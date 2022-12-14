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14 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Cibillî taraftarlık nasıl haksız olur?

Süleyman KÖSMENE
14 Aralık 2022, Çarşamba
Ramazan Çalışan: “Âl-i Beyt’in efradı ise itikat ve iman hususunda sairlerden çok ileri olmasa da yine teslim, iltizam ve tarafgirlikte çok ileridedirler.

Çünkü İslâmiyet’e fıtraten, neslen ve cibilliyeten taraftardırlar. Cibillî taraftarlık zayıf ve şansız, hatta haksız da olsa bırakılmaz. Nerede kaldı ki gayet kuvvetli, gayet hakikatli, gayet şanlı, bütün silsile-i ecdadı bağlandığı ve şeref kazandığı ve canlarını feda ettikleri bir hakikate…”1 Bu satırdaki “Cibillî taraftarlık zayıf ve şansız, hatta haksız da olsa bırakılmaz.” cümlesinde “haksız da olsa” ifadesini nasıl anlamalıyız?”

İnsan Fıtraten Kendi Soy Bağını Tutar

Cibillî taraftarlık kişinin düşman karşısında soyunun, sopunun, çoluk çocuğunun, atasının ve ötesinin tarafını tutmasıdır. Mesela mahallede oynayan çocukların arasına bir anlaşmazlık girse ve birden bire birbirine girseler, onları işiten anne ve babaları bazen haklı haksız ayırt etmeksizin, karşı tarafın çocuğuna saldırır, kendi çocuğunu korumaya alır. 

Kendi soy bağını tutması insanın fıtratında vardır. 

Irkçılık hastalığı insanların ruhuna bu nedenle çabuk sirayet edebiliyor. Böyle insanlar haklı mı haksız mı olduğuna bakmadan, soy bağında kim varsa, gözü yumuk haklı kabul ederler. Eskiden kabileler arası kavgalar bu nedenle çıkardı. Herkes kendi kabilesini tutunca ortalık savaş alanına dönerdi.  

Cibillî Taraftarlığın Mayası

Irkçılık hastalığı da bir nevi cibillî taraftarlıktan beslenir. Çünkü kendi ırkını üstün ırk sayanlar, kendi cibilliyetlerini diğer insanlardan üstün ve haklı bulurlar.   

Bediüzzaman hazretleri İstanbul’da iken “Salih bir Türk, elbette fasık kardeşimden ve babamdan, bana daha ziyade kardeştir ve akrabadır.’ dediği Türk olmayan salih talebesinin, dört yıl sonra esaretten döndüğünde fikrinin bozularak, “Ben şimdi, rafizî bir kürdü, salih bir Türk hocasına tercih ederim” dediğini aktarıyor. Bu talebesini bu bozuk fikirden kurtarmak için bir hafta çalıştığını ifade ediyor.2

Bu bozuk fikir cibillî taraftarlıktan kaynaklanıyor. Kendi soyunu ve kendi ırkını haklı, diğer insanları haksız telakki etmek bu taraftarlığın mayasında vardır. Bu hastalığa dindar insan da bulaşabiliyor. 

Velev ki

Âl-i beytin efradının, öncelikle iman ve İslamiyet noktasında sair insanlardan çok ileri olmaları beklenir. Çünkü Peygamber (asm) soyundandırlar.

Fakat neticede onlar da insandırlar. Onlar da imtihandadırlar. İman ve İslamiyet noktasında salabetlerini kaybedenler olsa bile, teslim ve iltizam açısından ecdadına tarafgirliklerini kaybetmezler. Yani ecdadı Peygamberdir (asm) neticede. Başka insanlar kolayca dinlerinden şüphe duysalar ve imanlarını kaybetme noktasına gelseler bile, âl-i beytten olan insanlar kolay kolay bu tehlikeye düşmezler. Dedelerinin getirdiği dini her şekilde savunurlar ve taraf olurlar.  

Çünkü onlar “İslâmiyet’e fıtraten, neslen ve cibilliyeten taraftardırlar. Cibillî taraftarlık zayıf ve şansız, hatta haksız da olsa bırakılmaz.” 

Buradaki “haksız” ifadesini “velevki” ile okumalıdır. Yani cümle, “velevki haksız da olsa bırakılmaz” manasındadır. Üstad Hazretleri burada onların haksız olduklarını değil, cibillî taraftarlığın tıynetini ve hamurunu nazara veriyor.   

Dipnotlar: 

1- Lem’alar, s. 38., 2- Tarihçe-i Hayat, s. 157

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