğenim, bunlar seninle hesaplaşmaya gelmişler!” dedi.

Allah Resulü (asm): “Ey amcacığım! Ben onları öyle bir kelimeye davet ediyorum ki, eğer davetime icabet etseler Araplar onlara boyun eğecekler; Arap olmayanlar onlara cizye verecekler!” buyurdu. 

Kureyşlilerin içi bir an ferahladı. Heyecanla atıldılar: “Babanın aşkı için nedir o kelime? Ondan fazlasına da geliriz!” dediler. 

Allah Resûlü (asm): “Lâ İlâhe illallah deyiniz.” Buyurdu. 

Sözünü daha bitirmeden orada bulunanların hepsi elbiselerini dövmeye başladılar. Telaşla: “Sen ilahlarımızı bir tek ilah yapmak istiyorsun? Bu adam, sizi istemediğiniz şeye çağırıyor. Gidin, Allah sizinle onun arasında hükmünü verinceye kadar atalarınızın dininde direnin.” Dediler ve dağıldılar.1

Sâd Suresinin ilk yedi ayetinin nüzul sebebinin bu hâdisedir.2   

Şahsını Severdi

Bu ayetlerde inkâr ehlinin gurur, büyüklenme ve kibirlenme içinde oldukları beyan edilmekte; “küfür” sıfatının, ayrılık ve bölünmeye neden olduğuna dikkat çekilmektedir. 

İman ise birleştiricidir ve kardeş kılıcıdır. Kâfirlere karşı izzetli ve güçlü olan ehl-i iman, birbirlerine karşı alçak gönüllü ve merhametlidirler.3

Ebû Tâlib’in, Peygamber Efendimizin (asm) risâlet görevini değil; şahsını ve zatını pek ziyade sevdiğini beyan eden Bedîüzzaman, onun o şahsî ve ciddî şefkatinin Cenab-ı Hak katında zayi olmayacağını bildiriyor. Binaenaleyh inkâr ve inada değil, hicap ve asabiyet-i kavmiye gibi cahilce hislere dayanarak makbul bir iman getirmeye muvaffak olamayan Ebu Talib’in Cehennem’e gitse bile, hasenatına mükâfat olarak Cehennem içinde bir nevi hususi Cennet’i olacağını kaydediyor.

Kışta Bahar Sayfası

Bediüzzaman hazretleri bunu misal üzerinden de anlatıyor: “Kışta bazı yerde baharı halk ettiği ve zindanda, uyku vasıtasıyla, bazı adamlara zindanı saraya çevirdiği gibi, hususî Cehennemi, hususî bir nevi Cennete çevirebilir.”4 

Cehennem içindeki hususi Cennetin keyfiyeti ve nasıl olacağı hiç şüphesiz Cenab-ı Hakk’a aittir. 

Ancak kişinin Cehennem’de ameline uygun bir tabakada bulunacağını, her tabakanın azap değerinin bir diğerinden farklı olacağını; Cenab-ı Hakk’ın kullarını ameline uygun yere koyacağını, bazı has kullarının azabını Cehennem içinde de hafifleteceğini rivayetlerden öğreniyoruz. Allah’ın rahmeti elbette umumidir.  

Emir ve takdir hiç şüphesiz Cenab-ı Hakk’ındır. 

Dipnotlar:

1- İbn-i Hişam, Sîre, 2/57., 2- Elmalılı M.H.Y., Hak Dîni K.D., 4083., 3- Fetih Sûresi, 48/29; Mâide Sûresi, 5/54., 4- Mektûbât, s. 457

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