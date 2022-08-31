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31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Cennete hazır mısınız?

Süleyman KÖSMENE
31 Ağustos 2022, Çarşamba
İmz rumuzlu okuyucumuz: “Dünyayı ne ölçüde ve ne kadar sevebiliriz?”

Dünyanın Üç Yüzü

Dünya güzeldir. Fakat üç yüzü vardır; biri çirkin, ikisi güzeldir. 

1-Dünyanın birinci yüzü, Cenab-ı Hakkın isimlerine bakar. Allah’ın isimlerinin nakışlarını gösterir. Mânâ-yı harfiyle, Allah’ın isimlerinin aynası hükmündedir. Bu yüz güzeldir ve aşk derecesinde sevilir. Çünkü bu yüz sevildikçe, Allah’ın isimleri sevilmiş olur.

2-Dünyanın ikinci yüzü âhirete bakar. Âhiretin tarlasıdır. Cennetin fidanlığıdır. Dünyanın bu yüzü de, birinci yüzü gibi güzeldir. Çünkü bu yüzde ekilen her şey Allah’ın izniyle âhirette ebediyen meyve verecektir. Şu halde bu yüz de sevilir. 

3-Dünyanın üçüncü yüzü, insanın heveslerine bakan, gaflet perdesi olan ve şeytanın ve ehl-i dünyanın oyuncağı olan yüzüdür. 

Dünyanın bu üçüncü yüzü gâyet çirkindir, tehlikelidir. Çünkü fânîdir. Çünkü yok olucudur. Çünkü, elemlidir. Çünkü keder vericidir. Çünkü aldatıcıdır. İşte âyetlerin ve hadislerin dikkat çektiği ve sevgisine aldanmamak için uyardığı yüz, bu yüzdür. Sevilmemesi gereken, nefret edilmesi gereken, Allah’a sığınılması gereken yüz, bu yüzdür.  

Dünyayı Kimler Sevmez?

Bediüzzaman’ın tasnifine göre dört sınıf insan dünyayı sevmez:  

1-Ehl-i mârifet: Cenab-ı Hakkı bilmeye, Onu tanımaya, sevmeye ve rızasını kazanmaya mâni olduğu için ehl-i marifet dünyayı sevmez.

2-Ehl-i âhiret: Gece gündüz âhiret için hazırlanan, ebedî hayat için çalışan kimseler dünya işinden rahatsız olurlar. Dünya işini ahiret ameline engel görürler ve dünyayı bu açıdan sevmezler. Nitekim dünyanın bütün güzellikleri, Cennetin güzelliklerine nispetle hiç hükmündedir.  

3-Ehl-i Dünya: Dünyayı sevmeyen üçüncü sınıf insan aslında ehl-i dünyadır. Bunlar dünya aşkı için dünyayı sevmezler; çünkü eline geçiremezler. Ellerine geçirseler dalacaklar. Bu nedenle bu makbul değildir.

4- Ehl-i Dünya: Dünyayı sevmeyen dördüncü sınıf insan yine ehl-i dünyadır. Bu kısım ehl-i dünya ise, dünyayı eline geçiriyor. Fakat elinde tutamıyor. Dünya durmuyor, gidiyor. Onu da götürüyor. O da bu nedenle kızıyor ve “yalancıdır, pistir!” diyor. Oysa bu da dünya sevgisinden ileri geliyor ve makbul değildir.  

Makbul olan ise, ilk iki sınıf olan ehl-i mârifetin ve ehl-i âhiretin yoludur.1

Baki Bir Cennete Hazır Olun!

Dünyayı âhiretin bir tarlası, Cenab-ı Hakkın isimlerinin aynası ve geçici bir misâfirhânesi olarak sevmenin, nefs-i emmâre karışmamak şartıyla Cenab-ı Hakka ait bir sevgi olduğunu bildiren Bedîüzzaman,  bunun için dünyayı ve dünyadaki varlıkları mana-yı ismiyle değil, mana-yı harfiyle sevmemiz gerektiğini ifade ediyor. Yani Bedîüzzaman’a göre dünya, “Ne güzeldir!” diye değil; “Ne güzel yapılmış ve yaratılmıştır!” diye sevilmelidir, kalbimizin içine Allah’tan başka sevgilerin ve muhabbetlerin girmesine izin vermemelidir, çünkü kalbin içi Allah’a mahsustur.

Bedîüzzaman Hazretleri, dünyayı âhiretin tarlası ve Allah’ın isimlerinin aynası hükmünde görerek sevmenin ahretteki neticesinin, dünya kadar, fakat fani dünya gibi fani olmayan bâkî bir Cennet olduğunu müjdeliyor.2

Dipnotlar: 

1 Sözler, s. 571, 572

2 Sözler, s. 592

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