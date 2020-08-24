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24 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Cemaleddin-i Efgânî kimdir?

Süleyman KÖSMENE
24 Ağustos 2020, Pazartesi
Erdoğan Akdemir: “Üstadın selefim dediği Cemaleddin-i Efgani kimdir? Müspet midir, menfi midir?”

İngiliz Sömürüsüne Karşı Çıktı

Seyyid Cemâlüddîn Muhammed b. Safder el-Efgānî, 1838 yılında Kabil yakınlarında bulunan Esedâbâd köyünde doğdu. 1897 yılında İstanbul’da vefat etti. 19. Yüzyılın etkili fikir ve siyaset adamlarındandır.

İlköğrenimini âlim bir kişi olan babasından aldı. Ülkenin meşhur bilginlerinden tarih, din, dil, felsefe, matematik, tıp ve siyaset alanında dersler aldı. On sekiz yaşına kadar Kabil’de kaldı. Daha sonra tahsiline devam etmek için Hindistan’a gitti.

1857 yılında hacca gitti. Müslümanları problemli ve dağınık gördü. Haremeyn merkezli bir İslam Birliği fikri üzerinde düşüncelerini yoğunlaştırdı.

İngiliz sömürüsüne karşı Müslümanları ve Hintlileri uyardı.

1870 yılında Mısır’a gitti. Buradan Osmanlı Sultanı Abdülaziz’in daveti üzerine İstanbul’a hareket etti. İstanbul’da günün bilginleri, yazarları ve gençleriyle sohbetlerde bulundu. Yenilikçi fikirleriyle devlet yetkilerinin ve düşünürlerin dikkatini çekti. Meclis-i Kebîr-i Maârif’e ve Encümen-i Dâniş’e üye oldu. Yeni Osmanlılar’la zaman zaman bir araya geldi. Dârülfünûn-ı Osmânî’nin (Üniversite) açılışında bulundu ve bir konuşma yaptı.

Fikirleri İle Dikkat Çekti

O yıllarda medreseli ulema darülfünun’a karşı idi. Efgani, ileri sürdüğü fikirleri sebebiyle ulemanın eleştirilerine maruz kaldı. Fikirlerini önemseyen Darül-Fünun Müdürü Hoca Tahsin, Efgani için halka açık konferanslar düzenledi.

Konferanslarını ilgiyle izleyenler olduğu gibi, eleştirenler de oluyordu. Milletlerin dinsiz de devletsiz de ayakta kalamayacaklarını, dinin hurafelerle, devletin de yöneticilerin istibdadı ile bozulacağını, bu durumda ıslahat gerekeceğini, kanunların sultanın iradesi ile değil, milletin hür iradesi ile yapılması lazım geldiğini savunuyordu.

Toplumu canlı bir bedene benzetiyor, sanatları bedenin organları ile açıklıyordu. Felsefeyi ve nübüvveti, can ile ifade ediyor, felsefenin marifetle elde edildiğini, bu açıdan yanılma payının olduğunu, nübüvvetin ise Allah vergisi bir sanat olduğunu, bu sebeple nübüvvete uyulması gerektiğini vurguluyordu.

Muhalifleri nübüvvetin sanat olarak ifade edilmesini ve diğer farklı fikirlerini eleştirdiler. İleri gidenler, tekfire kadar dil uzattılar. Şeyhulislam camilerde vaz ve hitabelerinde Efgani’ye açıkça karşı çıktı. Nihayet ülkeden çıkarıldı. Hoca Tahsin Efendi görevden alındı. Efgani İstanbul’dan Mısır’a gitti.

İttihad-ı İslam’ı Savundu

Mısır’da boş durmayan Efgani, faaliyetleriyle İngilizlerin rahatsızlığına sebep oldu. Hindistan’a hareket etti. İngilizlerin baskısıyla Hindistan’dan da sınır dışı edilen Efgani, önce İngiltere’ye, ardından da Paris’e gitti.

İslam ülkelerinin yabancı boyunduruğunda can çekiştiğini bilfiil gören Efgani, İslâm ülkelerini bulunduğu durumdan kurtarmak için fikirler üretti. Millî şuuru uyandırmaya, vatan sevgisini güçlendirmeye, bütün İslam ülkeleri arasında sağlam bağlar kurulmasına, çok yönlü dayanışmanın sağlanmasına, böylece birlikte hürriyet ve bağımsızlığı elde ederek Müslümanlar arasında birlik kurmanın önemine her gittiği yerde vurgu yaptı.

Talebesi Muhammed Abduh ile birlikte Paris’te cemiyetler kurdu, Urvetul-Vüska adlı bir gazete çıkardı. Müslümanların uyanmasını, sömürgecilerden kurtulmasını, İslam kardeşliğinin ihya edilmesini, mezhep ayrımcılığının sona ermesini, İslam ülkelerinde çağın gerektirdiği ıslahatların yapılmasını savundu.

Cemaleddin-i Efgani’yi tekfir etmek tefrit etmektir. Müceddit saymak ise ifrat etmektir. Her beşer gibi fikirlerini söylemiş, her fani gibi ahirete gitmiştir. Tekfir etmeden, müceddit de saymadan fikirlerinden istifade edilebilir. Doğruları alınır, yanlışları varsa bırakılır ve kendisine mağfiret dilenir.

Bediüzzaman hazretleri “bu meselede seleflerim” diyor, yani ittihad-ı İslam’ı savunmakta Muhammed Abduh, Ali Suavî, Hoca Tahsin, Namık Kemal ve Yavuz Sultan Selim ile birlikte Cemaleddin-i Efgani’yi kendisine selef sayıyor.1 Bu durum, her fikrine kefil olduğu manasına gelmiyor. Tenkit edilecekse kaynaklı, müdellel ve insaflı hareket edilmeli, falanca ağa tekfir etti diye tekfir etmekten kaçınmalıdır.

Rahmetullahi aleyh.

Dipnot:

1- Eski Said Dönemi Eserleri, (Divan-ı Harb-i Örfî) s. 125

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